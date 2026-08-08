"Es un problema": Luke y Leia se convirtieron en hermanos porque 'Star Wars' tenía un agujero de guión insalvable

En 'El imperio contraataca', Yoda confiesa a Obi-Wan Kenobi que "hay otra" esperanza para la Alianza, y el espectador de hoy da por hecho que habla de Leia. Pero esa otra esperanza tenía un nombre muy distinto en el guión: Nellith. No era una princesa, y su historia se escribió año y medio antes de que nadie en Lucasfilm se hubiera planteado que Leia y Luke compartían lazos familiares.

¿Nellith? En el borrador que Leigh Brackett entregó el 17 de febrero de 1978 para lo que entonces se llamaba simplemente 'Star Wars sequel', el fantasma del padre de Luke le pregunta en Dagobah si su tío le habló alguna vez de Nellith, "tu hermana". Skywalker padre (así, sin nombre de pila, porque Vader y Anakin son todavía dos personajes distintos en ese guion) explica que la envió lejos para protegerla. Nellith no vuelve a aparecer en las doscientas páginas del borrador, y estaba previsto que llegara en una película que, finalmente, no se rodó.

Gary Kurtz, productor de 'Star Wars' y 'El imperio contraataca', detalló en una entrevista el plan que él y Lucas manejaban a finales de los setenta: nueve películas repartidas en tres trilogías, con Leia coronada reina de su pueblo al final de 'El retorno del Jedi' y Luke alejándose en soledad, sin más familia que supiéramos que su padre. La hermana, la tal Nellith, "no iba a aparecer hasta el siguiente episodio". Pero esa película que debía llegar dos décadas después según la cronología que barajaba Lucas, se canceló cuando el desgaste de rodar 'El Imperio contraataca' le quitó las ganas de embarcarse en dos trilogías más. Nellith se quedó en el limbo.

Que se besen. Mientras ese plan seguía en pie, la historia oficial discurría en otra dirección: un romance entre Luke y Leia. Alan Dean Foster, que había escrito la novelización de la primera película, firmó en 1978 'El ojo de la mente', primera novela derivada de la saga, ambientada en el planeta pantanoso de Mimban y protagonizada en solitario por Luke y Leia, sin Han Solo. La atracción entre ambos ocupa buena parte del libro. Años después, preguntado por si algo del guion original de la trilogía apuntaba al parentesco, Foster: "no había nada que indicara que fueran hermanos".

Como sabemos, varios momentos de las dos primeras películas (el beso antes de saltar el abismo en la Estrella de la Muerte, el de 'El Imperio Contraataca' delante de Han Solo) sugerían que había una historia de amor en ciernes. 'Los últimos Jedi' incluso bromea con esa incomodidad retrospectiva cuando Luke se despide de "la hermana de la que una vez se enamoró". 'El ojo de la mente' quedaría más tarde relegado a ser material no canónico, uno de los muchos que quedó como un callejón sin salida cuando Disney reordenó el universo expandido.

Llega el cambio. En 'El retorno del Jedi' se formalizó la auténtica relación entre Leia y Luke, que respondía a un problema de mecánica dramática muy concreto. Según relató el propio Lucas, al plantear el duelo final entre Luke y Vader el guion carecía del detonante que explicara por qué Luke pierde el control y ataca a su padre con la intención de matarlo. "Es un problema", decía, pero convitiendo a Luke y Leia en hermanos, la amenaza de Vader de tentar a Leia hacia el lado oscuro le daba a Luke ese motivo. Eso sí, por el camino perdimos a un personaje llamado Nellith.

En Xataka | 'Star Wars': en dónde y en qué orden ver todas las películas de la saga



