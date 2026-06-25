“Esperábamos que no fuera necesario”: Microsoft acaba de anunciar una subida mundial de sus consolas Xbox y da sus razones

Si pensábamos que la subida de PS5, el precio anunciado para la Steam Machine o el encarecimiento de varios productos de Apple eran episodios aislados, la respuesta empieza a ser bastante clara: no lo eran. Lo que estamos viendo es una presión de costes que ya no se queda dentro de los centros de datos ni en las cuentas internas de los fabricantes. Está llegando a dispositivos que conocemos bien, desde ordenadores hasta consolas. Y ahora le ha tocado a Xbox.

Microsoft ha puesto fecha al siguiente movimiento: el ajuste entrará en vigor el 1 de agosto de 2026 y tendrá alcance mundial. Según la compañía, las consolas Xbox de 512 GB subirán 100 dólares, mientras que los modelos de 1 TB se encarecerán 150 dólares. La otra decisión relevante es que Microsoft dejará de vender su modelo de 2 TB, una retirada que afecta a la Xbox Series X Galaxy Black Special Edition.

La forma más clara de leer la subida es separar mercados. En Estados Unidos ya podemos hacer la foto completa, porque tenemos el precio actual y el resultado de aplicar el incremento anunciado por Microsoft. En Europa, en cambio, todavía no hay una nueva tabla oficial en euros para agosto. Lo que sí está confirmado es que el ajuste será mundial, así que también llegará a España.

Estados Unidos, precio actual y precio desde el 1 de agosto de 2026

Xbox Series S 512 GB: de 399,99 a 499,99 dólares

Xbox Series S 1 TB: de 449,99 a 599,99 dólares

Xbox Series X Digital 1 TB: de 599,99 a 749,99 dólares

Xbox Series X 1 TB: de 649,99 a 799,99 dólares

Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition: Microsoft dejará de vender este modelo

Europa y España, precios oficiales vigentes desde mayo de 2025

Xbox Series S 512 GB: 349,99 euros

Xbox Series S 1 TB: 399,99 euros

Xbox Series X Digital 1 TB: 549,99 euros

Xbox Series X 1 TB: 599,99 euros

Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition: 699,99 euros, aunque el modelo desaparecerá del catálogo

Microsoft no presenta la subida como una decisión tomada a la ligera. En su comunicado, la compañía recuerda que en octubre de 2025 ya elevó el precio de las Xbox en Estados Unidos entre 20 y 70 dólares, y afirma que “esperábamos que no fuera necesario” aplicar otro aumento. El problema, según su versión, está en los costes de memoria y almacenamiento, que se han encarecido más de 2,5 veces y podrían volver a duplicarse para otoño de 2027.

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La empresa enmarca el movimiento dentro de una crisis de componentes que afecta a la electrónica de consumo, pero que golpea con más fuerza a las consolas porque, según Microsoft, suelen venderse por debajo de lo que cuesta fabricarlas.

La memoria se ha convertido en el nuevo cuello de botella

Microsoft no menciona directamente la inteligencia artificial en su comunicado, pero el contexto del mercado ayuda a explicar por qué memoria y almacenamiento se han convertido en un problema mayor. The Wall Street Journal ha descrito el despliegue masivo de centros de datos como un nuevo motor de presión inflacionaria, con impacto en componentes, electricidad y productos de consumo. TrendForce también ha señalado que la demanda vinculada a la IA está absorbiendo capacidad de memoria y almacenamiento.

Ahora bien, la firma de Redmond intenta acompañar la subida con varias vías para suavizar el golpe al comprador. Hablan de opciones de pago aplazado en Microsoft Store, financiación sin intereses durante hasta 12 meses en compras elegibles a través de Amazon, programas de recompra con socios minoristas y más disponibilidad de consolas reacondicionadas certificadas. También menciona que las Xbox reacondicionadas pueden encontrarse en Microsoft Store con hasta 100 dólares de descuento sobre el precio recomendado. La letra pequeña importa: estas opciones varían según la región, dependen de terceros y están sujetas a condiciones de elegibilidad.

El fondo de la cuestión es que la vieja lógica de la consola barata, vendida con poco margen para recuperar después en juegos y servicios, está chocando con una realidad distinta. Si memoria, almacenamiento y otros componentes se encarecen por una demanda que no depende solo del videojuego, el fabricante tiene menos espacio para absorber el golpe. Al final de cuentas, somos los consumidores los que terminamos pagando el precio. Toca esperar para saber qué otros movimientos de este tipo se producirán en la industria.

Imágenes | Microsoft

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