MediaMarkt está liquidando todos estos iPhone en su outlet: hay modelos Pro e incluso el iPhone Air

MediaMarkt tiene un outlet al que se puede acceder a través de eBay y donde hay dispositivos a muy buen precio. Es una muy buena forma de ahorrar, especialmente en lo que respecta a dispositivos de Apple, que casi nunca suelen protagonizar buenas ofertas. Ahora mismo tenemos varios iPhone, como es el caso de este iPhone 15: está completamente nuevo y sale por 579 euros.

Este es solo un ejemplo de todo lo que hay ahora mismo en los distintos outlet. Os dejamos a continuación, a modo de resumen, otros iPhone que también tienen muy buen precio:

iPhone 16 Pro de 512 GB en estado 'Usado' (es un artículo de exposición): 986,99 euros.

en estado 'Usado' (es un artículo de exposición): 986,99 euros. iPhone 17 Pro Max de 2 TB en estado 'Usado' (es un artículo de exposición): 1.948,64 euros.

en estado 'Usado' (es un artículo de exposición): 1.948,64 euros. iPhone Air de 256 GB en estado 'Nuevo': 863,10 euros.

en estado 'Nuevo': 863,10 euros. iPhone 16e de 128 GB en estado 'Abierto, sin usar': 559 euros.

en estado 'Abierto, sin usar': 559 euros. iPhone 16 Plus de 128 GB en estado 'Reacondicionado': 774 euros.

en estado 'Reacondicionado': 774 euros. iPhone 16 de 128 GB en estado 'Nuevo': 749 euros.

Una opción muy interesante como primer iPhone

Volviendo al iPhone 15, lo cierto es que es una buena opción si quieres un móvil de Apple y no quieres pagar lo que cuestan los modelos actuales. Este es especialmente recomendable para todo aquel que busque un iPhone compacto, puesto que tiene 6,1 pulgadas de pantalla (eso sí, con 60 Hz únicamente, no como el iPhone 17).

Es un dispositivo que todavía tiene un buen rendimiento gracias al chip A16 Bionic, más que de sobra para las apps más comunes como WhatsApp. Además, cuenta con un sistema de cámara doble bastante versátil que te dará más opciones que si eliges un iPhone con una única cámara como el iPhone 16e. Eso sí, debes tener en cuenta que este móvil no es compatible con Apple Intelligence.

⚡ EN RESUMEN: iphone 15 del outlet de MediaMarkt ✅ LO MEJOR Un iPhone compacto a buen precio: Es una alternativa que es perfecta como primer iPhone o para aquellos usuarios que no quieren un armatoste.

Es una alternativa que es perfecta como primer iPhone o para aquellos usuarios que no quieren un armatoste. Todavía tiene cuerda para rato: Su chip A16 sigue moviendo WhatsApp, TikTok e Instagram con muy buena soltura. Además, se seguirá actualizando hasta 2031. ❌ LO PEOR Ay, los 60 Hz: Su pantalla tiene 60 Hz, algo que se hace raro cuando hay móviles Android mucho más económicos con 120 Hz.

Su pantalla tiene 60 Hz, algo que se hace raro cuando hay móviles Android mucho más económicos con 120 Hz. No es compatible con Apple Intelligence: Las funciones de lA de Apple no están disponibles en el chip A16, algo a tener en cuenta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un primer iPhone o un móvil compacto y buscas algo que te vaya a durar muchos años gastando lo mínimo posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un iPhone más actual que sí sea compatible con Apple Intelligence o que tenga 120 Hz como el iPhone 17.

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