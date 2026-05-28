Xiaomi 17T y 17T Pro: el teleobjetivo Leica llega a toda la gama con un salto masivo en autonomía

Xiaomi está de estreno, y es uno de los grandes. Por primera vez, la empresa trae a España grandes electrodomésticos como neveras y lavavajillas, además de nuevos aires acondicionados, robots aspiradores y teles. Pero aunque su catálogo sea mucho más grande, sigue habiendo espacio para el producto que elevó la marca a donde está hoy: los móviles, y ojo porque la nueva generación 'T' viene con especificaciones de nivel.

Ficha técnica de los Xiaomi 17T y 17T Pro

XIAOMI 17T XIAOMI 17T PRO DIMENSIONES Y PESO 157,6 x 75,2 x 8,17 mm 200g 162,2 x 77,5 x 8,25 mm 219g PANTALLA AMOLED 6,59 pulgadas 1,5K 2.756 x 1.268 120Hz Corning Gorilla Glass 7i Pico máximo de 3.500 nits HDR10, Dolby Vision, Xiaomi Vision Care AMOLED 6,83 pulgadas 1,5K 2.772 x 1.280 144Hz Corning Gorilla Glass 7i Pico máximo de 3.500 nits HDR10, Dolby Vision, Xiaomi Vision Care PROCESADOR MediaTek Dimensity 8500 Ultra 4nm MediaTek Dimensity 9500 3nm MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256/512GB 256/512GB/1TB SOFTWARE HyperOS, HyperAI Android 16 HyperOS, HyperAI Android 16 CÁMARAS TRASERAS Principal: 50MP, f/1.7, OIS Telefoto: 50MP, f/3.0, OIS, zoom óptico 5x (115mm), zoom digital hasta 120x Gran angular: 12MP, f/2.2 Principal: 50MP, f/1.67, OIS Telefoto: 50MP, f/3.0, OIS, zoom óptico 5x (115mm), zoom digital hasta 120x Gran angular: 12MP, f/2.2 CÁMARA FRONTAL 32MP, f/2.2 32MP, f/2.2 BATERÍA 6.500 mAh de silicio-carbono HyperCharge 67W 7.000 mAh de silicio-carbono HyperCharge 100W, 5W inalámbrica CONECTIVIDAD WiFi 6E, Dual SIM, 5G SA, Bluetooth 6.0, NFC WiFi 7, Dual SIM, 5G SA, Bluetooth 6.0, NFC oTROS Resistencia al agua IP68 Altavoces duales Resistencia al agua IP68 Altavoces duales PRECIO 12 GB + 256 GB: 749,99 euros.

749,99 euros. 12 GB + 512 GB: 799,99 euros 12 GB + 256 GB: 899,99 euros.

899,99 euros. 12 GB + 512 GB: 999,99 euros.

999,99 euros. 12 GB + 1 TB: 1.099,99 euros

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Diseño, pantalla y cámara

Xiaomi 17T

A nivel de diseño, los dos modelos tiene una línea estética calcada y muy clásica: esquinas redondeadas, marco de metal recto y trasera de cristal. El módulo de cámaras es cuadrado y se sitúa en la esquina superior izquierda.

La diferencia principal viene con que el Xiaomi 17T Pro es el modelo más grande y pesado de la familia, llegando a los 219 gramos, mientras que el Xiaomi 17T se queda en 200 gramos, que tampoco es precisamente ligero. Ambos llevan cristal Gorilla Glass 7i y certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

En el apartado de la pantalla, encontramos diferencias en el tamaño y también la tasa de refresco. El modelo Pro integra un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 144Hz, mientras que el modelo estándar se queda en 6,59 pulgadas y 120Hz. La tasa de refresco la notamos en la fluidez de la pantalla al moverse, aunque ambos están a un nivel bastante alto por lo que no debería haber diferencias notables en el uso diario.

Los dos cuentan con compatibilidad con Dolby Vision y certificaciones de cuidado ocular de TÜV Rheinland como la reducción de luz azul y de parpadeo.

Xiaomi 17T Pro

En las cámaras, la gran novedad es que el teleobjetivo Leica llega a ambos modelos. Hablamos de un sensor de 50 megapíxeles, bajo una lente con una distancia focal equivalente a 115 mm o un zoom óptico de 5 aumentos. En la generación anterior el Pro era el único que tenía el zoom 5x, se agradece que los equiparen en este punto.

El sensor principal es de 50 megapíxeles, aunque no es exactamente el mismo: el 17T Pro lleva un Light Fusion 950 de 1/1,31 pulgadas y el normal un Light Fusion 800 de 1/1,55 pulgadas. La diferencia, por tanto, está en el tamaño y eso repercute de forma notable en la calidad de las imágenes. Además el Xiaomi 17T Pro tiene una lente un poco más luminosa. También montan un gran angular de 12 megapíxeles y una cámara selfie de 32 megapíxeles.

Potencia y autonomía

El Xiaomi 17T Pro marca la pauta con el MediaTek Dimensity 9500, un chip fabricado en proceso de 3 nanómetros y capaz de alcanzar velocidades de reloj de hasta 4.21GHz. Según Xiaomi, ofrece un rendimiento un 32% superior con respecto al modelo anterior. Por su parte, el Xiaomi 17T equipa el MediaTek Dimensity 8500-Ultra, de 4 nanómetros, que llega a una velocidad máxima ligeramente inferior de 3.4GHz. Este modelo mejora el rendimiento en un 25%.

En cuanto a memoria, ambos cuentan con 12 GB de RAM LPDDR5X, que permite alcanzar velocidades de hasta 9600Mbps. Sin embargo, mientras que el modelo estándar se ofrece en versiones de 12/256GB y 12/512GB, el modelo Pro añade una variante superior de 12/1TB. Los dos cuentan con el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop que utiliza tecnología de separación vapor-líquido para canalizar el calor lejos del procesado.

Xiaomi 17 T

En el software, la experiencia es idéntica. Ambos cuentan con la capa Xiaomi HyperOS e integran un fuerte paquete de funciones de inteligencia artificial bajo el paraguas de Xiaomi HyperAI.

Xiaomi apuesta por la tecnología silicio-carbono que está catapultando los resultados de autonomía, además de permitir diseños más delgados. El Xiaomi 17T Pro monta una batería de 7.000mAh con soporte para carga rápida por cable de 100W y carga inalámbrica de 50W. El Xiaomi 17T se queda con 6.500 mAh y carga rápida por cable de 67W.

Precio y disponibilidad de los Xiaomi 17T y 17T Pro

De momento Xiaomi no ha confirmado la fecha exacta de salida a la venta, pero sí sabemos los precios y los colores en los que se comercializará. El Xiaomi 17T Pro llegará en azul oscuro, violeta oscuro y negro; el Xiaomi 17T llega en violeta, blanco ópalo, azul y negro. Los precios son los siguientes:

Xiaomi 17T Pro (12 GB + 256 GB): 899,99 euros

899,99 euros Xiaomi 17T Pro (12 GB + 512 GB): 999,99 euros

999,99 euros Xiaomi 17T Pro (12 GB + 1 TB): 1.099,99 euros

1.099,99 euros Xiaomi 17T (12 GB + 256 GB): 749,99 euros

749,99 euros Xiaomi 17T (12 GB + 512 GB): 799,99 euros

Imágenes | Xiaomi

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