Ucrania se ha quedado sin miles de drones. Un error los clasificó como coches eléctricos, y Hacienda los ha freído a impuestos

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos creó sistemas enteros de clasificación y compras de emergencia porque la burocracia normal era demasiado lenta para seguir el ritmo de la guerra. Ocho décadas después, Ucrania ha descubierto el mismo problema desde el lado opuesto.

La guerra de drones se estrella con la burocracia. Ucrania lleva años transformando el frente en un laboratorio de guerra automatizada donde los drones terrestres se han vuelto esenciales para transportar munición, evacuar heridos o atacar posiciones rusas sin exponer soldados.

El problema es que, mientras Kiev intentaba acelerar esa revolución militar, la burocracia ha terminado clasificando por error estos vehículos no tripulados dentro de la misma categoría fiscal que los coches eléctricos. Cuando expiró el 1 de enero una antigua exención para los EVs, los drones comenzaron a pagar un IVA del 20%. El resultado ha sido demoledor: según la industria, el ejército podría haber comprado unos 5.000 drones adicionales solo en la primera mitad de 2026 si ese impuesto no hubiese entrado en vigor.

Miles de drones perdidos en el peor momento. Contaban en Insider que el impacto ha sido especialmente grave porque ha llegado en una fase crítica de la guerra. Ucrania depende cada vez más de sistemas autónomos para compensar el desgaste humano y material frente a Rusia, hasta el punto de que Zelenski afirmó que sus fuerzas realizaron más de 22.000 misiones con drones terrestres en apenas tres meses.

Kiev quería adquirir 50.000 unidades este año, pero el nuevo IVA disparó los costes, congeló contratos públicos y dejó durante meses a fabricantes enteros sin pedidos estatales. Algunas empresas redujeron producción drásticamente para sobrevivir, mientras otras intentaban reclasificar sus robots como vehículos blindados para esquivar la carga fiscal.

Una industria militar atrapada. El caos refleja también cómo la revolución tecnológica militar está avanzando más rápido que las propias leyes. Los drones terrestres eran tan nuevos dentro de los estándares comerciales europeos y ucranianos que ni siquiera existía una categoría clara para clasificarlos. Cuando expiró una antigua exención fiscal para vehículos eléctricos, el sistema absorbió automáticamente a estos robots militares dentro de la misma normativa.

El Ministerio de Defensa se encontró de repente con presupuestos insuficientes y procesos de compra paralizados porque, técnicamente, armas esenciales para el frente habían dejado de ser consideradas equipamiento militar exento de impuestos. Fabricantes como Tencore, creador del popular dron TerMIT, pasaron hasta cinco meses sin contratos públicos y tuvieron que sobrevivir gracias a organizaciones de voluntarios que abastecen directamente a unidades militares. En una economía de guerra donde muchas empresas viven literalmente pedido a pedido, tres meses sin compras estatales equivalen a poco menos que un infarto industrial.

El gran problema no es solo fabricar armas. El episodio revela algo más profundo sobre la evolución de la guerra moderna. Durante años se habló de drones, inteligencia artificial y automatización como el futuro del combate, pero Ucrania está descubriendo que el cuello de botella no siempre está en la tecnología. A veces está en la administración, en la legislación o en sistemas burocráticos diseñados para tiempos de paz. Rusia y Ucrania están inmersas en una carrera de adaptación constante donde cada mes cuenta y donde perder medio año por trámites fiscales puede tener efectos directos sobre el frente.

El propio sector calcula que la exención del impuesto ahorraría unos 200 millones de dólares, una cifra gigantesca para una industria que todavía depende de financiación precaria y producción acelerada. El problema es que incluso si el Parlamento corrige ahora la ley, el daño ya está hecho: contratos retrasados, capacidad perdida y miles de drones que nunca llegaron al campo de batalla cuando más se necesitaban.

La paradoja de la guerra del futuro. La historia resume perfectamente una de las grandes contradicciones de esta guerra. Ucrania se ha convertido en el país que más rápido ha integrado sistemas autónomos en combate real y ha levantado un ecosistema con más de 280 empresas y 550 modelos diferentes de drones terrestres. Sin embargo, ese mismo ecosistema sigue dependiendo de estructuras estatales lentas, reglamentos heredados y marcos legales incapaces de seguir el ritmo de la innovación militar.

Mientras el frente se llena de robots que transportan munición, evacúan heridos o atacan trincheras rusas sin conductor humano, el Estado seguía tratándolos administrativamente como si fueran simples coches eléctricos. La ironía no puede ser más brutal: una de las guerras tecnológicamente más avanzadas del siglo perdió miles de máquinas de combate no por falta de capacidad industrial ni por ataques rusos, sino porque Hacienda decidió aplicarles el mismo tratamiento fiscal que a un vehículo eléctrico civil.

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