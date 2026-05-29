El FBI ha arrestado a un exmiembro de la CIA que tenía un tesoro en casa: 40 millones de dólares en lingotes de oro

A veces una investigación deja una imagen tan potente que amenaza con tapar el detalle más importante. En este caso, la imagen es la de unos agentes del FBI entrando en una casa de Virginia y encontrando más de 300 lingotes de oro de un kilo (unos 40 millones de dólares), junto a unos 2 millones de dólares en efectivo y cerca de 35 relojes de lujo. La pregunta inmediata es evidente: qué hacía todo eso allí. La respuesta, por ahora, no está en la acusación formal. Según NPR, David J. Rush se enfrenta, por ahora, a un cargo mucho más limitado: presunto robo de dinero público por pagos de licencia militar obtenidos, supuestamente, mediante declaraciones falsas.

Todo empezó dentro de la propia CIA. Según una declaración conjunta de la CIA y el FBI, una investigación interna de la agencia identificó posibles infracciones legales y llevó a su director, John Ratcliffe, a remitir el asunto al FBI. La búsqueda en la vivienda de Rush se produjo el 18 de mayo y el arresto llegó el día 19.

La clave del caso. El hallazgo empuja a pensar en una causa enorme, pero la acusación presentada hasta ahora es mucho más limitada. The New York Times señala que Rush solo está acusado de haber inflado sus credenciales académicas y de haber cobrado pagos de licencia militar por decenas de miles de dólares. También habría afirmado falsamente que seguía en la Reserva de la Marina después de haber sido dado de baja. Y aquí está la parte curiosa: esos bienes forman parte de la investigación, pero no son todavía el núcleo formal de la imputación.

Una pieza importante. NPR lo describe como antiguo empleado de la CIA de nivel Senior Executive Service, una categoría asociada a puestos de alto rango dentro de la Administración federal. No hablamos, por tanto, de un nombre menor dentro del relato que dibujan las fuentes. Hablamos de alguien situado en un nivel que no pasa desapercibido.

El agujero sin explicar. La gran pregunta no es solo cómo acabaron esos bienes en una casa privada, sino por qué se habían solicitado en primer lugar. Rush empezó a pedir divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en lingotes bajo el argumento de que eran necesarios para asuntos laborales. La CIA revisó después un espacio de almacenamiento asociado a él y solo localizó parte del efectivo. A esto se le suma que la agencia todavía no había encontrado registros que justificaran la necesidad de manejar una suma tan extraordinaria.

Un currículum en entredicho. El FBI también mira hacia atrás, mucho antes de las solicitudes de fondos y del registro en Virginia. El hombre habría incluido en varias candidaturas a la CIA estudios en Clemson University y Rensselaer Polytechnic Institute, además de méritos militares que ahora están bajo sospecha. Las dos universidades, según la declaración jurada citada por la radio pública estadounidense, no encontraron registros de que hubiera asistido a clase. Algo parecido ocurre con su perfil como supuesto piloto: los documentos revisados no respaldarían que hubiera superado evaluaciones ni que contara con licencia.

El caso. Rush sigue bajo custodia del U.S. Marshals Service tras ver rechazada su petición de libertad bajo fianza, y aún no ha presentado una declaración formal. Los registros judiciales citados indican que renunció a una vista preliminar y que la audiencia de detención fue pospuesta hasta el 5 de junio. De momento, una incógnita todavía no tiene respuesta pública: si el oro fue solicitado para una operación, para un proyecto interno o para otra finalidad que aún no conocemos.

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