Sabemos que el Sol nos devorará en algún momento. Unos científicos tienen soluciones: "mover" la Tierra o apagarlo

Como cualquier estrella, nuestro Sol se mantiene encendido a través de la fusión nuclear. Actualmente está fusionando átomos de hidrógeno y transformándolos en helio. Esta fusión genera una presión hacia fuera que compensa la presión hacia el interior ejercida por la gravedad. Sin embargo, llegará un momento en el que el hidrógeno que actúa como combustible se agote. Cuando esto pasa, la presión interna cae y no puede compensar la externa, así que el núcleo se contrae y se calienta. Esta contracción calienta las capas externas inmediatamente superiores, activando la fusión de hidrógeno en esa envoltura. Por otro lado, esa energía liberada desde las capas externas hace que la estrella se expanda. Así será como el Sol se convertirá en una gigante roja.

La vida en la Tierra, sea la que sea en ese momento, no podrá resistir este proceso. La buena noticia es que la peor parte empezará dentro de mil millones de años, por lo que aún queda mucho para que pase. Sin embargo, hay científicos muy concienzudos, que ya están pensando en estrategias para alargar un poco la supervivencia de nuestro planeta y la vida que haya en él.

El fin de la vida en la Tierra. Se calcula que en unos cuantos cientos de millones de años, el agua de los océanos terrestres podría agotarse, convirtiendo la Tierra en un planeta demasiado hostil para albergar vida. Por si eso no fuese suficiente, en unos 5 mil millones de años, la expansión hacia una gigante roja acabaría con los planetas internos del Sistema Solar. Adiós a Mercurio y Venus. Posiblemente también a la Tierra, que podría haber colapsado mucho antes.

Para que la vida pudiese resistir en nuestro planeta, habría tres opciones: alargar la disponibilidad de combustible en el Sol, crear una sombra enorme que actúe como escudo para la Tierra o mover a la Tierra hacia la nueva zona de habitabilidad. Todo parece de ciencia ficción, pero un investigador independiente llamado Gabriel Harry acaba de publicar un artículo en el que cita algunas soluciones que, con la ciencia en la mano y unas tecnologías que aún no existen, podrían llegar a realizarse.

Ralentizar el Sol. La primera propuesta de Harry es, como hemos adelantado, ralentizar la fusión nuclear, para que Sol tenga combustible disponible durante más tiempo. Para esto, propone reducir la masa de su superficie, ya que, a menos masa, la fusión nuclear se lleva a cabo más despacio. ¿Pero cómo se le arranca un bocado al Sol? Y no, no vale un eclipse parcial, eso es solo un efecto óptico.

Este científico cree que sería algo viable usando un enjambre de Dyson. Esto es una flota de muchos pequeños paneles solares o espejos que capturan la energía del Sol, la concentran y la depositan donde sea necesario. En este caso, se depositaría en una región concreta de la propia superficie del Sol. Esto excitaría las partículas de la fotosfera, que acabarían tomando suficiente energía cinética como para superar la velocidad de escape del astro rey. Vamos, que saldrían disparadas del Sol. Es algo que requeriría 400 millones de años, pero permitiría mantenernos en la zona de habitabilidad durante 7.500 millones de años más. Vale la pena.

Todo ocurrirá cuando el Sol se convierta en gigante roja

Sombrillas gigantes. Si no puedes ralentizar el Sol, protégete de él. Esa es la segunda táctica propuesta por Harry. Consistiría en colocar una especie de sombrillas gigantes en puntos estratégicos de Lagrange. Estos son lugares muy concretos en los que la gravedad de dos objetos, en este caso la Tierra y el Sol, se equilibra. Son muy útiles para “aparcar” naves o satélites, ya que no son atraídas por ningún gran objeto y pueden permanecer estables con un gasto mínimo de combustible. El James Webb, por ejemplo, está en el punto de Lagrange 2 (L2). En este caso, la sombrilla se colocaría en L1.

Para que la presión radiativa del Sol no acabase con estas sombrillas con el paso del tiempo, habría que utilizar una especie de anclajes que requerirían un gran consumo de energía. Podríamos verlo como un hándicap, pero estamos hablando de la ciencia de las civilizaciones de un futuro lejano. Harry está seguro de que podrían extraer grandes cantidades de energía mediante reactores de fusión colocados en Júpiter o Saturno.

Mover la Tierra. La última táctica, y quizás la más loca, sería directamente mover la Tierra. ¿Que la zona de habitabilidad se aleja al expandirse el Sol? La Tierra se aleja con ella. Para ello, Harry propone desviar grandes objetos, como asteroides del cinturón de Kuiper, de manera que pasen periódicamente cerca de la Tierra y, con su gravedad, la empujen cada vez un poquito más lejos. El problema es que las fuerzas de marea serían tremendas, por lo que habría fenómenos desastrosos en la Tierra, como inundaciones muy potentes. Por eso, una alternativa podría ser, directamente, disparar un haz constante de partículas al espacio. Esto iría desviando la Tierra de un modo parecido a como nos desviamos nosotros cuando disparamos un arma. El único inconveniente es que harían falta 100 millones de años, así que habría que empezar con un poquito de antelación.

Posiblemente no haga falta. El estudio publicado por Harry es de lo más curioso, y también interesante científicamente hablando. No obstante, lo más probable es que nunca sea necesario. Y no porque la Tierra no vaya a sucumbir a la expansión del Sol. Eso ocurrirá. Lo que ocurre es que, posiblemente, nosotros nos habremos encargado de cargarnos la habitabilidad del planeta mucho antes. El cambio climático ya nos está dando pistas. Por eso, deberíamos centrarnos más bien en evitar lo que sí está en nuestra mano. Lo que finalmente ocurra con el Sol es algo que difícilmente podemos controlar, pero sí que podemos tomar muchas medidas contra el cambio climático. Incluso con la ciencia que ya está a nuestro alcance.

Imagen | Imagen ilustrativa de Magnific | KKolaczynski

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