El País Vasco sumará el segundo peaje sin ventanillas de España: te registras o pagarás la multa en la AP-68

España vive inmersa en una campaña para eliminar peajes de nuestras carreteras. Pese a que Europa nos reclama todo lo contrario, el Gobierno ha ido eliminando toda obligación de pago conforme los contratos concesionales llegan a su fin. Tantos que España sumará 1.000 kilómetros más a la red de carreteras que mantenemos con nuestros bolsillos llegados directamente de los peajes en sombra con los que se mantienen algunos tramos de las autopistas de primera generación.

El año pasado, el Gobierno ya aseguró que no iba a levantar nuevos peajes ni subir los ya existentes, pese a que los rumores y las presiones de Europa (y dentro de España) iban en ese sentido. La postura ha sido la de ir levantando las barreras y eso, este mismo año, libera el peaje de la AP-68. Una carretera en la que no será necesario pagar... en algunos tramos.

Y es que el pago por uso en esta carretera sí se mantendrá en el País Vasco y Navarra.

Un nuevo peaje free flow

Tal y como señalan algunos medios locales como Diario de Álava, la autovía AP-68 que une Bilbao con Zaragoza será de pago en el tramo vasco. Aunque las tarifas se mantienen, en este medio señalan que el paso debería ser más atractivo porque a partir de noviembre las tarifas se reducirán.

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De momento, se apunta a que la intención es la de abaratar el peaje un 70% para los turismos y un 50% para el transporte pesado. Es decir, se pasaría de un pago de 22 céntimos/km a un pago de 6 céntimos/km. En cuanto a su paso por Navarra, no se han definido precios aunque sí se ha dejado claro que hay intención de que los vehículos sigan pagando por uso, según las noticias más recientes. El precio, eso sí, no está todavía definido.

Pero la gran novedad es que Álava utilizará un sistema de "peaje free flow" que, al menos de inicio, se combinarán con las clásicas barreras. Este sistema ya se utiliza también en la carretera vasca A-636 entre Beasain y Bergara desde 2022. Con él se reducen los tiempos de espera ya que no hay ventanillas pero, si solo has pasado puntualmente, debes estar muy atento para no llevarte una multa.

Y es que, como decimos, en este caso no hay barreras ni cabinas. Aquí, el conductor se registra en una web con un número de matrícula y con cada paso la cuenta corriente adelgaza. Simplemente, los pórticos calculan los kilómetros realizados y luego se suman para pasar el pago. Es similar a una Vía-T pero, como decimos no hay barreras para detenerse.

En el caso de Álava, como decíamos, el sistema se combinará por lo que quienes sean usuarios habituales podrán pasar sin detenerse y al final del día se les cobrará el trayecto correspondiente. Pero si pasas puntualmente, por vacaciones, por ejemplo, tendrás que detenerte en la barrera o haber hecho el registro previo. Si no es así, te enfrentarás a una multa.

Está por ver a cuánto asciende la sanción si el conductor omite el registro y no pasa por las barreras. En el caso de la A-636, es de 150 euros, según el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. Eso sí, como decimos, en el caso alavés (al menos de momento) habrá posibilidad de pagar el peaje en ventanilla.

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