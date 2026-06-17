España asumirá el mantenimiento de 1.000 km más de carreteras: el fin de los "peajes en sombra" llega en el peor momento

Uno piensa que hay carreteras en España que son gratuitas porque no pasa una barrera y no paga al llegar a su destino. Puedes pensar que esto no es del todo cierto, que son nuestros impuestos los que sostienen estas carreteras. Y hay una parte cierta en ello. Pero no todo.

España utiliza lo que se conoce como "peaje en sombra" en buena parte de sus carreteras "gratuitas". Es un sistema por el que el conductor no paga directamente por el uso de la autopista pero el Estado sí lo está haciendo por él, ya que se contabilizan los vehículos que pasan por dichas carreteras.

Esos peajes en sombra se vienen utilizando desde hace un cuarto de siglo. Murcia fue la primera región en utilizar este medio de gestión indirecta para conseguir que su RM-15 fuera "gratuita" pero el sistema se fue replicando. Ahora mismo, es el medio utilizado en las conocidas como "autopistas de primera generación".

Y esas autopistas pasarán a estar gestionas por el Estado el año que viene. A menos que se opte por lo contrario.

1.000 kilómetros más de gestión pública

El funcionamiento de un peaje en sombra es sencillo: el Estado paga por todos y cada uno de los coches que utilicen esa carretera. Ese dinero va a parar a la empresa que gestiona el mantenimiento de la vía, quien debe preservar el buen estado de la misma.

El Ministerio de Transportes señala en su página web que la Red de Carreteras del Estado se extiende en 12.091 kilómetros a lo largo y ancho del país. De esta cifra, 10.656 son autovías y carreteras multicarril. De ellas, "unos 1000 km, las llamadas Autovías de Primera Generación, se gestionan de forma indirecta mediante contratos de concesión por el método de peaje en sombra, que abona directamente la administración".

Esas Autovías de Primera Generación son la A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, cuyas grandes reformas en diez tramos llevaron al Estado a optar por la fórmula de ese peaje en sombra en el que las concesionarias asumían el coste de la obra a cambio de gestionar su mantenimiento, cobrando por el volumen de coches registrado en las mismas.

Los contratos terminan en diciembre de 2026 y la intención es que sea el Estado el que atienda, de nuevo, al mantenimiento de esas carreteras. Con esta reversión de los peajes, se añadirán casi 1.000 kilómetros más a la actual gestión de Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

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Esta gestión estatal implicará que el Estado dejará de pagar a la empresa concesionaria pero que tendrá que desembolsar unos 79,4 millones de euros a recoger en los Presupuestos Generales del Estado, según datos de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) recogidos por 20Minutos. Los cálculos del Gobierno, al contrario, señalan que el ahorro será de 200 millones de euros anuales, apuntan en El Economista.

El plan para revertir estos peajes viene de lejos. En 2024, Óscar Puente, ministro de Transportes, ya inició las conversaciones para asumir la gestión de estos diez tramos. Entonces, uno de los puntos críticos era si las empresas concesionarias tenían que hacer alguna inversión más para entregar la carretera en perfectas condiciones y cumpliendo con los mínimos exigidos en la firma del contrato.

Ahora, uno de los puntos conflictivos es qué pasará con los 500 empleados que actualmente trabajan para estas empresas. Se ha valorado, cuentan en 20 Minutos que sea el Estado el que subrogue a los mismos y se haga cargo de sus nóminas.

El mantenimiento de las carreteras y al implicación del Estado ha sido uno de los temas polémicos de los últimos meses. Seopan lleva tiempo asegurando que existe un déficit en el dinero que se dedica a mantener las carreteras. La opinión parece claramente influenciada por su intención de que paguemos por carreteras que ahora mismo son "gratuitas" pero lo cierto es que las torrenciales lluvias de este invierno volvieron a poner el debate encima de la mesa.

En 2025 ya se dedicaron 1.910 millones de euros para reparar las carreteras. Este año se ha puesto encima de la mesa dedicar unos 1.000 millones de euros, lo que las asociaciones de transportistas como CETM y la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) consideran insuficiente, asegurando que el gasto debería alcanzar los 2.000 millones de euros.

Diversas asociaciones aseguran que España tiene un déficit en inversión de sus carreteras. Según ACEX, arrastramos un déficit de 5.000 millones de euros en inversión en el asfalto español, aunque no todo corresponde a la gestión estatal, el dinero también se reparte entre las comunidades autónomas.

La Asociación Española de la Carretera (AEC), sin embargo, dice que la mitad del asfalto de España se encuentra en mal estado y que el agujero alcanza los 13.000 millones de euros (cifra aportada antes de las lluvias de febrero). Datos que da por buenos la propia DGT, que los recogía en su página web.

A partir de diciembre se sumarán otros 1.000 kilómetros más que mantener. Justo cuando repara un kilómetro de asfalto es más caro que nunca.

Foto | Ministerio de Transportes

En Xataka | España tiene decenas de carreteras singulares abandonadas. Ahora quiere salvarlas convirtiéndolas en “carreteras históricas”



