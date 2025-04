Nintendo Switch 2 tendrá "Tarjetas Llave de Juego". Y la gran pregunta es qué supone para futuro del formato físico

El próximo 5 de junio se lanzará Nintendo Switch 2. En un evento de una hora, la compañía japonesa ha despejado casi todas las dudas que había sobre su nueva consola, pero más allá de ser una celebración y aunque la presentación ha sido una avalancha de juegos, el regusto que ha dejado entre los usuarios es agridulce.

Nintendo Switch 2 será retrocompatible con las tarjetas de juego de Siwtch 1, pero para disfrutar de mejoras habrá que pagar. El precio de la consola partirá de los 470 euros en Europa (pero en Japón será mucho más barata para que más gente pueda comprarla, dicho por Nintendo). Y los juegos físicos ya se van a los 90 euros.

En redes sociales, la conversación gira alrededor de otra cosa: las 'Tarjetas Llave de Juego' o 'Game Key Card' de Nintendo Switch 2. Y es un concepto... polémico, cuanto menos.

Las "Tarjetas Llave de Juego" o 'Game Key Card' de Nintendo Switch 2

Durante la presentación, hubo elementos que Nintendo no detalló. Por ejemplo, para conocer el precio tuvimos que entrar a la Nintendo Store, lo mismo para el precio de los juegos. Y cuando habló de los formatos, la compañía se limitó a decir dos cosas:

Que las tarjetas de juego tendrán el mismo tamaño que las de Switch, pero serán de color rojo y leerán datos a una velocidad superior.

Que las tarjetas microSD normales no serán compatibles, ya que hará falta comprar tarjetas microSD Express que leen datos a una velocidad, de nuevo, superior.

Es lógico, debido a que juegos más exigentes a nivel visual necesitan soporte de almacenamiento con una mayor velocidad de lectura para poder hacer streaming de los datos sin interrupciones. De lo que no dijeron nada es de las 'Tarjetas Llave de Juego'.

De nuevo, es después de la presentación cuando nos enteramos de este asunto, y es el que está levantando ampollas entre los usuarios en redes sociales. En la página de soporte de Nintendo, dicen lo siguiente sobre este tercer formato alternativo al físico y al digital:

Las tarjetas llave de juego son distintas a las tarjetas de juego normales dado que no contienen los datos del juego completo. En lugar de esto, la tarjeta llave de juego es tu "llave" para descargar el juego completo a tu consola a través de internet.

Tras completar la descarga, podrás insertar la tarjeta llave de juego en tu consola y jugar tal como lo haces con una tarjeta de juego física normal.

También muestran un ejemplo del aviso que habrá en la carátula física:

El funcionamiento es sencillo: compramos una caja con este cartucho-llave, lo introducimos en la consola y se nos da la posibilidad de descargar de la Store el juego asociado a la misma. El cartucho no tiene información, por lo que el juego se guarda en la microSD Express que hayamos comprado aparte y será desde donde se ejecute.

Cuando queramos jugar a ese juego, tendremos que meter el cartucho-llave correspondiente, estar conectados a Internet la primera vez que lo iniciemos (posteriores arranques no necesitan Internet, pero sí la el cartucho-llave) y a jugar. Es una mezcla entre tarjeta física y juego digital.

¿Qué sentido tiene? El único que se me ocurre es que sea para juegos que tengan un peso superior al máximo de las tarjetas de juego o para editores pequeños que quieran tener preencia física en tiendas (aunque más cogido con pinzas esto).

Pero claro, también da pie a otra interpretación: Nintendo mata el formato físico convencional. .

Demasiada niebla, pero con precedentes en Switch

Nintendo dice claramente: "las tarjetas llave de juego son distintas a las tarjetas de juego normales, dado que no contienen los datos del juego completo" y "esta es una caja de una tarjeta llave de juego". Falta que lo aclaren, pero estas frases implicarían que, por un lado, estarán las tarjetas de juego normales y, por otro, las tarjetas llave.

Habrá juegos que vengan dentro de la tarjeta y otros cuya tarjeta sea, simplemente, un 'activador' para el juego que descargas de la eShop. Nintendo ha dicho que las tarjetas de juego de Siwtch 2 tienen una velocidad de lectura más alta. Si son sólo un activador, no tendría sentido, ¿verdad?

Apoyando esta teoría, tenemos 'Cyberpunk 2077'. Sus responsables afirman lo siguiente: "Los dueños de Nintendo Switch 2 pueden comprar el juego el día de lanzamiento en una tarjeta de juego de 64 GB o mediante descarga digital en la Nintendo eShop".

La otra interpretación, sin embargo, es que las "tarjetas llave de juego" son las de Switch 2 y las "tarjetas de juego normales" las de Switch 1, lo que implicaría una muerte del formato físico 'puro' en la nueva máquina. Y es por eso que es obligatorio el uso de tarjetas microSD Express en Switch 2, porque todo irá en ellas. Esa es la lectura que se está haciendo en redes y a la que da pie la propia compañía debido a los mensajes difusos.

Actualmente, Nintendo ya ofrece cajas que no llevan el juego. Un ejemplo son las 'Code in a box' como la de 'It Takes Two' o 'Final Fantasy VII', cajas que están en formato físico, pero no tienen una tarjeta de juego: únicamente un código para descargarlos de la eShop. Por otro lado, títulos como 'L.A. Noire' tienen un aviso gigante de "Requiere descarga de Internet".

No había hecho la prueba hasta ahora, ya que siempre tuve mi Switch conectada, pero he metido el juego en la consola, he quitado la conexión a la red y... no puedo jugar. Básicamente, al menos eso es lo que parece, ese nuevo aviso de las cajas de Nintendo Switch 2 deja más claro que, o tienes Internet, o no juegas a ese juego en concreto.

Con el caso de 'L.A. Noire' pensaba que se trataba de cierto contenido adicional o algún capítulo que no entraba en el 'cartucho'. Y puede que así sea, pero lo cierto es que no me deja jugar sin descargar antes los datos. Otros casos, como el 'Heritage Pack' de 'Star Wars', tiene algunos juegos dentro de la tarjeta y otros deben ser descargados.

Sólo el tiempo dirá si los juegos físicos de Nintendo Switch 2 serán todos en formato 'tarjeta llave de juego' o no, pero basándome en esos términos como "las tarjetas llave de juego son distintas a las tarjetas de juego normales" y "este es un ejemplo de una tarjeta llave de juego", tiendo a pensar que serán solo algunos, como el caso de 'L.A. Noire' en Switch, y no la norma para los juegos físicos de Switch 2.

Si así fuera, es evidente que supondría un peligro para el futuro de los juegos en formato físico, ya que habría que ver qué pasaría cuando se cierren los servidores de la eShop de la consola, pero tiendo a pensar que se trata de un recurso para aquellos juegos que, por su tamaño, no entren en la tarjeta de juego... o como opción a los 'Code in a box' que tenemos en Nintendo Switch actualmente.

Sólo el tiempo lo dirá, pero viendo el revuelo causado en redes, no estaría mal una aclaración.

