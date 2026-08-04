Un panel muy fácil de usar para evitar estafas en Internet: así es lo nuevo de una de las mejores VPN que hay

Cualquier aplicación o herramienta que podamos tener para protegernos de hackeos o filtraciones de datos siempre es bien recibida. Siempre os hablamos de una VPN como una de estas, puesto que nos permite cifrar nuestro tráfico de Internet y pasarlo por un túnel seguro. Surfshark es una de las mejores que hay y, buscando aumentar más la seguridad de su servicio, ha estrenado lo que llama 'Antiscam Hub': es un panel fácil de usar para evitar posibles estafas de una forma sencilla.

Cuatro herramientas integradas para evitar riesgos en Internet

Como decimos, se trata de un panel que se encuentra dentro de la propia app de Surfshark para móviles, aunque de momento solo en iOS (llegará a Android más adelante). El objetivo de la misma no es evitar que nos infecte un virus o un malware, sino evitar otro tipo de riesgos derivados de estafas o de algún tipo de suplantación de identidad como el phishing.

Son cuatro las herramientas que vienen en este 'Antiscam Hub' y te las detallamos a continuación con un pequeño resumen de lo que hacen:

Enmascaramiento de correo electrónico : te permite utilizar un correo electrónico ficticio para usar en páginas web y evitar así que el tuyo quede registrado.

: te permite utilizar un correo electrónico ficticio para usar en páginas web y evitar así que el tuyo quede registrado. Monitoreo de la Dark Web : rastrea constantemente Internet para comprobar si datos tuyos (como contraseñas) aparecen filtrados en bases de datos.

: rastrea constantemente Internet para comprobar si datos tuyos (como contraseñas) aparecen filtrados en bases de datos. Bloqueo de sitios web peligrosos : te permite navegar por Internet evitando posibles sitios maliciosos o el registro de información como hábitos de navegación.

: te permite navegar por Internet evitando posibles sitios maliciosos o el registro de información como hábitos de navegación. VPN: con la VPN, tu tráfico por Internet se mantiene seguro. De esa forma, nadie podrá ver lo que estás haciendo.

Todo esto junto está recogido, como decimos, en un panel que reúne y facilita mucho el acceso a las herramientas. Para poder acceder a esta novedad de Surfshark, tenemos que hacernos con el plan Surfshark One, que actualmente tiene un precio de 2,79 euros al mes si optamos por su modalidad de 24 meses (la más barata a la larga), que incluye tres meses extra. Haciendo cuentas, son 75,33 euros en total por tener 27 meses de servicio.

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Imágenes | Surfshark

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