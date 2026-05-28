En 1982, España estaba tan borracha de Naranjito que le dedicó un anime. Y ahora se va a reestrenar

El canal lineal de series y películas nostálgicas VinTV ha anunciado el reestreno de 'Fútbol en acción' el próximo 11 de junio de 2026. Es el día que arranca el Mundial de fútbol de EE.UU., y la recuperación tiene algo de acontecimiento: es la primera vez que la serie regresa a una pantalla española desde que TVE concluyó su emisión original el 12 de junio de 1982, un día antes de la inauguración del Mundial, sin que haya habido reposiciones o edición en DVD. Estas curiosas tinieblas que rodean a uno de nuestros indiscutibles iconos nacionales es lo que ha hecho que pocos sepan que quien dirigió la serie pondría en marcha 'Dragon Ball' cinco años después.

España no animaba. En 1981, cuando arrancó la producción de la serie para conmemorar el Mundial que se jugaría al año siguiente, España no contaba con una industria de series de animación capaz de de acometer un proyecto así. Los primeros intentos serios de construir una industria comienzan precisamente en esos años: estaba, por supuesto, 'Don Quijote de la Mancha' de Cruz Delgado, y también los estudios que trabajaban como subcontratas de Hanna-Barbera.

El papel de BRB Internacional. Figura en los créditos de 'Fútbol en acción' como coproductora, pero no era un estudio de animación. Fundada en 1972 por Claudio Biern Boyd, la empresa había nacido como agencia de merchandising. Su salto a la coproducción se articuló asociándose con estudios que ponían los medios técnicos. BRB aportaba el concepto, la relación con TVE y los personajes, y la animación la hacían otros. Para 'Fútbol en acción', esos "otros" eran Nippon Animation. El estudio japonés, fundado en junio de 1975, ya había hecho series como 'Heidi', 'Marco' y 'El perro de Flandes'. BRB y Nippon ya habían colaborado en 'Ruy, el pequeño Cid', y con la serie de Naranjito se siguió el mismo plan.

Anime español. No se puede decir que no se note que Fútbol en acción sea, esencialmente, un anime. Al menos en lo estético: ojos hiperexpresivos, animación limitada, comedia bufa y física. Sus tramas mezclaban historia documental del deporte, aventuras contra el villano Zruspa y visitas a las ciudades sede del Mundial. Alfredo Di Stéfano participó como asesor deportivo y Matías Prats puso voz al comentarista de la serie. Y hubo proyección internacional: France 3 la emitió con el título 'Onze Une pour Coupe', Canale 5 en Italia como 'Naranjito', y también llegó a Portugal y Latinoamérica. Solo Francia publicó una edición en DVD, en 2013, incluyendo cuatro episodios en español para sustituir capítulos de la versión francesa que se habían perdido.

El responsable. El director de 'Fútbol en acción' fue Minoru Okazaki. Debutó como director de anime en 1964, en la serie de 'Astro Boy' para Mushi Production, el estudio que había fundado Osamu Tezuka. Es decir, estamos ante uno de los constructores del anime moderno, ya que 'Astro Boy' establecería el lenguaje visual y narrativo propio del género. Cuando Okazaki llegó a 'Fútbol en acción' llevaba ya diecisiete años en la industria. Ese mismo año también trabajaba en 'Dr. Slump' y cinco años después, en 1986, Okazaki fue uno de los directores originales de 'Dragon Ball', producida por Toei Animation. A lo largo de su carrera continuó vinculado a otras entregas de la franquicia.

La profecía. Una última curiosidad: en el desenlace de la serie, uno de los esbirros de Zruspa advierte que volverán "cuando España organice otro Mundial". Finalmente, casi cinco décadas después, sucederá (aunque solo sea en parte: España ostentará la organización en compañía de Portugal y Marruecos) en 2030. Lo que no está tan claro es que nuestra futura mascota tenga una carta de presentación diseñada por un histórico del anime.

En Xataka | Cuando el fútbol quiere ser fútbol americano: la FIFA se inventa un show de medio tiempo con Madonna a imitación de la Super Bowl