Xbox celebra su 25 cumpleaños con una Xbox Series X muy especial. Prepara 900 euros

El próximo 15 de noviembre, la casa Xbox (y los videojuegos) celebrarán un cumpleaños doble. Fue ese día, pero en 2001, cuando Microsoft desembarcó en el mundo de los videojuegos con la Xbox original, consola que acompañó con 'Halo Combat Evolved'. Uno de los modelos más recordados y bonitos fue la Xbox transparente en color verde, y eso mismo va a recrear Xbox con una Series X muy especial.

Anunciada durante la conferencia de la compañía el pasado mes de junio, la nueva Xbox Series X25 es, básicamente, una consola que recupera ese diseño traslúcido bautizado como 'OG Green' de aquella Xbox original, pero dejando en esta ocasión ver algo de las tripas de la Series X.

Evidentemente, vamos a ver mucho plástico y mucho aluminio de disipación de calor, manteniendo parte de esa magia de las consolas traslúcidas antiguas. Y tengo que decir que los renders no hacen justicia a la máquina. La he visto en directo en Gamescom y puedo decir que es una máquina preciosa.

Estas cosas me encantan

Aparte del color y el distintivo en la parte frontal con ese "Xbox 25", el equipo de diseño ha ocultado algunos easter eggs por el interior, por lo que tendremos que abrirla para ver esos homenajes. Y cada una tiene un grabado único con una numeración individual. Es una pieza de coleccionista, en definitiva.

El mando no podía ser menos e irá a juego, con ese mismo tono verde traslúcido que me parece algo más atractivo al dejar menos a la imaginación y un detalle muy chulo: el LB es blanco y el RB es negro porque en el mando original teníamos los botones blanco y negro que luego se remapearon en los bumpers.

Lanzamiento y precio de Xbox Series X25

Pero la nostalgia tiene un precio, y más teniendo en cuenta que se mezcla con la brutal crisis de componentes que asola el mercado de consumo. Hace nada, Xbox Series X subió hasta los 800 euros y Series S hasta los 500, y el precio de la Xbox Series X25 no se va a quedar atrás.

La nueva versión se lanzará el 13 de noviembre por 899,99 dólares y, si te interesa se podrá reservar a partir de mañana, 27 de agosto, a través de la web de Xbox y de algunos minoristas. Ya avisan que será limitada y disponible "mientras dure el stock", por lo que si te interesa, pese al precio, me daría prisa. Ah, viene con 'Halo Campaign Evolved', que no está nada mal.

Lo bueno es que si quieres celebrar un poquito este cumpleaños, pero no dejarte ese dinero si ya tienes la consola estándar, puedes hacerte sólo con el mando. Ya se puede reservar a un precio de 79,99 euros y se lanzará un pelín antes: el próximo 20 de octubre.

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