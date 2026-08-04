En septiembre, la Nintendo Switch 2 va a subir de precio. Ahora es un buen momento para comprarla más barata

Debido a la crisis de componentes, Nintendo anunció que el próximo mes de septiembre subiría el precio de su superventas Nintendo Switch 2. Si llevas tiempo pensando en dar el salto a la nueva generación de consola portátil de la firma nipona, ahora puedes conseguirla a buen precio en AliExpress (409,20 euros). Además, la entrega es desde España, gratuita y en apenas tres días la puedes tener en casa.

La nueva generación de Nintendo a precio imbatible

La nueva Nintendo Switch 2 es la sucesora de la Nintendo Switch de primera generación y no solo ha mejorado en potencia, sino en prácticamente todos los apartados de uso diario frente a la generación anterior.

Por ejemplo, ahora tiene una pantalla de 7,9 pulgadas (frente a las siete de la primera generación), que no solo luce más amplia, sino que ofrece una tasa de refresco mejorada de 120 Hz, para que puedas disfrutar de una experiencia de juego más fluida.

Los nuevos Joy-Con de esta Nintendo Switch 2 son magnéticos y se acoplan firmemente mediante un sistema electromagnético y reducen significativamente el temido drift analógico. Además, gracias a su chip gráfico actualizado, permite reproducir contenidos en resolución 4K reescalada cuando se coloca en el dock para usarla en la tele.

Si lo que te preocupa es la retrocompatibilidad, debes saber que todos los juegos en formato físico o digital de la primera Nintendo Switch siguen funcionando en este nuevo modelo, por lo que podrás usar los que ya tengas si tenías la versión antigua de la consola.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la nintendo switch 2 hoy ✅ LO MEJOR DLSS y 4K: gracias a la Inteligencia Artificial de NVIDIA, la consola hace trampas (pero de las buenas) y renderiza a baja resolución para ahorrar batería y escala a 4K en la tele con buena nitidez.

gracias a la Inteligencia Artificial de NVIDIA, la consola hace trampas (pero de las buenas) y renderiza a baja resolución para ahorrar batería y escala a 4K en la tele con buena nitidez. Conexión magnética: antes, el sistema de raíles era mecánico y se desgastaba; los nuevos imanes de los Joy-Con son firmes, rápidos y hacen que la consola se sienta como un bloque sólido de tecnología premium. ❌ LO PEOR Pantalla LCD... Es quizá uno de los aspectos más criticados en esta nueva Nintendo Switch 2. Tas el éxito de la Nintendo Switch OLED, que Nintendo haya lanzado la Switch 2 con un panel LCD (para ahorrar costes), parece un paso atrás en colores y contraste. Si quieres negros más puros, te toca esperar, aunque aún no se sabe si saldrá una futura versión OLED de este modelo también.

Es quizá uno de los aspectos más criticados en esta nueva Nintendo Switch 2. Tas el éxito de la Nintendo Switch OLED, que Nintendo haya lanzado la Switch 2 con un panel LCD (para ahorrar costes), parece un paso atrás en colores y contraste. Si quieres negros más puros, te toca esperar, aunque aún no se sabe si saldrá una futura versión OLED de este modelo también. Muerte a los mandos antiguos... Aunque los mandos antiguos funcionan por Bluetooth, no puedes encajarlos en la nueva consola. Esto significa que todas tus fundas, grips y carcasa de la Switch 1 irán directas al baúl de los recuerdos. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un jugador que busca la mejor experiencia híbrida posible y quieres que tus juegos de Nintendo funcionen como un PC de gama media. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu Switch actual te sobra para jugar y no te importa el 4K. Quizá te conviene esperar a que baje de precio o a que saquen una versión con mejor pantalla.

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Imágenes | Álex Alcolea (Xataka) y Nintendo

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