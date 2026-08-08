El lago más grande del mundo es tan inmenso que se han acabado encontrando dos guerras al mismo tiempo: Ucrania e Irán

El mar Caspio siempre ha sido una anomalía geográfica: pese a llamarse "mar", es en realidad el lago más grande del planeta. Ahora también se ha convertido en una anomalía geopolítica. Su inmensidad lo ha situado en el punto de encuentro de dos conflictos que parecían independientes: la guerra de Ucrania y la creciente confrontación entre Irán y Occidente, transformando una antigua ruta comercial en un escenario estratégico de primer orden.

El lago donde se cruzan dos conflictos. El Caspio es tan grande que sus orillas pertenecen a cinco países distintos y sus aguas conectan algunos de los intereses estratégicos más importantes de Eurasia. Esa posición ha hecho que el mayor lago del mundo haya terminado atrapado entre dos conflictos al mismo tiempo.

Mientras Ucrania intenta cortar las rutas que alimentan el esfuerzo bélico ruso, Irán considera el Caspio una vía esencial para mantener abierto su comercio y reforzar su alianza con Moscú en un momento de máxima presión internacional.

La nueva autopista entre Moscú y Teherán. Con las dificultades crecientes para operar desde el golfo Pérsico y el golfo de Omán, el Caspio ha adquirido un valor estratégico mucho mayor para Irán.

¿La razón? Los puertos iraníes del norte conectan directamente con el puerto ruso de Astracán, permitiendo mover mercancías, acero, cereales y otros productos sin depender de rutas marítimas expuestas a la presencia naval occidental. Para Rusia, además, este corredor se ha convertido en una pieza clave de su relación económica, energética y militar con Teherán.

Mucho más que una ruta comercial. La importancia del Caspio va mucho más allá del comercio. Durante la guerra de Ucrania, esta vía se ha consolidado como uno de los principales corredores de cooperación militar entre ambos países. Por sus aguas llegaron los primeros drones Shahed enviados por Irán a Rusia, además de otros cargamentos que, según Estados Unidos y Ucrania, incluían componentes militares e incluso misiles balísticos.

Moscú y Teherán siempre han defendido que su colaboración responde a acuerdos bilaterales legítimos, pero el corredor se ha convertido en uno de los principales focos de vigilancia de los servicios de inteligencia occidentales.

Imagen satelital del Mar Caspio

Ucrania lleva la guerra hasta el Caspio. Ese papel explica los últimos ataques ucranianos. Kiev asegura haber alcanzado varios buques relacionados con el transporte de material militar entre Irán y Rusia, incluida una embarcación militar rusa.

Para Ucrania, golpear estas rutas supone atacar una parte de la infraestructura que sostiene la capacidad militar rusa mucho más allá del frente. También envía un mensaje claro: ya no basta con defender el mar Negro; cualquier corredor logístico que abastezca al Kremlin puede convertirse en objetivo.

Irán responde y aumenta la tensión. Teherán ofreció una versión muy distinta de lo ocurrido. Según las autoridades iraníes, uno de los barcos atacados transportaba únicamente una carga de hierro con destino a un puerto iraní, provocando víctimas entre la tripulación.

La respuesta diplomática no tardó en llegar: Ucrania fue acusada de protagonizar una "aventura peligrosa", su representante diplomático fue convocado por el Ministerio de Exteriores iraní y el incidente elevó todavía más la tensión entre ambos países.

Un lago reflejo de un nuevo mapa. En definitiva, lo sucedido demuestra hasta qué punto el Caspio ha dejado de ser un espacio periférico para convertirse en uno de los grandes tableros de la geopolítica mundial. El lago más grande del planeta ya no solo conecta a Rusia, Irán, Asia Central y el Cáucaso desde el punto de vista económico.

También refleja cómo conflictos que parecían desarrollarse a miles de kilómetros unos de otros terminan confluyendo sobre las mismas aguas. En ese inmenso corredor interior, la guerra de Ucrania y la pugna entre Irán y Occidente han acabado encontrándose cara a cara.

Imagen | Carnegie E., NASA

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