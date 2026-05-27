Prepárate para ver productos Dreame hasta en la sopa: llegan los frigoríficos, las lavadoras, secadoras y mucho más

Dreame es una de esas empresas chinas cuyo despliegue está siendo digno de estudio. En apenas ocho años ha pasado de ser un proveedor de Xiaomi a expandirse por todo el mundo, gastarse una millonada en un anuncio en Super Bowl e introducirse en todo segmento posible. A España llegó en 2025 con robots aspiradores y productos de limpieza, pero no era ningún secreto que pretendía ir más allá, mucho más allá.

La firma quería, en algún momento, pasar del pequeño al gran electrodoméstico, un sector, históricamente, estadounidense, coreano y japonés. Ese momento ha llegado y sí, vamos a tener productos Dreame hasta en la sopa.

Todos los nuevos productos de Dreame que llegarán a España en 2026

La firma china nos ha citado en París para anunciar su última cartera de productos en lo que, sin lugar a dudas, ha sido uno de sus lanzamientos más grandes hasta la fecha. La empresa ha confirmado los precios de la serie Dreame X60 Pro anunciada hace apenas unos días, el lanzamiento del Cyber X (el robot aspirador que sube escaleras) y todo un arsenal de productos que van desde un arenero hasta un frigorífico de dos puertas. De acuerdo a Dreame, su objetivo es desarrollar “una experiencia de vida inteligente más conectada que vaya más allá de la limpieza y se integre en la vida cotidiana”.

Electrodomésticos

Dreame FizzFresh | Imagen: Dreame

Lo más interesante es, sin duda, la llegada del Dreame FizzFresh. Se trata de un frigorífico de dos puertas que, más allá de enfriar y congelar, tiene algunos ases bajo la manga. El primero es Sparkling Bar, una tecnología que le permite ofrecer agua con gas. El segundo es IceDUO, que genera hielo tanto en cubitos como picado. El tercero es FreshFlex, un sistema que permite establecer una temperatura concreta en un cajón para adaptarla al contenido (fruta, bebida, carnes, etc.). Tiene una capacidad de 308 litros en el refrigerador y de 203 litros en el congelador. Sobra decir que se conecta al móvil.

Precio y disponibilidad: desde 1.699 euros a partir del segundo semestre de 2026.

Dreame AI Inverter L9 | Imagen: Dreame

Otro gran electrodoméstico que la compañía ha traído es la Dreame AI Inverter L9, una lavadora con 11 kilos de capacidad, detección automática de prendas y suciedad, dosificación automática en función del contenido y un sistema de nebulización de detergente cuyo fin es, según la marca, que este se disuelva más y elimine mejor las manchas. Algo interesante es FreshLoop, que es, básicamente, un sistema de rotación de la ropa en el tambor y circulación de aire pensado para que no haya olores. La selección de modos recae en un botón con pantalla TFT de lo más curioso.

Precio y disponibilidad: 899 euros y disponible desde el segundo semestre de 2026.

Dreame AI Twin Inverter Dryer L9 | Imagen: Dreame

El modelo anterior tiene un hermano llamado AI Twin Inverter Dryer L9. Es igual, pero con nueve kilos de capacidad y secadora integrada. Lo más llamativo de este modelo es, además de los evidentes sistemas inteligentes de detección de humedad, el sistema PressFree. Es una suerte de sistema de planchado (para ropa ya seca, sobra decir) que funciona gracias a un depósito de 480 mililitros de agua dedicado a generar vapor. Según Dreame, una camisa se plancha en 25 minutos, pero habrá que verlo.

Precio y disponibilidad: 1.099 euros y disponible desde el segundo semestre de 2026.

Limpieza en el hogar

Dreame Pano 10 | Imagen: Dreame

Pasando al pequeño electrodoméstico, el primer producto llamativo es el nuevo limpiacristales, algo en lo que Dreame no es nueva. De hecho, en Xataka ya hemos probado algunos de sus modelos con resultados mixtos. El principal problema que tienen estos dispositivos es la falta de uniformidad y que no llegan bien a los bordes.

En su nueva gama Pano 10, Dreame lo ha solucionado implementando una de las funciones más simpáticas de los robots aspiradores: un brazo extensible que alcanza bordes y esquinas. El modelo Station tiene, además, una base que integra limpieza, lavado y secado de las almohadillas, carga, almacenamiento y mantenimiento diario. El precio, por supuesto, varía según elijamos el modelo con o sin estación.

Precio y disponibilidad: 399 euros sin estación y 599 euros con estación. Ambos se lanzarán en julio de 2026.

Dreame T16 Pro Heat | Imagen: Dreame

En lo que respecta al limpiar el suelo, y además de la ya conocida serie X60 Pro y del Cyber X (cuyo precio será, finalmente, de 999 euros), Dreame ha anunciado el lanzamiento de la serie T, una nueva hornada de aspiradoras en seco y húmedo (a.k.a. fregonas eléctricas) con perfil ultradelgado (9,85 cm de grosor). Todos los modelos incluyen un sistema antienredos para los pelos y un sistema de autolimpieza y secado con aire caliente a 95ºC. La gama queda compuesta de esta forma:

T16 Pro Heat: el buque insignia, limpia con agua caliente a 90ºC, tiene 30.000 Pa de potencia de succión y el brazo se puede extender hacia los bordes y esquinas para limpiar mejor. 629 euros y disponible a finales de junio.

T16 Pro Steam: parecido, pero con un sistema de esterilización por vapor a 200ºC y autolimpieza, más pensado para hogares con mascotas, por ejemplo. 649 euros y disponible en agosto.

T15 Pro Heat, T14 Pro y T12 Pro: a cada cual más sencillo y, por ende más asequible. Por ejemplo, el T15 Pro Heat (599 euros) limpia con agua caliente, algo que no hacen los otros dos. El T14 Pro (499 euros) tiene detección automática de suciedad, algo que no tiene el T12 Pro (319 euros).

Dreame Aqua Air | Imagen: Dreame

Cerrando este apartado tenemos la Dreame Aqua Air, una aspiradora sin cable con 20.000 Pa de potencia de succión, cepillo antienredos, perfil delgado, depósito para residuos, limpieza del en tiempo real del cepillo y menos de un kilo de peso. Grosso modo, es la propuesta de Dreame para plantarle cara a la Dyson Pencil Vac.

Precio y disponibilidad: 499 euros y disponible a partir de julio.

Productos para mascotas

Moduloo Pure Litter Box | Imagen: Dreame

Por último, la compañía ha anunciado cinco productos para mascotas. Hay un arenero autonivelante que parece un sofá (muy chulo, todo sea dicho); una cama inteligente y una bolsa de transporte, ambas con calefacción y refrigeración; un comedero automático con cámara 2K en vivo y audio bidireccional y, por último, un bebedero automático con cámara y tanques independientes para agua residual y limpia. Todos los productos se lanzarán en el segundo semestre de 2026 y sus precios son los que siguen:

Modulo Pure (el arenero): 299 euros

Moduloo Clima (la cama): 199 euros

TunnelGo (el transportín): 169 euros.

Lumina Feast (el comedero): 199 euros.

Lumina Flow (el bebedero): 159 euros.

Aunque no lo parezca, es solo el principio

Dreame Cyber X | Imagen: Dreame

Ahora que conocemos el catálogo, podemos valorar realmente la estrategia de Dreame. La firma china está siguiendo exactamente el mismo patrón que Xiaomi, solo que a un ritmo mucho mayor por una cuestión simple: el usuario ya está acostumbrado al producto “made in China”. Xiaomi, de una forma u otra, abrió el camino que ahora Dreame está siguiendo. Es más, Xiaomi acaba de dar sus primeros pasos con electrodomésticos. La diferencia es que a Xiaomi le ha llevado diez años, pero a Dreame ni siquiera dos.

En cualquier caso, el proceso esta siendo el mismo: entras con productos con una excelente relación calidad/precio, ganas cuota de mercado, haces marcas (teniendo zonas dedicadas en establecimientos como El Corte Inglés o MediaMarkt, por ejemplo), creas un ecosistema que fideliza al usuario y expandes a más categorías de productos. Lo que estamos viendo hoy es esta última parte.

Y probablemente sea solo el principio, porque Dreame no ha escondido su ambición. Es más, se espera que, en algún momento de 2026, haya un móvil Dreame. No solo eso, sino que la empresa ha dejado ver en París algunos productos que, si bien no llegan a España por el momento, nos permiten asomarnos a lo que, tentativamente, podría hacerlo en algún momento.

En el haber de la compañía encontramos productos como el lavavajillas DZ60 Pro, el horno de 81 litros y limpieza por vapor OZ60 Pro, la campana integrada en la vitrocerámica VZ40 Pro, placas de inducción, campanas extractoras, freidoras de aire, batidoras y hasta wearables como un par de anillos inteligentes. Dreame va con todo, eso queda claro, y seguramente sea interesante mantenerla en la mirilla para ver dónde está en cinco años.

Imágenes | Dreame

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