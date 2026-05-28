Cómo cambiar el nombre de tu correo de Gmail y qué pasa con la dirección vieja cuando lo haces

Vamos a decirte cómo cambiar el nombre del correo de Gmail de tu cuenta de Google. Con esto, si tienes un viejo correo con un nombre que ya no te gusta ni te representa, podrás cambiarlo sin tener que crear una cuenta nueva, y manteniendo todos los datos que tienes sobre ti.

Esta es una opción que ya ha empezado a desplegarse en España, aunque de forma escalonada. Esto quiere decir que quizá todavía no la tengas disponible. Otra cosa que debes saber es que sólo es posible cambiar de nombre una vez cada 12 meses, por lo que más vale que tengas claro y pienses bien el cambio que quieres hacer.

Qué pasa con tu cuenta vieja tras el cambio

El nombre de tu correo de Gmail es el que usas no solo para recibir correos electrónicos, sino también para identificar tu cuenta de Google. Y con ello, es el correo con el que te registras en servicios, el que se usa en Google Drive, etcétera. El identificador de tu identidad en Google.

Cuando cambies el nombre de tu correo de Gmail, tu correo electrónico anterior se convierte en una dirección secundaria alternativa. Esto quiere decir que mantendrás las dos direcciones de correo, y que recibirás correos electrónicos en ambas cuentas.

Esto es algo importante para que de repente no cortes lazos con quien pueda escribir a tu cuenta vieja. Cambiar tu correo no significa perder el anterior, y seguirás recibiendo todos los correos que te envíen a tu antigua dirección en la bandeja de entrada de la nueva.

Cambiar la dirección de correo de tu cuenta de Google no afecta a los datos guardados en tu cuenta. Tus fotos, tus mensajes, tus archivos, tus suscripciones y otros elementos se mantendrán. Algunos servicios de Google y de terceros, como los de hogar inteligente, usarán la nueva dirección si los tienes vinculados directamente a tu cuenta. En otros casos, tendrás que cambiar la dirección.

Y como te hemos dicho, Google te va a permitir volver a cambiar tu dirección de correo por una alternativa, aunque no podrás crear otra nueva hasta que pasen 12 meses desde que creaste una por última vez.

Cómo cambiar el nombre de tu cuenta de Gmail

Para cambiar la dirección de tu correo electrónico de Gmail, tienes que entrar en myaccount.google.com, que te llevará a la página de configuración de tu cuenta de Google. También puedes hacerlo desde cualquier servicio de Google, porque al pulsar en tu imagen de perfil arriba a la derecha, en el menú que se abre podrás pulsar en Gestionar tu cuenta de Google, que te llevará a la misma página de configuración.

Una vez dentro de la página de configuración de tu cuenta de Google, en el menú de la izquierda pulsa en la sección de Información personal. Dentro de esta sección, ahora pulsa en la opción de Correo electrónico.

Esto te llevará a una pantalla donde puedes gestionar tanto tu correo principal como el de recuperación. Aquí, pulsa en Correo electrónico de tu cuenta de Google, que es donde gestionas tu dirección principal de Gmail.

Entrarás en la pantalla donde puedes ver tu cuenta de correo de Gmail. Aquí, pulsa en Cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Google. En el caso de que no te aparezca la opción, tendrás que esperar a que Google la implemente en tu cuenta.

Esto te llevará a una pantalla con toda la información. En ella, abajo del todo tendrás un recuadro de Nombre de usuario, donde podrás escribir la nueva dirección que quieras usar. Eso sí, tendrás que hacer pruebas, porque debe ser una dirección que esté libre.

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