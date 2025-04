Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch. Qué consola híbrida comprar y en qué se diferencian

Por fin ya hemos conocido más detalles acerca de la Nintendo Switch 2, la próxima consola de Nintendo que se ha presentado no sin sus particulares polémicas que darán mucho de qué hablar durante meses. Por ello, en este artículo hemos querido reunir y comentar cuáles son las principales diferencias entre la nueva y la actual generación de Nintendo Switch. ¿Merece la pena dar el salto en cuanto se lance? ¿Cuánto cuestan los videojuegos? Lo explicamos en las siguientes líneas.

Cabe mencionar que ciertos detalles no los explicaremos porque no se han confirmado todavía o hay algunas lagunas que debe esclarecer Nintendo. Tales como los detalles sobre las denominadas "Tarjetas Llave de Juego" o, aunque las conocemos parcialmente, las especificaciones técnicas del hardware, como bien es el caso del procesador. Lo mismo ocurre con la retrocompatibilidad, aún quedan algunas incógnitas que conviene que se esclarezcan.

Especificaciones técnicas de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch (estándar)



Nintendo Switch Nintendo Switch OLED Nintendo Switch 2 dimensiones y peso 238 x 101,6 x 14 mm 299 gramos (sin Joy-Con) 399 gramos (con Joy-Con) 241 x 101 x 14 mm 322 gramos (sin Joy-Con) 426,38 gramos (con Joy-Con) 272 x 116 x 13,9 mm 401 gramos (sin Joy-Con) 534 gramos (con Joy-Con) pantalla LCD de 6,2 pulgadas Resolución HD (1.280 x 720 píxeles) OLED de 7 pulgadas Resolución HD (1.280 x 720 píxeles) LCD de 7,9 pulgadas Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles) 120 Hz HDR procesador NVIDIDA Custom Terra NVIDIDA Custom Terra NVIDIA (por determinar) memoria ram - - Por determinar almacenamiento interno 32 GB Ampliable mediante tarjetas microSDHC o microSDXC 64 GB Ampliable mediante tarjetas microSDHC o microSDXC 256 GB Ampliable mediante tarjetas microSD Express conectividad inalámbrica WiFi Bluetooth WiFi Bluetooth WiFi 6 Bluetooth salidad de vídeo 1.080p en modo TV 720p en modo portátil 1.080p en modo TV 720p en modo portátil 4K a 60 FPS con HDR FullHD/1.440p a 120 FPS con HDR audio Altavoces estéreo Altavoces estéreo PCM Lineal 5.1 (TV) Altavoces estéreo Micrófono monoaural botones Encendido Volumen Encendido Volumen Encendido Volumen Botón GameChat puertos USB-C Jack de 3,5 mm USB-C Jack de 3,5 mm USB-C (x2) Jack de 3,5 mm batería 4.310 mAh Tiempo de carga: 3 horas 4.310 mAh Tiempo de carga: 3 horas 5.220 mAh Tiempo de carga: 3 horas autonomía De 4,5 a 9 horas Depende del juego De 4,5 a 9 horas Depende del juego De 2 a 6,5 horas Depende del juego precio Desde 289,95 euros Desde 344,95 euros 469,99 euros

Diferencias entre la Nintendo Switch 2 y la Nintendo Switch

LCD y OLED

Nintendo Switch (izquierda) y Nintendo Switch 2 (derecha)

Es innegable que con el paso de los años la tecnología ha avanzado. La Nintendo Switch 2 viene con un panel LCD, pero... ¿es realmente un panel similar al de la Nintendo Switch? Lo cierto es que no. La Nintendo Switch está disponible con el panel LCD que pudimos ver tras el lanzamiento de la versión V2 (también es el que llevaba la consola original), además de la correspondiente versión OLED que es la última que se ha comercializado.

En cambio, de momento la Nintendo Switch 2 llegará con un panel LCD sin posibilidad de elegir ningún modelo OLED. Ofrece una mayor diagonal (7,99 pulgadas frente a 6,2 de la Switch y 7 de la OLED), una tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con el formato de imagen HDR. Es un panel LCD, pero todo suma, y estas tecnologías o especificaciones consiguen que se vea mejor.

Nuevos Joy-Con con nuevas funciones

Joy-Con magnéticos con el nuevo botón "C" de acceso a GameChat.

Un cambio generacional implica, o al menos ha implicado en la mayoría de casos, que los mandos sufren ciertos cambios para añadir mejoras. Los Joy-Con 2 no sólo contarán con el agarre magnético que pudimos ver en el anuncio de la consola, sino que además tendrán una función de ratón (podrán utilizarse, literalmente, como si fueran un ratón para determinados juegos).

También han sufrido ciertas mejoras que ya demandábamos los usuarios con la Nintendo Switch: los botones SR y SL han crecido de tamaño para que sea más cómodo de jugar al utilizar los Joy-Con por separado y los joystick también han crecido ligeramente.

Nintendo Switch Online cada vez añade más funciones

Junto a la consola, se anunció un buen surtido de accesorios.

Nintendo Switch Online (NSO) es la suscripción de pago que ya nos encontramos con la Nintendo Switch. En esta primera consola al principio se podía jugar en multijugador online y después fueron llegando algunas funciones como la de tener acceso a expansiones o contenido de algunos videojuegos, acceso a ofertas o dispositivos exclusivos y acceso a demostraciones de algunos juegos, entre otros.

Con la Nintendo Switch 2 llegarán aún más funciones. Entre ellas, tendremos acceso a las mejoras de algunos videojuegos lanzados en Nintendo Switch totalmente gratis, pero una de las funciones inherentes de la consola, GameChat, es de pago: sólo podremos utilizarla si tenemos una suscripción activa. Y mucho ojo porque no es una función adicional de la consola, es una función propia de ella.

Potencia, calidad gráfica y rendimiento

Algunos videojuegos de Nintendo Switch recibirán mejoras para Nintendo Switch 2.

Han pasado muchos años desde que se lanzó la Nintendo Switch. Durante este tiempo la tecnología ha dado pasos de gigante, por lo que la Nintendo Switch 2 contará con una potencia y un rendimiento mucho mayor que en la actual generación. No podemos decir mucho acerca del procesador más allá de que es de NVIDIA porque no se sabe nada al respecto.

Lo que es evidente es que la calidad gráfica de los videojuegos mejora en Nintendo Switch 2. No sólo hay un aumento en la resolución que puede exprimir de los videojuegos, sino que el dock permitirá el reescalado a 4K en ciertos videojuegos compatibles. ¿Cuáles? Tendremos que esperar para conocer a fondo todos los detalles.

El precio de los videojuegos

Al menos un videojuego ya se ha anunciado con un PVP de 89,99 euros.

Pocas veces nos hemos quedado tan contentos con un evento para después tener un gran bajón al ver los precios en la tienda oficial. La consola, que se lanzará por 469,99 euros, tiene un precio debatible, pero lo que ha causado mayor impacto es el precio de los videojuegos. Nintendo ha tomado una decisión que ha hecho saltar las alarmas: algunos videojuegos pueden costar cerca de 90 euros.

Ciertos videojuegos de la Nintendo Switch tienen un precio más alto que otros. 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', por ejemplo, sigue teniendo un PVP de 69,99 euros. Lo curioso es que hemos visto un aumento de 20 euros en 'Mario Kart World' en físico y de 10 euros si lo compramos en digital (realmente se quedan por 89,99 euros y por 79,99 euros respectivamente). Este precio, de momento, únicamente lo tiene 'Mario Kart World'.

Con todo ello, los videojuegos de Nintendo no suelen bajar de precio, al menos los que son exclusivos y, sobre todo, los first party. Los videojuegos de Nintendo Switch se pueden encontrar aproximadamente por 60/70 euros, algunos incluso por menos. Los dos videojuegos de Nintendo Switch 2, 'Mario Kart World' y 'Donkey Kong Bananza' costarán entre 79,99 euros y 89,99 euros para el primero (formato digital y físico) y 69,99 euros y 79,99 euros (formato digital y físico) para el segundo. Tendremos que esperar para ver a qué precios se lanzan los videojuegos third party.

Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, qué consola comprar

Por qué comprar la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 se lanzará el 5 de junio por todo lo alto. La consola híbrida de Nintendo llegará con un buen surtido de videojuegos, su precio será de 469,99 euros y donde más destaca es en:

Llega con nuevas funciones . Pese a que algunas son de pago, como el GameChat, es evidente que la nueva consola híbrida contará con un buen surtido de funciones que se venían demandando desde hace mucho tiempo.

. Pese a que algunas son de pago, como el GameChat, es evidente que la nueva consola híbrida contará con un buen surtido de funciones que se venían demandando desde hace mucho tiempo. La calidad gráfica y la mejora de algunos videojuegos . Poder jugar a ciertos videojuegos de Nintendo Switch en buena calidad es algo que llevamos esperando mucho tiempo. También tenemos una mejora en la resolución de los videojuegos y reescalado a 4K.

. Poder jugar a ciertos videojuegos de Nintendo Switch en buena calidad es algo que llevamos esperando mucho tiempo. También tenemos una mejora en la resolución de los videojuegos y reescalado a 4K. Llega con retrocompatibilidad. La retrocompatibilidad nos permitirá exprimir aún más ciertos videojuegos que vayan a contar con mejoras dedicadas o un mejor rendimiento.

Por qué comprar la Nintendo Switch

La Nintendo Switch seguirá dando guerra durante mucho tiempo. Actualmente se puede encontrar por 289,95 euros (estándar) y por 344,95 euros (OLED) y donde más destaca es en:

Seguirá recibiendo videojuegos . Hace una semana pudimos ver un nuevo Nintendo Direct en el que se anunciaban, o recordaban, algunos videojuegos que llegarían a Nintendo Switch. Algunos incluso se lanzarán en 2026.

. Hace una semana pudimos ver un nuevo Nintendo Direct en el que se anunciaban, o recordaban, algunos videojuegos que llegarían a Nintendo Switch. Algunos incluso se lanzarán en 2026. El catálogo de videojuegos . Hasta que la Nintendo Switch 2 se lance y se asiente durante unos meses, el catálogo de videojuegos será un poco escaso. Si planeas comprar ya mismo una consola, la Nintendo Switch puede ser una mejor opción de compra.

. Hasta que la Nintendo Switch 2 se lance y se asiente durante unos meses, el catálogo de videojuegos será un poco escaso. Si planeas comprar ya mismo una consola, la Nintendo Switch puede ser una mejor opción de compra. El precio de los videojuegos. Uno de los puntos más determinantes para comprar, o no, la Nintendo Switch 2 es el precio de sus videojuegos. De momento (aún quedan videojuegos por lanzarse) los precios de los títulos de Nintendo Switch no cuestan tanto, son más económicos.

