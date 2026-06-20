Imágenes satelitales revelaron que Rusia cubrió un edificio con una jaula antidrón. Ucrania la convirtió en decorado de cine de acción

En la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido llegó a camuflar fábricas enteras con redes, estructuras falsas e incluso barrios ficticios construidos sobre tejados para engañar a los bombarderos alemanes. La idea era simple: si no puedes detener el ataque, haz que el objetivo desaparezca desde el aire. Ocho décadas después, esa lógica ha vuelto. Solo que ahora el enemigo ya no mira desde un bombardero, sino desde un dron.

La jaula gigante. Las imágenes satelitales lo dejaron claro: Rusia había hecho algo que hasta hace poco parecía impensable, envolver un edificio entero con una gigantesca estructura antidrón. No hablamos de un tanque o un blindado, donde las “cope cages” ya son habituales, sino de una fábrica estratégica a más de 900 kilómetros del frente.

La instalación, parte de la planta VNIIR Progress en Cheboksary, llevaba al menos un año protegida con esa especie de esqueleto metálico. Era la prueba de hasta qué punto Moscú asume que Ucrania puede golpear muy profundo dentro de Rusia. Pero también era una admisión silenciosa: la amenaza dron ya ha cambiado incluso la arquitectura industrial de guerra.

Blindar la retaguardia. VNIIR Progress no es una fábrica cualquiera. Produce componentes de navegación esenciales para buena parte del arsenal ruso: drones tipo Shahed-136, misiles de crucero Kalibr, misiles balísticos Iskander y bombas planeadoras.

Es, en esencia, una pieza crítica del engranaje militar ruso. Protegerla con una jaula de ese tamaño revela algo importante: ya no basta con alejar fábricas del frente. La profundidad estratégica rusa se ha erosionado y la guerra ha hecho que lugares antes seguros ahora necesiten defensas físicas permanentes.

Ucrania cambió las reglas (otra vez). El problema para Rusia es que Ucrania ya no solo golpea con drones. En el ataque más reciente, Kiev utilizó sus nuevos misiles de crucero FP-5 Flamingo, un arma de fabricación nacional con más de 2.800 kilómetros de alcance y una cabeza explosiva de más de una tonelada. Ese detalle cambia completamente la ecuación.

La jaula antidrón podía tener sentido contra pequeños drones kamikaze o municiones ligeras. Pero frente a un misil de ese tamaño, la estructura se convierte prácticamente en decorado. Ucrania, en esencia, demostró que la solución rusa estaba pensada para la guerra de ayer.

Lo que delata la defensa. Lo más interesante no es solo el daño causado, sino lo que significa la propia existencia de esa jaula. Cada nueva red, malla o cubierta antidrón que aparece sobre refinerías, bases aéreas o fábricas rusas es una señal de vulnerabilidad.

Durante décadas, la retaguardia industrial fue un santuario. Ahora Rusia está gastando recursos en fortificar incluso sus centros de producción. Dicho de otra forma, lo que se ve es un síntoma claro de que la campaña ucraniana de ataques profundos está funcionando al menos a nivel psicológico y operativo, obligando a Moscú a redistribuir protección y asumir costes adicionales.

La escalada invisible. El episodio también refleja una evolución más amplia: la guerra industrial se está convirtiendo en una guerra de adaptación constante. Ucrania empezó usando drones de largo alcance para saturar defensas y castigar infraestructuras críticas.

Rusia, como hemos ido contando, respondió con redes, interferencias y estructuras físicas. Ahora Kiev sube un peldaño con misiles más pesados y precisos. Cada capa defensiva genera una capa ofensiva superior. Y eso convierte el conflicto en una carrera tecnológica donde ninguna solución dura demasiado.

La lección del ataque. La imagen es muy poderosa porque resume toda la lógica de la guerra moderna: un edificio entero envuelto en acero para proteger piezas electrónicas que luego guían armas de precisión… y aun así alcanzado.

La conclusión es inevitablemente incómoda para Moscú. Si una instalación a cientos de kilómetros del frente necesita una jaula gigante y ni siquiera eso garantiza su seguridad, entonces la frontera real de la guerra ya no está en las trincheras. Está en cualquier punto del mapa donde la industria militar siga funcionando.

Imagen | Ventor

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