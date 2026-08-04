En septiembre, la Nintendo Switch 2 va a subir de precio. Ahora es un buen momento para comprarla más barata

Debido a la crisis de componentes, Nintendo anunció que el próximo mes de septiembre subiría el precio de su superventas Nintendo Switch 2. Si llevas tiempo pensando en dar el salto a la nueva generación de consola portátil de la firma nipona, ahora puedes conseguirla a buen precio en AliExpress (409,20 euros). Además, la entrega es desde España, gratuita y en apenas tres días la puedes tener en casa.
La nueva generación de Nintendo a precio imbatible
La nueva Nintendo Switch 2 es la sucesora de la Nintendo Switch de primera generación y no solo ha mejorado en potencia, sino en prácticamente todos los apartados de uso diario frente a la generación anterior.
Por ejemplo, ahora tiene una pantalla de 7,9 pulgadas (frente a las siete de la primera generación), que no solo luce más amplia, sino que ofrece una tasa de refresco mejorada de 120 Hz, para que puedas disfrutar de una experiencia de juego más fluida.
Los nuevos Joy-Con de esta Nintendo Switch 2 son magnéticos y se acoplan firmemente mediante un sistema electromagnético y reducen significativamente el temido drift analógico. Además, gracias a su chip gráfico actualizado, permite reproducir contenidos en resolución 4K reescalada cuando se coloca en el dock para usarla en la tele.
Si lo que te preocupa es la retrocompatibilidad, debes saber que todos los juegos en formato físico o digital de la primera Nintendo Switch siguen funcionando en este nuevo modelo, por lo que podrás usar los que ya tengas si tenías la versión antigua de la consola.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta para la nintendo switch 2 hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Eres un jugador que busca la mejor experiencia híbrida posible y quieres que tus juegos de Nintendo funcionen como un PC de gama media.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Tu Switch actual te sobra para jugar y no te importa el 4K. Quizá te conviene esperar a que baje de precio o a que saquen una versión con mejor pantalla.
Algunos accesorios para esta consola que podrían interesarte
Fenolical Accesorios 14 en 1 Compatible con Nintendo Switch 2
Power A Auriculares con Cable Nintendo Switch 2
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Álex Alcolea (Xataka) y Nintendo
En Xataka | Los mejores accesorios para tu Switch: fundas, bolsas de transporte, baterías, y más
En Xataka | 33 accesorios para tu nueva Nintendo Switch: fundas, protectores, soportes, power banks, tarjetas SD y más
Ver 0 comentarios