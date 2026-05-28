Ni Robotaxi ni Cybercab. Elon Musk está pasándolo mal para bautizar su taxi autónomo, y ahora es culpa del agua con gas francesa

Pronto se cumplirá un año desde que empezaron a rodar los primeros taxis autónomos de Tesla y a día de hoy la criatura todavía no tiene nombre oficial. Y no porque Elon Musk no lo haya intentado. Primero se topó con la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) y ahora ha sido una empresa francesa de agua con gas.

Error de principiante. Puede que Tesla tenga la tecnología del futuro rodando por las calles, pero cuando en 2024 celebró el evento 'We, Robot' en el que presentó el Cybercab, se le olvidó un pequeño detalle: anunció el nombre sin haber registrado la marca oficialmente. Aquí es donde entra en juego Unibev, una empresa francesa de bebidas, que vio la ocasión perfecta para trolear al hombre más rico del mundo.

El troll de patentes. Lo que hizo Unibev es un caso claro de ladrón de patentes (o troll, como dirían en 'Silicon Valley'). Aprovechando el despiste de Tesla, seis días después del anuncio, la empresa registró el nombre de Cybercab y no tiene pinta de que sea porque quieren llamar así a su agua con gas, sino por simplemente fastidiar. La empresa ya tenía un historial de troleos a Musk y además de Cybercab también registraron Cybertaxi, Robocab Systems, XCab, Cyber Diner, Teslaquila, Teslaquila Hard Seltzer y With a Touch of Musk. Unos cachondos.

La respuesta. La USPTO suspendió la solicitud de Tesla porque Unibev se les había adelantado, pero Tesla no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda de más de 150 páginas en la que acusan a Unibev de mala fe y haber actuado como un ladrón de patentes. Haber registrado antes no es sinónimo de victoria, ya que simplemente con demostrar que Unibev no fabrica vehículos la autoridad debería fallar a favor de Tesla. En su solicitud, Unibev dijo que podrían usar el nombre para "un coche, un barco o un avión". Parece bastante fácil de desmontar, el problema es que el litigio podría extenderse hasta 2027.

Si Unibev gana la disputa, Tesla podría verse obligada a negociar el uso del nombre fuera de EEUU e incluso tener que usar otro nombre en ciertos mercados.

¿Y 'robotaxi'?. Tesla también intentó registrar la marca 'Robotaxi', pero la USPTO les dijo que nanai. La razón no tuvo que ver con ningún ladrón de patentes, sino porque se “utiliza para describir productos y servicios similares de otras empresas. (...) Esta expresión parece ser genérica en el contexto de los productos y/o servicios del solicitante”. La USTPO viene a decir que es un nombre demasiado estándar, sería como registrar la marca 'taxi'.

Aún hay más. El caos organizativo no termina con los taxis, también pasó lo mismo con su minibús autónomo, presentado a bombo y platillo como "Robovan". El problema es que Tesla lo anunció sin antes haber comprobado que la marca ya estaba registrada por una empresa de reparto de Estonia. Tesla ha tenido que buscar alternativas menos atractivas como "Robobus", "Robus" o "Cyberbus". Lo de lanzar vehículos autónomos con tecnología superavanzada bien, el papeleo ya tal.

Imagen | Tesla

En Xataka | Los robotaxis de Tesla son autónomos, ecepto cuando los conduce un señor desde Texas