Científicos pintaron vacas negras con rayas blancas para ahuyentar plagas. Resulta que el patrón de la cebra es un repelente natural

La naturaleza es algo verdaderamente fascinante y no hay más que echar un vistazo a cualquier bicho para constatarlo, pero hay algunos que se llevan la palma y no hablamos del outsider ornitorrinco: ¿por qué tienen las cebras la piel a rayas? Una pregunta que seguro te hiciste de peque y que también se la hace la ciencia y las posibles respuestas son varias: puede que sea por camuflarse, pero también por regulación térmica o hasta como defensa ante los insectos.

Como sigue siendo un misterio, un equipo de investigación japonés se planteó reproducir ese patrón a rayas en un animal que naturalmente no lo tiene: la vaca.

Vacas pintadas de cebras. Seis vacas de la raza Japanese Black (el nombre deja poco a la imaginación: es una raza oriunda nipona, su piel es negra y de ellas sale el wagyu) gestantes de unos 480 kg sufrieron un estampado desigual: rayas blancas y negras, solo rayas negras y sin rayas, de modo que su superficie quedó totalmente negra.

Después, se registraron los comportamientos de estos bovinos a la hora de repeler moscas como sacudir la cola, mover las orejas, dar ese clásico taconeo o los temblores de la piel y tomaron fotografías del lado derecho de cada animal para contar cuántas moscas se posaban.

Por qué ibas a estampar una vaca (o bueno, seis). Para demostrar o no la hipótesis de que las rayas alterarían la percepción visual de las moscas, dificultando así el cálculo del aterrizaje, de modo que el insecto se desvía o se va. Spoiler: funcionó. Así que pintar rayas blancas y negras en el ganado puede servir como método de prevención frente a las moscas, evitando los insecticidas y todas sus desventajas ambientales derivadas de su uso.

Contexto. No eres una vaca pero sabes perfectamente lo molestas que son las moscas. A las pobres vacas también les molestan, pero también hacen que el ganado paste y duerma menos, que se apelotonen estresándose y hasta lesionarse, lo que afecta a su calidad de vida. Desde un punto de vista de la explotación ganadera, tener vacas estresadas y/o lesionadas es una mala noticia. Por otro lado, cada vez hay más resistencia a los pesticidas utilizados para el control de plagas, lo que ha provocado la búsqueda de alternativas.

Esta idea no llega de la nada: ya existen papers que habían demostrado que los tábanos aterrizan mucho menos en telas a rayas que en abrigos negros o blancos colocados sobre caballos, la antesala de este experimento.

En detalle. Mientras las vacas sin pintar y las de rayas negras soportaron más de 110 picaduras en 30 minutos, las vacas con rayas blancas y negras sufrieron menos de 60 en el mismo periodo. En cuanto a comportamientos defensivos, las vacas rayadas realizaron una media de 39,8 movimientos cada media hora frente a 53 en las vacas sin pintar y 54,4 en las de rayas negras. Además, el equipo ya sabe qué rayado es el más efectivo: el de las rayas con un ancho igual o menor a cinco centímetros.

Sí, pero. Parece evidente que pintar las vacas como cebras es una buena alternativa a los pesticidas, pero claro: la pintura al agua se desvanece en pocos días, por lo que se trata de una solución a corto plazo, así que los ganaderos tendrían que pintar su ganado a menudo para mantener el efecto.

Así que el equipo expone la necesidad de desarrollar técnicas más duraderas que permitan mantener las rayas durante esos meses que dura la temporada de las moscas. Finalmente, se trata de una muestra pequeña en Japón: hace falta replicar en otros climas y razas para considerarla una solución generalizada.

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Portada | Jeff Griffith y Daniel Quiceno M y Gabriel Porras



