El pulso tecnológico entre China y Europa acaba de sumar otro frente: una batalla legal por el control de Nexperia

Una empresa puede ser muchas cosas a la vez: una fábrica, una filial, una cartera de patentes, una pieza dentro de una cadena de suministro. Pero, en la guerra tecnológica que estamos viendo entre China y Europa, también puede convertirse en un campo de batalla. Nexperia encaja justo ahí. No hablamos solo de quién posee una empresa de semiconductores con sede en Países Bajos y propiedad de la china Wingtech, sino de quién puede decidir sobre ella cuando entran en juego los tribunales, los gobiernos y el temor a que determinadas capacidades industriales acaben bajo otro centro de poder.

La nueva demanda. El último movimiento llega desde China. Según Reuters, Wingtech Technology ha presentado junto a una filial una demanda contra Nexperia B.V. y otras cinco entidades ante un tribunal de Guangdong, que ya ha aceptado el caso. La compañía reclama de forma provisional 8.000 millones de yuanes, unos 1.180 millones de dólares, por las pérdidas económicas que atribuye al conflicto. SCMP añade otro elemento relevante: Wingtech no solo pide una compensación, también exige recuperar el control pleno sobre Nexperia, un punto que vuelve a situar el caso en el terreno de la gobernanza empresarial.

El origen del choque. Para entender por qué la demanda no nace de la nada hay que volver a septiembre de 2025. Entonces, el Gobierno neerlandés intervino Nexperia y apartó a Wingtech del control efectivo de la compañía, alegando temores sobre una posible transferencia de operaciones y propiedad intelectual hacia China. La decisión administrativa fue revocada después, pero el problema no desapareció. Wingtech sostiene que su margen de control siguió limitado por una resolución judicial neerlandesa paralela, todavía relevante en el conflicto.

La respuesta de Nexperia. La firma con sede en Países Bajos ha respondido rebajando el alcance inmediato del movimiento judicial. En declaraciones recogidas por la mencionada agencia de noticias, Nexperia afirmó que “ha tomado nota del anuncio de Wingtech” y que entiende que el tribunal correspondiente “no ha abierto el caso a juicio”. También lamentó la estrategia de su propietaria china y sostuvo que Wingtech no parece interesada en alcanzar una solución beneficiosa para todas las partes, incluidos sus propios accionistas.

La vía jurídica china. La demanda no se apoya solo en una reclamación empresarial, sino en un marco legal con carga política. Wingtech invoca la Ley china contra Sanciones Extranjeras para reclamar compensación por los daños que atribuye a las restricciones sufridas en Nexperia. La compañía sostiene que Nexperia y sus ejecutivos aplicaron “medidas restrictivas discriminatorias” en el sentido de esa ley.

El golpe financiero. El golpe financiero. El pulso por Nexperia también está dejando huella en las cuentas de Wingtech. Reuters señala que la compañía cerró 2025 con una pérdida neta de 8.700 millones de yuanes, frente a los 2.800 millones del año anterior. El deterioro siguió en el primer trimestre de 2026: los ingresos se desplomaron un 94%, después de que el negocio exterior dejara de consolidarse en sus resultados.

Un conflicto todavía abierto. La demanda no cierra la batalla por Nexperia, más bien la prolonga en otro terreno. SCMP señala que Pekín y La Haya han defendido que el caso debe resolverse “entre las dos empresas sin interferencia gubernamental”, según explicó el 17 de abril la ministra neerlandesa de Economía, Heleen Herbert, después de reunirse con el embajador chino en Países Bajos, Shen Bo. El mensaje busca acotar el conflicto, pero la propia evolución del caso muestra lo difícil que resulta separar negocio, tribunales y política industrial cuando una compañía de semiconductores queda en medio del pulso entre China y Europa.

Imágenes | Nexperia

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