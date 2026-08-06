188 metros de alto, palas tan grandes como dos Boeing 737: los gigantescos aerogeneradores que está montando Australia

En Australia, todo parece estar hecho a lo bestia. Desde animales gigantes o la gran barrera de coral (que se ve desde el espacio) hasta, ahora también, sus parques eólicos. La minera Fortescue está construyendo su primera instalación de este tipo en Nullagine, en la región de Pilbara, y la va a equipar con un tipo de torre que será la más alta del país, con 188 metros.

Solo las palas son tan enormes que superan los 89 metros de longitud (dos veces un Boeing 737), por lo que estamos ante todo un desafío increíble de logística que se desplegará por dos continentes y que, una vez en destino, ayudará a levantar uno de los proyectos eólicos más ambiciosos del mundo.

De China hasta Australia. A mediados de julio, las turbinas 182/7.8MW de la empresa china Envision Energy zarparon rumbo a Australia, dando lugar a una de las imágenes más impresionantes del mundo de la logística.

Unas dos semanas después, ese carguero ha llegado al puerto de Port Hedland en la parte occidental del país. Ahora se procederá a descargar las torres y a transportarlas por tierra hasta la remota localidad de Nullagine, en la región de Pilbara. A este primer envío le seguirán más hasta alcanzar el total de 17 aerogeneradores que el proyecto eólico tiene previstos.

Una tecnología novedosa desarrollada en España. Con sus 7,8 MW, estas turbinas de Envision Energy serán las más potentes del país australiano hasta la fecha. Su tamaño especialmente grande hará que la instalación también eche mano de la ingeniería más puntera y, para ello, han escogido a una empresa española. Se trata de Nabrawind, ahora parte de Fortescue, que ha desarrollado una innovadora tecnología de autoelevación, mucho más eficaz y rápida y con un menor uso de hormigón.

Una vez instalados y puestos en marcha los 17 aerogeneradores, el parque eólico de Nullagine tendrá una capacidad instalada de 133 MW y se convertirá en uno de los mayores proyectos eólicos industriales impulsados por Fortescue.

Ahora quedan más de 300 kilómetros. Este “paquete” aún tiene unas cuantas aventuras hasta llegar a su destino. Primero, como explican desde Fortescue, las turbinas pasarán por sus instalaciones en Kanyirri Staging Yard, donde se almacenarán antes de emprender el camino hacia Nullagine en un exigente viaje de más de 300 kilómetros como apunta el medio australiano Renew Economy.

Después, y debido a su tamaño, parte del camino lo harán en la carretera privada con la que cuenta la empresa hacia las instalaciones. Para el resto del trayecto, trabajarán mano a mano con Main Roads Western Australia, la autoridad de carreteras de la zona, para reducir su impacto en la vida de la comunidad local.

¿Cómo se transportan estos aerogeneradores gigantes? Para empezar, de día. Fortescue aclara en su web que este tipo de cargas no cumple los requisitos para transportarse de noche, por lo que los viajes se realizarán con todas las condiciones de luz posibles. Y como seguro que será algo muy impresionante de ver, la empresa emplaza al resto de conductores a extremar las precauciones si se encuentran cerca y a seguir en todo momento las indicaciones de los controladores de tráfico.

Además, como es normal en la construcción de este tipo de instalaciones, el transporte se enfrentará a las complicaciones propias de “la última milla”. Los parques eólicos suelen situarse en lugares remotos donde el recurso eólico es mayor, a menudo con terrenos bastante abruptos y difíciles, ya que suelen ser los que mejor permiten la cimentación de la instalación de los aerogeneradores. Por eso, hacer llegar materiales tan pesados y difíciles de manejar puede ser todo un reto de la ingeniería y el transporte. Y por si esto fuera poco, también el calor extremo que hace en esta zona en verano puede sumar aún más dificultades a la instalación de Nullagine, según Renew Economy.

Imagen | Fortescue

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