El Danubio está más seco que nunca. Y no solo deja a la vista naufragios de la Segunda Guerra Mundial: hay hasta un mamut

No es ninguna sorpresa que los ríos en verano tienen menos caudal, pero lo de los últimos años está siendo histórico y no hablamos de la Europa mediterránea: el caudaloso Danubio también sufre en sus carnes la sequía, algo que viene pasando en años anteriores. Este 2026 está batiendo récords, como ha confirmado las imágenes satelitales del Danubio tomadas por Copernicus a su paso por el norte de Budapest, con bancos de arena visibles en un paisaje mucho más seco que el año anterior.

La sequía del Danubio está afectando al transporte fluvial y la generación de energía, tanto es así que ha llevado a países como Rumanía a tomar medidas extremas como dinamitarlo para mantener sus centrales nucleares. Pero como ya lleva sucediendo en los últimos veranos, con el Danubio bajo mínimos han vuelto a aparecer barcos de la Segunda Guerra Mundial y no solo eso: también bombas y una sorpresa en forma de mamut.

El cementerio de la Kriegsmarine. Cerca de Prahovo, en Serbia, la disminución del caudal ha vuelto a dejar a la vista restos de los 200 buques que la Kriegsmarine alemana hundió deliberadamente en el otoño de 1944, durante su repliegue ante el avance del Ejército rojo. Antes de que sus naves y suministros cayeran en manos enemigas, los nazis las hundieron para bloquear el avance soviético.

Ocho décadas después, esos cascos hundidos son un quebradero de cabeza para la navegación en esa zona, especialmente cuando baja el nivel del agua. Según Popular Science, a Serbia le cuestan aproximadamente 5,75 millones de dólares anuales por la interrupción del comercio y el transporte. Desde 2024, Serbia y el Banco Europeo de Inversiones ejecutan una operación para retirar 21 de esos barcos, pero es complicado: hay munición sin detonar que puede explotar, lo que ha provocado que al menos dos barcos hayan vuelto a enterrarse en el lecho del río.

Un mamut del Pleistoceno. En la ribera búlgara, un grupo de vecinos encontró casualmente una mandíbula, dos colmillos y otros restos óseos de un mamut lanudo (Mammuthus primigenius) y un equipo de especialistas del museo regional los recogieron e identificaron al día siguiente. Al parecer, se trataba de un animal joven y el color oscuro de los huesos podría indicar que vivió en un entorno pantanoso.

Este tipo de mamut poblaba Europa, el norte de Asia y Norteamérica durante el Pleistoceno, llegó a convivir con los primeros humanos y se extinguió cuando el calentamiento posterior a la última glaciación redujo su hábitat. Estamos hablando de hace 10.000 años. Nikolay Nenov, director del cercano Museo Regional de Historia, ha declarado para Reuters sobre este hallazgo que "No lo calificaría de sensacional, pero cualquier descubrimiento de restos tan antiguos es muy importante para la ciencia".

Hasta una bomba. Seguimos recorriendo Europa a través de este sequísimo Danubio: en Budapest, el descenso del caudal ha dejado al descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar el puente Margarita para ejecutar las tareas de desactivación.

Los barcos nazis no han sido los únicos en dejarse ver con la sequía del caudaloso río del centro de Europa: también ha hecho su aparición un buque de carga en la localidad croata de Opatovac, previsiblemente hundido en 1937. Esas condiciones han propiciado la "pesca con imán" de buscadores de tesoros como Zsolt Horváth, que ha encontrado objetos como un antiguo amplificador de radio o casquillos de bala de las Guerras Mundiales en el paso del Danubio por Hungría.

En Xataka | La sequía está destapando todo lo que Europa creía enterrado. Como el ejército nazi

En Xataka | Europa está tan seca que sus ríos están revelando todo tipo de tesoros. Incluso un ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial

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