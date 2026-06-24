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El trailer de GTA VI está al caer, pero Rockstar quiere que no dejes de hablar del juego con un aluvión de capturas hiperrealistas

De toda la galería de personajes a cada una de las localizaciones: información visual para parar un tren

Gta Vi 1
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John Tones

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Si creías que el día de hoy estaba bien surtido de noticias sobre 'GTA VI', Rockstar ha decidido que no. Hoy se han conocido las ediciones y el precio del juego, con las reservas abriéndose a medianoche del 25 de junio. Pero para asegurarse de que nos pasamos el día hablando de su próximo juego, la compañía ha actualizado sus materiales oficiales con 70 capturas en 4K, mostrando personajes, vehículos, escenarios, armas y atuendos con un nivel de detalle que invita a ampliar cada imagen. En el momento de escribir estas líneas no hay tercer trailer, pero en su lugar tenemos capturas. Muchas capturas.

Ultimate Edition Saras Salon 01

El reparto. Aproximadamente la mitad de la colección de capturas es de personajes del juego: Jason Duval y Lucía Caminos tienen seis capturas cada uno, y los seis secundarios confirmados del juego (Cal Hampton, Boobie Ike, Dre'Quan Priest, Real Dimez, Raul Bautista y Brian Heder) tienen cuatro capturas cada uno. Algunas pistas sobre los más notorios: Jason Duval creció rodeado de delincuentes, pasó por el ejército y acabó trabajando para narcotraficantes locales. Lucia, por su parte, acaba de salir de la cárcel y quiere conseguir de una vez la buena vida que su madre soñó en Liberty City.

Ultimate Edition Squalo 03

Los secundarios forman un ecosistema de criminales de distintos estratos. Por ejemplo, Boobie Ike es una leyenda local de Vice City, con un imperio que abarca de bienes raíces a un club de striptease y un estudio de grabación. Dre'Quan Priest es un productor ambicioso que quiere convertir en estrellas al dúo Real Dimez, es decir, Bae-Luxe y Roxy, amigas desde el instituto que convirtieron su experiencia extorsionando camellos del barrio en temas de rap virales. Y hay más: Raul Bautista es un atracador de bancos veterano y Brian Heder, un narco de la vieja escuela del contrabando que aún mueve producto a través de su astillero con su tercera esposa.

Los lugares. Muchas de las otras capturas son de localizaciones. Rockstar ha confirmado seis zonas principales del mapa del juego: Vice City, los Cayos de Leónida, los pantanos de Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y el parque nacional del monte Kalaga. Y con estas capturas podemos sumergirnos algo más en la cuidada ambientación: Vice City como Miami amplificada (e interiores de una buena cantidad de locales de la noche de la ciudad); los Cayos de Leónida, territorio de Brian Heder (agua por todas partes, embarcaciones, ese aspecto de la Florida profunda que parece en perpetuo estado de descomposición...)

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Ultimate Edition Vapid Buggy 01

Y hay más: Port Gellhorn como zona portuaria industrial, y Ambrosia y Grassrivers que sugieren un interior húmedo de vegetación densa, al estilo de los pantanos del Everglades. Finalmente, el Parque nacional del monte Kalaga, el espacio más verde y salvaje del pack: una montaña llena de bosques y que contrasta con todo el asfalto costero que abunda en el resto de las imágenes.

Vintage Vice City Pack Exclusive Looks 01

La guinda: el Pack Vintage Vice City. Doce capturazas que capturan, con todo el descaro del mundo, la atmósfera de neón decadente de 'Corrupción en Miami', la serie que siempre ha sido el marco referencial no confeso de Vice City. Con el anuncio de los packs se ha especificado qué incluye este, y es un paraíso para devotos de las hombreras y la laca: el Vapid Stanier del 55 como vehículo exclusivo, multitud de opciones de personalización de peinados y vestuario ochenteros y patrones tropicales para decorar las armas inspirados en la camisa hawaiiana de Tommy Vercetti.

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Pero... ¿son capturas? Es la gran incógnita que Rockstar, desde luego y por la cuenta que le trae, no resuelve: ninguna de las 70 capturas muestra un HUD. No hay barra de salud, no hay minimapa, no hay indicador de dinero, y ninguna toma la perspectiva en tercera persona de los 'GTA'. Eso, sumado al hiperrealismo de los gráficos (los fluidos y los peinados son especialmente espectaculares) nos llevan a la pregunta de siempre: ¿cinemáticas o gameplay? Rockstar las califica de screenshots, lo que, poniéndonos estrictos, haría referencia a secuencias de juego, pero ya nos han topmado el pelo demasiadas veces con esa cuestión desde los tiempos del Spectrum. Así que la duda queda sobre la mesa, pero mientras tanto, podemos celebrar el neón, el fosforito y las noches de blanco satén.



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