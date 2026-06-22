Ucrania ya no quiere mandar soldados al frente. Su respuesta es un “Frankenstein inédito”: robot-tanques con ametralladoras

El inventor británico Ernest Swinton propuso por primera vez usar “barcos terrestres” para cruzar trincheras y evitar enviar infantería directa al fuego. Aquella idea dio origen al primer tanque moderno un año más tarde. Ahora, más de un siglo después, la lógica vuelve a ser la misma: encontrar una máquina que llegue donde un soldado ya no puede.

Un frente demasiado mortal. La guerra en Ucrania ha entrado en un punto donde el simple acto de mandar hombres hacia la línea de contacto empieza a ser un lujo demasiado caro. La saturación de drones ha convertido amplias franjas del frente en auténticas zonas de muerte donde cualquier movimiento es detectado y castigado casi al instante.

Eso ha cambiado la lógica de la batalla porque ya no se trata solo de quién tiene más blindados o más artillería, sino de quién puede seguir golpeando sin exponer cuerpos. Y ahí Ucrania está empezando a abrazar una idea radical: si el frente devora soldados, quizá ha llegado el momento de dejar de mandar soldados.

El nacimiento de un nuevo “Frankenstein”. La respuesta ucraniana es tan pragmática como inquietante: tomar sistemas de armas pensados para posiciones fijas y montarlos sobre robots terrestres. De hecho, empresas como Frontline Robotics han convertido su torreta autónoma Buria (una especie de brazo metálico capaz de disparar ametralladoras o lanzagranadas) en algo nuevo: pequeños vehículos no tripulados armados que actúan como microtanques.

No son tanques en el sentido clásico, pero cumplen parte de su función. Se mueven, disparan, buscan cobertura y atacan sin un ser humano dentro. Es una especie de híbrido improvisado, una criatura montada con piezas distintas para sobrevivir a un campo de batalla que ya no perdona.

La guerra contra las infiltraciones rusas. El objetivo inmediato de estos robots no son grandes ofensivas, sino algo mucho más concreto: cazar a los pequeños grupos de infiltración rusos. Moscú lleva meses explotando una táctica sencilla pero efectiva: enviar pequeños equipos de infantería que se deslizan entre líneas, bosques y trincheras para evitar la vigilancia aérea y penetrar en las defensas ucranianas.

Son movimientos pequeños, difíciles de detectar y baratos de ejecutar. Ucrania ha entendido que responder enviando más infantería solo alimenta esa trituradora. Así que ahora manda robots armados, controlados a decenas de kilómetros de distancia, para interceptarlos antes de que profundicen en la línea.

El tanque clásico se queda viejo. Hay una razón de peso por la que esta idea gana fuerza: los tanques tradicionales están sufriendo enormemente. Tanto Ucrania como Rusia han descubierto que un blindado de millones de euros puede ser destruido por un dron barato en cuestión de minutos.

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La ecuación económica se ha roto. En ese contexto, un robot terrestre armado es una solución brutalmente lógica: cuesta menos, se fabrica más rápido y si lo destruyen no muere nadie. Es una mutación del concepto de blindado. Menos blindaje, menos potencia, menos glamour… pero más prescindible. Y en una guerra industrial, lo prescindible suele ser más valioso que lo perfecto.

La evolución a velocidad de guerra. Lo más llamativo es la velocidad con la que evoluciona todo esto. Frontline Robotics asegura que introduce pequeños cambios hasta veinte veces al mes y grandes actualizaciones cada seis meses. El campo de batalla funciona como laboratorio en tiempo real.

Los soldados envían comentarios constantes, y las empresas adaptan sus máquinas casi sobre la marcha. Es una ventaja brutal frente a la lentitud burocrática de muchas industrias occidentales. Lo que hoy es un robot con ametralladora, dentro de unos meses puede ser un sistema mucho más sofisticado. Dicho de otra forma, Ucrania está aprendiendo más rápido porque no tiene elección.

Defender sin humanos. La idea de fondo es más que una simple innovación táctica. Ucrania ya ha usado robots terrestres para evacuar heridos, llevar suministros, colocar minas y despejar rutas. Este año han realizado más de 50.000 misiones, un salto gigantesco frente a las apenas 2.000 del semestre anterior.

Pero lo verdaderamente nuevo es el salto ofensivo: posiciones rusas capturadas solo con drones aéreos y robots terrestres, sin un solo infante entrando primero. Incluso ha habido rendiciones ante máquinas. Eso dibuja un futuro inquietante: sectores enteros defendidos y atacados por sistemas no tripulados, donde los humanos quedan cada vez más lejos del punto de impacto.

La guerra terrestre está mutando. Lo que Ucrania está haciendo con estos robot-tanques puede parecer improvisado, incluso casi artesanal, pero encierra una transformación mucho más gorda. Durante siglos, conquistar terreno significó enviar hombres hacia el fuego. Ahora empieza a significar enviar máquinas. No porque sean mejores en todo, sino porque son sacrificables.

Y en un frente donde cada metro cuesta sangre, la prioridad ya no es avanzar con valentía, sino más bien conservar vidas. Por eso, Ucrania no está construyendo simplemente nuevos robots: está ensayando una nueva forma de hacer la guerra terrestre donde el soldado ya no es la primera pieza en moverse.

Imagen | Frontline Robotics, Oleksandr Klymenko/Ukrinform

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