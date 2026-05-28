El caballo de Troya de Xiaomi ya se ha colado hasta la cocina con una nevera y una lavadora. Spoiler: esto no va de lavadoras

El caballo de Troya de Xiaomi llama a la puerta y en cuanto le abres, recorre toda la casa sin excepción, desde el garaje hasta la cocina. Porque la firma china además de renovar su familia T de móviles con los Xiaomi 17T Pro, wearables varios con la ambiciosa Smart Band 10 Pro a la cabeza o unas cuantos Smart TV, el ecosistema inteligente 'Human × Car × Home' sigue creciendo y cruzando fronteras.

La última es la del gran electrodoméstico: tras su debut global el año pasado, Xiaomi no ha esperado demasiado para dar el salto con neveras, lavadoras y aires acondicionados en Europa. No es una simple ampliación de catálogo con electrodomésticos, su movimiento es más ambicioso y difícil de frenar: Xiaomi está cerrando el círculo.

Xiaomi tiene nueva nevera y lavadora - secadora. El Mijia Refrigerator Side-by-Side es un elegante frigorífico con acabados en acero inoxidable de tipo americano de y 621 litros de capacidad: 385 litros corresponden al frigorífico y 236 litros al congelador. En su interior hay tres niveles para el almacenamiento y hasta 18 compartimentos para organizar desde bebidas a verduras a granel. La tecnología empleada para el enfriamiento es inverter dual y cuenta con Ag⁺ Fresh, que reduce los olores, mantiene los alimentos frescos más tiempo y según la marca, reduce la presencia de bacterias como la E. coli. Su PVP es de 849 euros.

La Mijia Front Load Washer Dryer es una lavadora secadora moderna tanto por dentro como por fuera. Según la marca, su eficiencia energética es un 30% más alta que la Clase A de las etiquetas energéticas de la UE. Con 8 kg de capacidad, tiene varios modos útiles para el día a día, como el modo rápido, el vapor o el higiénico, en el que vapor a alta temperatura y el agua caliente prometen eliminar el 99,99% de las bacterias. Para el secado emplea flujo de aire tridimensional y sensórica para optimizar su duración. Ambos electrodomésticos pueden controlarse desde su panel táctil, mediante la voz con los asistentes de Google y Amazon y desde la app, donde recibir notificaciones, controlar programas o la temperatura y recibir nuevas funciones.

Doble puerta, acabados en acero inoxidable y 621 litros de capacidad total. Xiaomi

Por qué es importante. Esta es la puesta de largo oficial de los grandes electrodomésticos de Xiaomi en el mercado internacional y a falta de conocer sus precios (la disponibilidad se espera para julio), por sus prestaciones es un claro competidor frente a grandes clásicos en Europa como Bosch o Balay. Pero más que competencia, es una cuestión de ecosistema.

Cada electrodoméstico conectado es un nodo más dentro de su plataforma, que no es pequeña precisamente: en el tercer trimestre de 2025 los dispositivos conectados a Xiaomi superaban la barrera de los 1.000 millones y los datos más recientes para sus inversores arrojan una cifra de 1.118,7 millones. El informe oficial anual de 2025 evidencia la importancia de la adherencia: hay 22,7 millones de usuarios que tienen cinco o más dispositivos conectados de la marca. En ese escenario, una lavadora es una razón más para no salir de ese ecosistema y Europa era la pieza que quedaba para cerrarlo fuera de China.

Contexto. Hace tiempo que Xiaomi ha salido de su particular zona de confort (si es que la tiene una marca de su envergadura nacida en 2010) y lo está haciendo sin experimentos ni pruebas a ciegas, como ya hemos visto con sus coches. En el caso del lifestyle y la domótica, le está saliendo de cine: en 2024, ese segmento superó por primera vez los 100.000 millones de yuanes y creció a un ritmo del 30% interanual. Dentro de ese bloque, los grandes electrodomésticos fueron lo que más creció: un 56,4%.

La estrategia lleva años funcionando en China y Europa es su primera gran prueba de fuego fuera de casa, como ya adelantó en el evento de Munich del pasado septiembre. Un mercado donde Xiaomi ya tiene su base de usuarios y donde el consumidor es receptivo al binomio calidad precio.

Diseño moderno y un gran y colorido panel táctil. Xiaomi

Sí, pero. La letra pequeña es que vender una lavadora en Europa no es como lanzar un móvil. Los electrodomésticos implican más: instalación, posventa, servicio técnico y una expectativa de durabilidad bastante más dilatada que se cuenta por décadas: entre 11 y 13 años para una nevera, según el Eurobarómetro. Además, el consumidor europeo es exigente.

Marcas de toda la vida como Bosch o Miele llevan generaciones construyendo esa reputación sobre un criterio muy concreto: no fallar cuando algo falla. El verdadero talón de Aquiles es que Xiaomi aún no tiene una red de servicio técnico propia consolidada en Europa y en electrodomésticos, la confianza se construye después de la venta, no antes. La compañía china hace tiempo que dejó de ser una desconocida y el precio puede atraer esa primera compra, pero lo que fideliza en electrodomésticos es no tener que llamar al técnico. Y si tienes que llamarlo, que llegue.









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