"Los necesitamos para competir": los tres híbridos enchufables más vendidos de Europa ya son chinos. Y en Volkswagen quieren pararlos

Mientras Europa miraba a los coches eléctricos chinos, el verdadero caballo de Troya estaba en los modelos con motor de combustión. Sin aranceles que pagar, los coches con motores de combustión han ido ganando más y más terreno. Y ahí, el híbrido enchufable ha ganado un hueco enorme.

El dato. Lo trae Automotive News Europe quienes señalan que los tres híbridos enchufables más vendidos en Europa son chinos. Concretamente, BYD se ha hecho con las dos primeras posiciones, colocando al BYD Seal U y el BYD Atto 2 como los más vendidos del mercado. El Jaecoo 7 es el tercero. El Volkswagen Tiguan, que el año pasado era el más vendido, es ahora cuarto.

Las cifras europeas son muy similares a las que nos encontramos en España. Según datos de Anfac, el BYD Atto 2 ya es el híbrido enchufable más vendido de nuestro país, seguido del BYD Seal U. Ambos han abierto una brecha de casi 2.000 unidades (un tercio de lo que ya han vendido) con el Toyota C-HR. De los 10 híbridos enchufables más vendidos en España, cinco son chinos.

Lo que piden. Con estos datos sobre la mesa, para Volkswagen solo hay una salida: aranceles. En la última llamada con inversores, durante la presentación de los resultados del primer semestre, Oliver Blume, CEO de la compañía, ha señalado que "las regulaciones sobre los eléctricos están funcionando. En ese sentido, somos competitivos en cuanto a precios. Donde no funcionan es con los híbridos enchufables".

Los aranceles. Cuando Europa gravó a los coches chinos con aranceles extraordinarios los limitó a los coches eléctricos y los "personalizó", en función de lo que el Estado chino había, supuestamente, dopado a las empresas locales con créditos favorables, con la entrega de terrenos o de mano de obra. Y en función de cuánto hubieran colaborado con las investigaciones europeas.

Sin embargo, contando con el rechazo chino, la Comisión Europea dejó a un lado los coches con motores de combustión. Esto, como contamos en Xataka, era el verdadero caballo de Troya chino en nuestro continente ya que el coche eléctrico por entonces no avanzaba lo suficientemente deprisa y el híbrido enchufables es una opción alternativa muy interesante para el indeciso.

Un problema mucho más profundo. Con los datos de junio de 2026 aportados por Automotive News, China ya se ha hecho con el 9,5% del mercado en Europa pero, además, su crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado ha sido de un 101%. Si no quieren seguir perdiendo espacio en el mercado, Oliver Blume lo tiene claro: “No tenemos tiempo que perder”.

Que China gane cuota de mercado en Europa con híbridos enchufables no es solo un problema de espacio en el mismo. Esta tecnología es básica para que las compañías como Volkswagen puedan esquivar las millonarias multas que pueden llegar si no cumplen con los límites de emisiones propuestos para 2027. Por eso que un cliente se decida por un coche chino es una doble preocupación para la compañía germana: pierde un cliente y pierde la posibilidad de reducir las emisiones contaminantes.

Y el problema de las exportaciones. Además de lo anterior, desde Europa se lleva tiempo avisando de que China está exportando más coches que nunca. "Los competidores chinos sufren la presión en su mercado interno y la exportación es su única oportunidad de tener éxito", señalaba Blume en esa llamada con accionistas.

Lo cierto es que tiene toda la razón. El mercado chino empieza a estar saturado y una de las salidas más lógica es la de exportar el mayor número de coches disponibles al mayor ritmo posible. Sin aranceles, los fabricantes chinos pueden jugar a precio y como en el caso del BYD Seal U ofrecer un coche más equipado y más grande que las propuestas europeas o japonesas a un precio igual o inferior.

Foto | aboodi vesakaran, Waldemar Brandt y BYD

En Xataka | Si la estrategia de la UE era asfixiar al coche chino a base de aranceles, las cifras de 2026 dejan una conclusión muy clara