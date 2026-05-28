Telecinco acaba de comprar los derechos de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. El único problema es que 'Pasapalabra' es de Antena 3

Entre muchas otras cosas que han sucedido en los últimos años con 'Pasapalabra', Mediaset pagó una multa de 73 millones de euros por emitir el programa sin tener los derechos, perdió el programa en 2019 y ha estado viendo durante seis años agónicos cómo Antena 3 lo convertía en el concurso más visto de España. Ahora, Telecinco anuncia que tiene El Rosco de vuelta. Lo único que le falta es todo lo demás.

De vuelta a Mediaset. Este miércoles, Mediaset España confirmó en una escuetísima nota de prensa (consistente, de hecho, en una sola frase, lo que podría interpretarse como que Telecinco aún no tiene del todo claros sus planes), que prepara "un nuevo programa que incluirá El Rosco como elemento final y principal". Ya sabíamos que el Tribunal Supremo había obligado a Antena 3 a retirar esa prueba de 'Pasapalabra', y ya circulaban abundantes rumores de que hacía aproximadamente año y medio que Telecinco tenía el acuerdo cerrado para recuperar la prueba, condicionado a que los tribunales fallaran en favor de la empresa holandesa MC&F, titular de los derechos.

Altas jerarquías. Para hacernos a la idea de lo codiciado que es el Rosco, solo hay que tener una cosa en cuenta: el nuevo acuerdo entre Mediaset y MC&F fue negociado directamente por Alessandro Salem, consejero delegado del grupo audiovisual. Lo que Mediaset ha adquirido es la licencia de uso de El Rosco: el círculo de letras, la dinámica de "pasar palabra", que se repitan las preguntas no respondidas y el cronómetro final. Lo que no ha adquirido es 'Pasapalabra' em si conjunto: el formato completo del concurso pertenece a ITV, que mantiene su contrato vigente con Antena 3. Es decir, el nuevo programa de Telecinco no puede llamarse 'Pasapalabra' ni replicar las pruebas previas al Rosco.

La importancia del Rosco. Todos estos tejemanejes para adquirir una prueba y no un programa, sin duda, ponen una pregunta sobre la mesa: cuál es el auténtico poder de convocatoria del Rosco en solitario si no cuenta con los cuarenta minutos previos que generan la tensión y nos familiarizan con los concursantes. Esa es la tarea que tiene ahora Mediaset ante sí: construir un programa de pruebas previas que sostengan con firmeza el desafío estrella.

La multa. Telecinco no llega a esta adquisición del Rosco con la alegría de los novios adolescentes. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Mediaset a pagar 73,2 millones de euros a ITV por emitir 'Pasapalabra' sin autorización entre 2012 y 2019. La cifra fue aumentada considerablemente sobre el cálculo inicial de 44,3 millones porque el tribunal estimó que los ingresos publicitarios generados habían sido superiores a los calculados en primera instancia. Además, la resolución reconoció el "efecto arrastre": el beneficio indirecto que el concurso aportaba a los informativos y al prime time posterior, lo que elevó la indemnización principal en otros 233.134 euros por ese concepto específico.

Momento delicado. El anuncio del Rosco llega en el peor momento de la historia reciente de Telecinco. El canal cerró 2025 con un 9,5% de cuota anual, el peor registro de su historia por cuarto año consecutivo. Diciembre de 2025 marcó un 8,4% de share, el peor mes en temporada regular de toda su trayectoria. Enero de 2026 fue todavía más brutal: 8,5% y su peor arranque de año, por debajo del agregado de las cadenas autonómicas. La cadena lleva encadenando mínimos desde julio de 2025, y han tomado medidas de brutales recortes de costes como fusionar el plató de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro.

Cómo el Rosco afecta a las audiencias. 'Pasapalabra' es el programa diario más visto de la televisión española por sexto año consecutivo, con una cuota media del 18,3% en la temporada 2024/2025 y un máximo del 21,1% en junio de 2025. Pero sobre todo, El Rosco es el mecanismo que mantiene al espectador pegado a Antena 3 hasta el informativo nocturno. Y quien llega al informativo pasa a 'El Hormiguero'.

Telecinco no tiene nada comparable en esa franja, pero El Rosco como motor de un nuevo concurso sería una buena forma de plantar batalla a Antena 3 en el momento del día que más audiencia arrastra hacia la recta final de la jornada. Mientras tanto, Antena 3 puede seguir emitiendo los episodios ya grabados de 'Pasapalabra' que incluyen El Rosco, hasta que reciban la notificación oficial. Se vienen tiempos agitados en las tardes de la televsisión tradicional.

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