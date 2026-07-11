103,7 millones de euros para descongestionar Guadalajara: así es la variante de la N-320 que promete cambiar Cuatro Caminos

Pasar por Cuatro Caminos en hora punta es una experiencia que si puedes evitarla, mejor. El problema es que las personas que cruzan por su carretera a diario llevan décadas esperando una solución que no llega. La buena noticia es que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio informativo de la variante de Guadalajara y el acondicionamiento de la carretera N-320. Un paso administrativo con el que el Ministerio espera pronto aliviar el tráfico en uno de los accesos más saturados de la capital alcarreña.

Qué se ha aprobado. El documento contempla obras por un importe estimado de 103,7 millones de euros, IVA incluido, según ha comunicado el propio Ministerio. Eso sí, cabe destacar que la aprobación provisional no es lo único que queda, como cabe esperar, pues el siguiente trámite será la salida del proyecto a información pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En qué consiste el proyecto. Las obras se dividirán en tres principales actuaciones:

La primera es la propia variante de Guadalajara, de 6.626,55 metros, que discurrirá desde el kilómetro 269,480 de la N-320 hasta el enlace de Cabanillas del Campo con la A-2. De las cuatro alternativas que se han estudiado, el Ministerio ha optado finalmente por este trazado, algo más corto que las otras opciones.

La segunda actuación es el desdoblamiento de la N-320 entre los kilómetros 290,02 y 295,68, un tramo que pasará a ser autovía.

Y la tercera es una nueva conexión Este, mediante carretera convencional, entre el enlace de Fuente la Niña, en la A-2, y el enlace ya existente entre la N-320 y la N-320A.

A todo ello se suman varios enlaces nuevos y la remodelación de otros, entre ellos el cruce de la variante con la propia N-320 y el semienlace con la CM-2004.

Alivio para Cuatro Caminos. La glorieta de Cuatro Caminos es, según ha reconocido en varias ocasiones el propio Ayuntamiento, uno de los puntos más críticos en términos de tráfico de toda la ciudad. En marzo de 2023, cuando el estudio se presentó por primera vez de la mano del entonces alcalde, Alberto Rojo, junto al secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, se explicó que el conjunto de actuaciones vinculadas a la N-320 (incluidas las rondas Sur y Este) podría reducir hasta un 50% la presión de tráfico sobre ese nudo, según recoge Nueva Alcarria.

La variante no resuelve por sí sola el problema de Cuatro Caminos, pero sí retiraría de ese punto una parte considerable del tráfico de paso que hoy lo atraviesa.

Críticas desde el Ayuntamiento. No todos en Guadalajara han recibido la noticia con el mismo entusiasmo. Y es que el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha pedido al Gobierno que agilice de forma definitiva la tramitación y ha recordado que el Ministerio sometió a información pública este mismo estudio ya en febrero de 2023, comprometiéndose entonces a aprobarlo ese mismo año. "Tres años después, la única novedad conocida es la aprobación provisional del citado documento, han sido tres años perdidos", declaraba Esteban.

El edil ha insistido en que esta aprobación provisional no implica el inicio de las obras, ya que todavía quedan trámites como un nuevo periodo de información pública, la Declaración de Impacto Ambiental, la aprobación definitiva del estudio, la redacción del proyecto constructivo y el tema de sus presupuestos.

Cuatro Caminos, un debate aparte. El Ayuntamiento mantiene que la variante y la solución para Cuatro Caminos son dos cuestiones relacionadas pero distintas. Según declaraba el Consistorio en noviembre de 2024 a la Demarcación de Carreteras del Estado, la solución definitiva para ese nudo pasa por el soterramiento total o parcial del tráfico, mientras que "cualquier otra actuación tendría carácter provisional", recoge el propio Ayuntamiento.

Esteban ha explicado que un sistema de pasarelas peatonales elevadas se descartó por falta de consenso entre las instituciones implicadas, debido a problemas de accesibilidad y seguridad, y que la Dirección General de Tráfico planteó como alternativa provisional colocar semáforos en pasos de peatones y mejoras de accesibilidad.

Imagen de portada | Ministerio de Transportes y Asqueladd (Wikimedia Commons)

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