Por increíble que parezca, acabamos de "descubrir" un nuevo 3.000 en el Pirineo: la Agulla Sud de Malavesina en Cataluña

Hay montañeros y montañeras que atesoran en su haber uno o varios de los sietemiles que coronan el planeta, pero para eso hace falta una forma física espectacular, viajar hasta Asia y un buen presupuesto. Pero no hace falta irse tan lejos para disfrutar de la alta montaña: en la geografía española hay unas cuantas montañas espectaculares para saciar ese hambre de subir. Sin ir más lejos, los tresmiles que se concentran en los Pirineos y Sierra Nevada. Pues bien: hay un nuevo tresmil en el horizonte.

Habemus nuevo tresmil pirenaico. Resulta que la Agulla Sud de Malavesina, situada en el macizo del Besiberri, en la Vall de Boí (Alta Ribagorça), alcanza en realidad una altura de 3.012,9 metros. Y con este ya son 217 los tresmiles que hay en los Pirineos.

Huelga decir que la montaña no ha pegado el estirón de la noche a la mañana: el descubrimiento llega gracias al proyecto Sostremetries, compuesto por profesionales de la topografía y amantes de la montaña, que tiene como objetivo volver a medir sobre el terreno con tecnología moderna aquellas cimas dudosas.

Por qué es importante. Porque más allá de la anécdota de que en Catalunya ahora haya 13 tresmiles, este "descubrimiento" tiene su relevancia en dos planos: el científico y el deportivo. Desde el punto de vista de la ciencia, constatan que la tecnología satelital GNSS y los datos LiDAR del Instituto Geográfico Nacional del proyecto PNOA-LIDAR ofrecen una precisión notablemente superior a la cartografía clásica y extrapolable a cualquier otra cordillera.

Y por otro lado, porque igual que hay gente que colecciona sietemiles, hay quien hace lo propio con los tresmiles. En pocas palabras: habrá asociaciones de montaña contentas porque tienen un nuevo reto por delante para marcar su check.

Contexto. La cartografía clásica ofrece una visión general del territorio para orientarse, pero no está diseñada para ofrecer una precisión de centímetros como la tecnología actual permite. Como consecuencia, ese desfase metodológico se traduce en que durante décadas se han arrastrado cifras erróneas en muchas cumbres próximas a ese umbral simbólico de los 3.000 metros.

Precisamente por eso el proyecto Sostremetries está revisando la altitud de 85 cumbres cercanas a esa cota: pese a que los Pirineos son una cordillera ampliamente visitada y documentada, todavía es posible ofrecer más nivel de detalle. Sin ir más lejos, gracias a equipos GNSS, hace unos años que el Gías Inferior en el Pirineo Aragonés pasó al club de los tresmiles.

En detalle. Inicialmente el equipo usa nubes de puntos LiDAR también del IGN para preseleccionar qué cimas tienen una prominencia dudosa (entre 8 y 12 metros) y son potencialmente interesantes para medir en el terreno. Una vez elegidas, el procedimiento para volver a registrar la altitud de estas cimas consiste en ascender físicamente hasta cada cumbre con receptores GNSS, para después contrastar los datos con los modelos oficiales del IGN.

Sí, pero. Dos detalles: lo de "tresmil" es una convención montañera basada en un criterio, el de Juan Buyse (aceptado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo): aquellas cimas que superan los 3.000 metros de altitud y tienen una prominencia mínima de diez metros respecto al collado que las separa de la siguiente cumbre más alta. Pero no es una categoría oficial ni legal, hay otros países con otros umbrales diferentes.

Por otro lado, muchas de esas 85 cimas aún no se han medido, así que a lo largo de los años siguientes podremos ver cómo el número de los tresmiles sube o baja.

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Portada | Chris Maya







