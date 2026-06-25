Los jugadores celebran que 'GTA VI' costará 80 euros. Resulta que solo la 'especial' de 100 euros es el juego íntegro

'GTA VI' es el tema de la semana en videojuegos. Del año, si me apuras. El título de Rockstar es un juego generacional y hoy se abren las reservas para hacerse con una versión digital o con una caja que no incluye el juego en formato físico. Esa es, precisamente, una de las polémicas, pero no la única. La otra tiene que ver con el precio.

Llevamos meses con rumores y filtraciones que apuntaban que 'GTA VI' iba a ser el juego de los 100 euros. Nintendo se quedó cerca con los 90 euros del 'Mario Kart World', pero muchos ojos seguían puestos en ese 'GTA VI' cuyo desarrollo ha sido tan monumental y caro que parecía justificar un aumento considerable en el precio.

Al final, ha resultado que el juego llega por 80 euros en su versión estándar. Pero el giro es que hay una versión de 100 euros, una llamada 'Ultimate' que no se siente como una edición 'Ultimate': se siente como el verdadero 'GTA VI'. Porque esa edición no es una colección de skins, como sucede en otros juegos: son contenidos que se van desbloqueando a medida que avanzamos en el juego y están "enhebrados en todos los aspectos de la historia" de sus protagonistas, según la propia Rockstar.

Y va desde tiendas exclusivas, artículos para los protagonistas, vehículos de todo tipo y algunas misiones.

La clave de la edición Ultimate de 'GTA VI'

En la web, Rockstar describe esta edición de la siguiente manera:

"Te damos la bienvenida a Leónida, el estado donde todo vale. Hazte con todo lo que este inmenso mundo tiene que ofrecer con Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda y acción a raudales.

El contenido de bonificación de la Ultimate Edition discurre a lo largo de la historia de Jason y Lucía, descubriendo nuevos artículos en cada capítulo."

Estamos acostumbrados a que, cuando un juego sale en dos ediciones, tengamos la experiencia completa en la edición base y luego una edición 'Ultimate' o 'Completa' que incluye un código con skins. Puede haber algún otro elemento como un vehículo o un par de armas exclusivas, pero al final no es nada que altere demasiado la experiencia.

Esos contenidos se suelen desbloquear desde el comienzo de la aventura si introducimos el código, pero en el caso del 'GTA VI Ultimate' la cosa parece ligeramente distinta. Como ha comentado la compañía, esos nuevos contenidos se van a ir desbloqueando no del tirón, sino a medida que completemos pasos en las aventuras de sus protagonistas.

Y eso, con mi experiencia como jugador, me suena a contenido que siempre se ha ido desbloqueando a medida que jugábamos, sin tener que pagar nada más, pero que ahora quieren hacer pasar como un contenido adicional.

Porque sí, tenemos algunas armas, vehículos, tatuajes, peinados y atuendos distintos, pero también dos talleres de modificaciones para los coches, un piso franco nuevo en una de las zonas, una tienda que sólo abre teniendo esta versión y lo que parece una misión o evento en el que podremos asaltar el almacén de una banda de la ciudad para recuperar su mercancía.

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Como digo, todo eso me suena a contenido que, en otra época, habríamos ido consiguiendo con el trascurso normal de la aventura. Y por eso, precisamente, da pie a pensar que el 'GTA VI' que tenían pensado desde un inicio era el de los 100 euros, y que esa llamada 'Edición Ultimate' no es más que la versión estándar, pero con una versión recortada por 80 euros para no ser 'GTA' la saga que subió los juegos a la barrera de los 100 euros.

Porque, al final, por mucho 'GTA' que seas, el precio de un videojuego importa. Para muestra, la que se lió cuando PS5 subió el precio de algunos juegos hasta los 80 euros o cuando lo hizo Nintendo hace un año con los 90 euros. De hecho, Rockstar debe estar bastante contenta con Nintendo por los 90 euros del 'Mario Kart World'.

Y, hablando de Nintendo, otro detalle que da pie a pensar que el 'GTA VI' "de verdad" es el de 100 euros es la que se montó cuando Nintendo lanzó 'Donkey Kong Bananza' por 80 euros y, sólo un mes después, lanzó un DLC que muy posiblemente ya tuvieran preparado para el lanzamiento original, pero costando 20 euro. En la práctica, quien quisiera el juego completo, 'soltó' 100 euros en apenas mes y medio.

Pero bueno, precio y polémicas aparte, 'GTA VI' va a ser un juego generacional. Rockstar lleva más de una década cocinando esta obra que se ha convertido en, posiblemente, el producto de entretenimiento más caro jamás creado. Es un juego que no va a dejar indiferente a nadie y que, sin tener realmente muchos detalles sobre el mismo, llena ríos de tinta digital y mucho contenido en YouTube.

También parece que quieren quitarse cuanto antes todos los aspectos negativos para que el lanzamiento el 19 de noviembre vaya lo más rodado posible. Aunque Rockstar debe lidiar no sólo con asuntos como el precio o las diferencias entre versiones, sino con cosas mucho más serias como el denunciado trato a sus trabajadores y los derechos de los mismos.

Y si Reddit es un termómetro, no hace ni frío ni calor, con usuarios defendiendo la decisión y otros cuestionando, precisamente, que se bloqueen contenidos.

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