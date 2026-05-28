Las gafas inteligentes para policías parecían ciencia ficción. Algunos agentes chinos ya han empezado a utilizarlas

La imagen tiene fuerza porque resulta fácil de visualizar: un policía camina por una calle de Tianjin, mira a su alrededor y unas gafas conectadas le devuelven información útil en tiempo real. Lo que hasta hace no tanto podía sonar a ciencia ficción empieza a tener aplicaciones bastante más terrenales, desde ordenar el tráfico hasta ayudar a localizar a una persona perdida. En esta ciudad del norte de China, según China Daily, la tecnología ya forma parte de algunas tareas policiales. Y ahí está lo interesante: no hablamos solo de una promesa futurista, sino de un uso que empieza a pisar la calle.

Gafas inteligentes para la policía. La clave está en que no hablamos solo de unas gafas colocadas sobre el rostro de un agente, sino de un sistema pensado para integrarse en la rutina policial. Se presentan oficialmente como un desarrollo propio del sistema local de seguridad pública, con software y hardware nacionales, y las sitúa en tres terrenos de uso: tráfico, patrullas y gestión urbana. Es un enfoque muy orientado a la eficacia inmediata.

Una pantalla invisible para el agente. El dispositivo funciona como una capa de información añadida al trabajo policial. Puede reconocer texto, interpretar órdenes de voz y ofrecer respuestas a partir de una plataforma conectada, con la cámara como punto de entrada para identificar elementos del entorno. En la práctica, eso permite hacer comprobaciones de identidad o buscar información asociada a una persona sin abandonar la escena. La fuente lo presenta como una mejora de respuesta, aunque una herramienta de este tipo también abre preguntas evidentes sobre vigilancia y privacidad.

Las gafas en el terreno. Zhao Baoxin, agente de la comisaría de Jiefang Road, en el distrito de Heping, relató al mencionado medio que durante una patrulla encontraron a un hombre mayor en un cruce que no podía expresarse con claridad ni indicar su nombre o dirección. Según su versión, las gafas permitieron identificarlo con rapidez y, en unos 20 minutos, contactar con su familia para que pudiera volver a casa.

El tráfico como prueba cotidiana. Otro de los usos descritos baja la tecnología a una escena muy reconocible: la entrada y salida de un colegio. En ese caso, los padres pueden registrar previamente sus matrículas mediante un miniprograma desarrollado con participación del sistema de seguridad pública, y esa información queda vinculada a la plataforma que consultan las gafas. Así, los agentes identifican vehículos autorizados, ordenan paradas breves y desvían a otros coches durante las horas de mayor congestión. Es eficiente sobre el papel, pero también normaliza la lectura automatizada de matrículas.

Lo que dicen los números. Sun Yinghua, agente del área de ciencia, tecnología e IT de la Oficina Municipal de Seguridad Pública, sitúa la precisión del reconocimiento por encima del 95% y habla de resultados en milisegundos. Explican, además, que el diseño también busca comodidad: pesan unos 40 gramos y ofrecen una perspectiva en primera persona que evita los cambios de encuadre propios de una cámara corporal cuando el agente se inclina o gira. La autonomía, eso sí, queda en 1,5 o 2 horas de uso continuo.

No ha salido de la nada. Las gafas policiales con reconocimiento facial ya habían aparecido en China hace años. En 2018, SCMP contó que se estaban usando en la estación de Zhengzhou East durante el Chunyun, el enorme periodo de desplazamientos por el Año Nuevo Lunar, para localizar fugitivos y detectar casos de fraude de identidad. Lo que vemos ahora parece menos una prueba puntual y más una pieza dentro de un ecosistema: China Daily cita usos en distintas zonas del país, coordinación con drones en grandes operativos y planes para conectar las gafas con perros robóticos, vehículos policiales inteligentes, robots humanoides y otros terminales. La eficiencia gana terreno, pero también lo hacen las preguntas sobre vigilancia.

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