Imágenes satelitales revelan que Ucrania ha logrado algo impensable: obligar a Rusia a bunkerizar su flota nuclear

En octubre de 1962, en plena Crisis de los Misiles de Cuba, la Unión Soviética ordenó dispersar y ocultar buena parte de sus bombarderos nucleares por miedo a un ataque sorpresa de Estados Unidos. Fue una de las pocas veces en la historia en que Moscú asumió que incluso sus activos estratégicos más sensibles podían no estar seguros en casa. Más de sesenta años después, esa vieja lógica de vulnerabilidad ha regresado.

La imagen que resume un cambio. Durante décadas, los bombarderos estratégicos rusos fueron una rareza militar: máquinas nucleares aparcadas al aire libre, visibles desde satélite, confiando en la profundidad territorial de Rusia y en la lógica heredada de la Guerra Fría. Los Tu-95 y Tu-160 eran parte del núcleo más sensible del poder militar de Moscú y, aun así, jamás necesitaron refugios masivos.

Eso está cambiando, porque nuevas imágenes satelitales muestran algo inédito: Rusia está construyendo enormes hangares fortificados en la base aérea de Base aérea de Engels para proteger su flota estratégica. No es solo obra de ingeniería. Es la prueba de que Ucrania ha conseguido algo que parecía impensable hace apenas tres años: obligar a Rusia a bunkerizar una pata de su tríada nuclear.

Engels: el corazón del brazo aéreo nuclear ruso. Engels no es una base cualquiera. Es uno de los centros neurálgicos de la aviación estratégica rusa y alberga la 22.ª División de Bombarderos Pesados, incluyendo el único escuadrón operativo de Tupolev Tu-160 y varios Tupolev Tu-95MS. Desde allí despegan buena parte de los ataques con misiles de crucero contra Ucrania.

Hablamos de aparatos insustituibles: el Tu-95 lleva décadas fuera de producción y la reactivación industrial del Tu-160 avanza con enorme lentitud. Por tanto, perder uno no es perder un avión, es perder una pieza central del equilibrio nuclear ruso. Por eso también, el hecho de que ahora necesiten esconderlos bajo hormigón dice mucho sobre cómo ha cambiado la guerra.

Ucrania ha roto la profundidad estratégica. La gran transformación de este conflicto ha sido psicológica antes que física. Durante décadas, la profundidad geográfica rusa fue su mayor escudo. Engels está a casi 500 kilómetros de la frontera ucraniana. En otro tiempo, esa distancia equivalía a seguridad absoluta, pero ya no.

Lo hemos ido contando, los drones ucranianos han golpeado repetidamente depósitos de combustible, arsenales y zonas logísticas vinculadas a la base. En 2022 ya hubo ataques. En 2025, incendios masivos provocados por drones volvieron a demostrar que incluso activos estratégicos podían ser alcanzados. Quizás, lo más importante no es solo el daño material, es que Ucrania ha hecho colapsar la idea de santuario interior ruso.

La imagen del 20 de junio muestra el enorme proyecto de construcción en la esquina noreste de la base

De neumáticos a siluetas pintadas al hormigón. La evolución de las defensas rusas cuenta una historia de adaptación forzada. Primero dispersaron aviones, después levantaron muros de contención entre aparatos para limitar daños por explosión. Y más tarde aparecieron medidas casi improvisadas: neumáticos sobre las alas para confundir sensores, aviones viejos usados como señuelos y siluetas pintadas en pistas de aterrizaje para engañar a drones y satélites.

Todo eso reflejaba una realidad incómoda: Rusia no tenía doctrina para proteger bombarderos estratégicos frente a amenazas baratas y persistentes. Ahora esa improvisación da paso a algo mucho más serio: diecisiete refugios gigantes en construcción, diseñados específicamente para sus bombarderos nucleares.

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Vista satelital de los daños causados ​​por un ataque con drones ucranianos contra un depósito de armas en Engels en marzo de 2025

La Guerra Fría vuelve, pero al revés. Recordaban los analistas de TWZ que lo más llamativo es que esto ni siquiera ocurrió durante la Guerra Fría. En aquel periodo, la amenaza nuclear era existencial, pero la lógica de disuasión y la imposibilidad práctica de ataques de precisión baratos hacían innecesario este nivel de protección física.

Hoy el cambio viene desde abajo: no tanto por misiles intercontinentales, sino por drones relativamente baratos capaces de cruzar cientos de kilómetros. Es un vuelco estratégico en el escenario bélico. Ucrania, sin fuerza aérea estratégica ni capacidad nuclear, ha obligado a la segunda potencia atómica del planeta a reconfigurar físicamente la protección de su brazo aéreo nuclear.

Bombarderos nucleares bajo tierra. Dicho esto, las estructuras no garantizan inmunidad. Un misil de crucero pesado podría atravesarlas dependiendo de su diseño final. Pero ese posiblemente no es el punto. El objetivo es elevar el coste del ataque, dificultar la identificación y proteger frente a drones, municiones de racimo o explosiones secundarias.

En esencia, Moscú está aceptando que la amenaza ya no es esporádica, sino estructural. Eso cambia cómo opera, planifica y distribuye recursos. Incluso si se quiere también, es un síntoma, porque cuando una potencia nuclear empieza a construir refugios para proteger activos que antes exhibía sin preocupación, de alguna forma está admitiendo que su entorno estratégico ha empeorado.

Lección al resto. El caso ruso ya está siendo observado con atención en Estados Unidos. Allí, bases como Barksdale Air Force mantienen bombarderos como el Boeing B-52 Stratofortress prácticamente expuestos, algo que ha generado un debate creciente tras incidentes recientes con drones. La conclusión es incómoda y global: la era en la que la superioridad aérea o la distancia bastaban para proteger aviones estratégicos está muriendo.

Ucrania lo ha demostrado con crudeza. Ha enseñado que la guerra moderna permite a un actor más débil amenazar activos de máximo valor con herramientas baratas, persistentes y difíciles de interceptar.

La victoria invisible en Kiev. Más allá del frente, de los mapas y de los kilómetros ganados o perdidos, hay otro tipo de victorias que se miden de otra manera. Obligar a Rusia a cubrir de hormigón su flota nuclear es una de ellas. No es una destrucción visible, tampoco un avance territorial ni una bandera sobre una ciudad conquistada. Es algo más profundo: cambiar el comportamiento estratégico del enemigo.

Las imágenes satelitales de Engels enseñan precisamente eso. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Rusia actúa como si sus bombarderos nucleares ya no estuvieran seguros en casa. Y ese simple hecho, por sí solo, dice mucho sobre el alcance real de la guerra que Ucrania está librando.

Imagen | Planet Labs, Google, Maxar

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