Las batallas de farmear aura en España han pasado de broma a actos reales que convocan a miles de chavales en Vigo, Burgos o Zaragoza

El lunes 24 por la tarde, hacia las 20:00, cientos de adolescentes se citaron en Burgos para un torneo de "farmear aura". A las 20:30, con "poco aura farmeada", la Policía Local disolvió la concentración. La entrada a la Plaza del Rey San Fernando (la de la Catedral) por la Calle de la Paloma estaba colapsada. ¿Solución? Montar otro torneo. El viernes 28 de agosto, a las 18:07 —guiño deliberado al "six-seven" viral—, Zaragoza celebrará la suya en la Plaza de la Seo, con batallas uno contra uno y premio para quien tenga "más aura".

Vigo se suma el 1 de septiembre con su primera edición gallega; el mismo día, Talavera de la Reina celebra el suyo propio. También hay citas en la Plaza de Recoletos en Valladolid, en Pamplona o A Coruña (ya hubo otra el sábado 22 de agosto en los Jardines de Méndez Núñez); todas tienen fechas marcadas en el mismo calendario informal. Lo que empezó como un meme de TikTok se ha convertido, en cuestión de semanas, en el evento presencial más multitudinario entre adolescentes españoles desde la fiebre therian de febrero.

¿Eres de calle? Lo interesante no es el meme, es la calle. La generación alfa, aquella permanentemente en redes anhelando lo que ven en un scroll infinito, ha crecido como la más aislada socialmente de la historia reciente. Y esta misma está organizando, por su cuenta, quedadas físicas masivas sin necesidad de ningún adulto que las convoque. El sociólogo Ray Oldenburg acuñó en los años ochenta el concepto de "tercer lugar": espacios distintos de casa y trabajo (o instituto) donde la gente socializa sin supervisión adulta.

Un mítico estudio vinculó el cierre masivo de estos espacios con incrementos de "estrés, soledad, inactividad y alienación". El psicólogo Jonathan Haidt lo lleva al terreno de la generación Z en 'La generación ansiosa': los adolescentes de hoy crecieron sobreprotegidos en el mundo físico y desprotegidos en el virtual, sin ese "tercer lugar". Sin ello, "el único lugar libre [...] es en línea". Pero claro, vivir en la red es como vivir en un polígono industrial plagado de carteles de venta de productos.

Farmea bien y no mires a quién. Los torneos de farmear aura activan casi al pie de la letra el circuito cerebral que la neurociencia ha descrito para la adolescencia. Un estudio clásico de Jason Chein demostró que la sola presencia de compañeros mirando aumenta la actividad del estriado ventral y la corteza orbitofrontal en adolescentes, no en adultos. Una revisión sobre el procesamiento de la recompensa en el cerebro adolescente confirma que el núcleo accumbens —zona de recompensa por excelencia— alcanza su pico de activación durante la adolescencia. Suma el hallazgo recogido por el ICNS sobre los "likes": recibir aprobación social explícita activa los mismos circuitos dopaminérgicos que el dinero o comida. En Harvard recuerdan que a los adolescentes les motiva cualquier señal de aprobación social: en una batalla de farmear aura, el "callout" frente al corro funciona exactamente como ese "like" en tiempo real.

Pero la audiencia es mejor que la pantalla. El concepto de efervescencia colectiva, acuñado por Durkheim y revisado en un meta-análisis reciente sobre sincronía emocional percibida, muestra que la sincronía física entre desconocidos —moverse, gritar o aplaudir al unísono— genera de forma medible más confianza, vínculo social y afecto positivo entre los participantes. Según un estudio publicado en Scientific Reports, este subidón de oxitocina mejora la sincronización interpersonal y refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo, junto a endorfinas y dopamina liberadas durante rituales físicos sincronizados, según recoge otro análisis sobre la neurobiología del ritual.

Las batallas de aura no gozan de marchamo cultural ni rigor institucional: nacen en grupos de WhatsApp y en TikTok. Los carteles son aberraciones escupidas con IA, se difunden solas y convierten una plaza pública en tercer lugar improvisado durante una tarde. Es, en el fondo, el mismo botellón de siempre, pero sin alcohol y con coreografía.

Hablando de alcohol. El consumo en adolescentes lleva más de una década en descenso sostenido. En España, la ESTUDES del Ministerio de Sanidad reflejó que el consumo mensual entre 14 y 18 años cayó del 68,2% en 2014/15 al 56,6% en 2023, y el avance de 2025 lo sitúa ya en 51,8%, "los niveles más bajos desde el año 2000". A escala europea, el informe ESPAD 2024, con datos de 32 países desde 1995, confirma la misma tendencia: el consumo alguna vez en la vida bajó de 88% en 1995 a 74% en 2024, y el de los últimos 30 días, de 48% en 2015 a 43% en 2024.

El mismo estudio para chavales de 12-13 años —nacidos hacia 2010-2011— muestra un consumo anual de solo 30,6%, muy por debajo de sus hermanos mayores, sugiriendo un inicio más tardío. El informe Health at a Glance 2025 de la OCDE detecta una grieta en ese optimismo, y el informe OCDE sobre alcohol de 2023 concluye que, entre quienes sí beben, la embriaguez habitual subió del 30% al 40% en chicos y del 26% al 41% en chicas desde el año 2000. Menos bebedores, pero más intensos entre los restantes. El Boletín de Pediatría da contexto histórico: 2010 fue el pico de borracheras (35,6% mensual) y la curva no empezó a bajar hasta 2013-2014, justo el año que suele usarse como referencia.

De los bolos a la plaza pública. Conviene recordar que el primer rastro documentado del término, según recoge Know Your Meme, data del 28 de enero de 2024 y pertenece a un tercer lugar (una pista de bolos). La primera batalla presencial nació este año en Suzano, São Paulo, con más de 200 personas. De ahí saltó a Mar del Plata, Córdoba (Argentina), Guayaquil y, por fin, a las ciudades españolas.

España tiene, de hecho, un antecedente directo y bien documentado de esta forma de ocupar el espacio público sin necesidad de local: el botellón. Los estudios sociológicos sobre el fenómeno —surgido en Cáceres en 1991, Vigo y Granada a caballo entre los años 80-90, a raíz de la subida de precios y el adelanto de cierre— coinciden en describirlo como "un modelo de ocio que combina la tradición mediterránea de vivir la fiesta en la calle con la tradición anglosajona de un consumo rápido e intenso de alcohol". Lo distintivo nunca fue el alcohol en sí, sino el corrillo, el aplauso, la jauría. Donde el norte de Europa asocia socializar en la calle con inseguridad o vandalismo, aquí sigue siendo, generación tras generación, la forma más natural (y a veces sana y segura) de estar juntos.

El precedente de los therian. España vivió ya un ensayo de este fenómeno con la moda therian. Aquella convocatoria terminó con cinco detenidos y un aluvión de titulares alarmistas sobre "trastorno de identidad". Las batallas de aura comparten mecanismo (convocatoria viral, encuentro físico masivo, código propio incomprensible para los adultos), pero parecen una versión más "aceptable" de la misma pulsión. Es, al final, competir por estatus social ante un público real, algo que el flyting vikingo o la cultura ball del Harlem de los sesenta ya practicaban décadas antes de que existiera una palabra para darle nombre.

Imágenes | Oficiales del evento de Vigo

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