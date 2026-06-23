"La excusa de la recarga tiene los días contados": el Gobierno confirma que el 90% de las carreteras principales ya tienen carga rápida cerca

En los últimos años, hemos visto cómo España se ha puesto al día en cuanto a número de cargadores para vehículos. Que buena parte de ellos no funcionen es harina de otro costal, pero lo cierto es que la infraestructura va tomando otro tono en el país.

Este mismo tema es en el que se ha centrado recientemente el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que durante la apertura de la feria del Vehículo Eléctrico en Madrid (VEM) ha hecho balance del estado de la infraestructura de recarga. El dato en el que más ha puesto énfasis es que nueve de cada diez kilómetros de la red principal de carreteras tienen ya un punto de recarga de al menos 100 kW a menos de 60 kilómetros.

Por qué importa este dato. La Unión Europea aprobó el reglamento AFIR (Regulación de Infraestructuras de Combustibles Alternativos) para obligar a los países miembros a garantizar que sus principales corredores de transporte cuenten con cargadores de alta potencia a distancias suficientes.

El objetivo concreto para 2030 es que haya puntos de al menos 150 kW cada 60 kilómetros en esas vías. Lo que ha confirmado Groizard es que España ya roza ese umbral en cobertura, aunque todavía hay margen para llegar a la potencia exigida por la normativa europea.

Moves Corredores. La principal herramienta para alcanzar esos objetivos es el programa Moves Corredores, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. El pasado 3 de junio, el IDAE publicó la propuesta de resolución definitiva de su primera convocatoria: 337 proyectos de recarga rápida y ultrarrápida, con potencias de al menos 150 kW, recibirán algo más de 97 millones de euros en ayudas públicas, de los 200 millones que tenía asignados el programa.

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El restante (más de 102 millones de euros) se sumará a otras partidas previstas para financiar una segunda convocatoria, previsiblemente en 2027, según fuentes de la Administración consultadas por La Tribuna de Automoción.

Zonas sombra. El criterio de selección de los proyectos de esta primera convocatoria no ha sido instalar cargadores donde ya había infraestructura, sino que se ha priorizado las llamadas "zonas en sombra", tramos donde apenas existían alternativas para quien viajara en eléctrico. Y es que el problema de la red de recarga en España no son los puntos que hay en total, sino en qué lugares estaban posicionados. Acumular cargadores en grandes ciudades no resuelve un viaje largo en el resto de puntos del país.

El mercado también está cambiando de lado. Groizard aprovechaba además su intervención en la feria para destacar el número de matriculaciones del pasado mes de mayo. Según los datos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), el diésel alcanzó apenas el 3,7% de las ventas, mientras que el coche eléctrico puro llegó al 11%, un récord histórico mensual en España.

Sumando los híbridos enchufables, la electrificación ya supera el 20% del mercado. "La excusa de la recarga tiene los días contados”, advertía Groizard. Actualmente hay más de 55.000 puntos de recarga públicos operativos (más que gasolineras en España). Eso sí, el 69% de todos ellos está formado por cargadores lentos de hasta 22kW de potencia. El 31% restante queda así:

2.253 puntos de carga de entre 22 y 50kW.

9.015 puntos de carga entre 50 y 150 kW.

3.206 puntos de carga entre 150 y 250 kW.

2.469 puntos de 250kW o más.

Lo que aún no cuadra del todo. El avance en cobertura es real, pero el estado de la red todavía tiene grietas. Y es que según los datos del organismo del primer trimestre de 2026, más de 17.000 puntos de recarga estaban todavía fuera de servicio, un 24% del total. Las causas van desde averías hasta puntos instalados que aún no están conectados a la red. Comunidades como Baleares (45,5% de puntos inoperativos) o Galicia (39,5%) concentran los peores registros.

Qué viene ahora. Según comparten desde La Tribuna de Automoción, en las próximas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica someterá a consulta pública el Marco de Acción Nacional (MAN), un documento que hará un balance del estado de la infraestructura de recarga a cierre de 2025 y fijará la hoja de ruta para 2026 y 2027, incluyendo la próxima convocatoria del Moves Corredores. Será también la primera fotografía oficial y actualizada de dónde está realmente España en este despliegue.

Imagen de portada | Andrew Roberts

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