La eólica lleva años soñando con una turbina que pueda montarse sin hormigón ni maquinaria. Francia ha dicho 'sujétame el cubata'

Cuando pensamos en energía eólica lo primero que se nos viene a la cabeza son las turbinas con enormes palas que solemos ver a lo lejos al conducir por algunas autovías del país o las infografías de empresa chinas con torres XXL para plantas marinas. En Francia, un diseñador ha decidido replantearse esas ideas y hacerse una pregunta: ¿Y si pudiéramos tener un aerogenerador ligero, modular, que no exigiese complejas (y costosísimas) instalaciones y además fuese reciclable y escalable, por lo que serviría tanto para autoconsumo como para industria?

El resultado es Wind to Watt.

Eólica sin megaproyectos. Nos gustan las megaestructuras. No es ningún secreto. Por eso no es extraño que cuando hablamos de eólica (tanto terrestre como marina) los proyectos que más resuenan sean los que implican enormes turbinas, torres gigantescas y palas XL, como el modelo de 153 metros y casi 90 toneladas ideada por la compañía china Dongfang Electric (DEC).

En el sector hay sin embargo gente que trabaja con otro enfoque: nuevos aerogeneradores modurales que permitan popularizar la eólica a nivel doméstico, igual que lo está haciendo (desde hace ya muchos años) la fotovoltaica.

La cuadratura del círculo (eólico). Hace unos años el diseñador francés Fabien Brun decidió avanzar en esa misma dirección, la de la eólica escalable, planteándose de paso algunas cuestiones: ¿Sería posible diseñar una turbina ligera, modular, fácil de transportar, económica, reciclable y que además no requiera instalaciones complicadas, como plataformas de hormigón capaces de sostener grandes torres? No son preguntas menores. Todo lo contrario.

Abordan algunos de los principales retos que tiene la eólica por delante, como por ejemplo cómo abaratar las instalaciones o qué diablos hacer con las toneladas y toneladas de palas que llegan al final de su vida útil y están fabricadas con fibra de vidrio, carbono, resinas y otros compuestos que complican su reciclaje. Hay quien estima que en 2030 solo en Europa habrá más de 50.000 aerogeneradores que habrán llegado a su período de vida útil, que suele estimarse en 20 años.

El resultado: Wind to Watt. El resultado de esas preguntas es Wind to Watt, que se presenta como "la primera turbina eólica de 1 kW sin necesidad de obras civiles, diseñada para la producción en masa y la escalabilidad global".

A diferencia de los aerogeneradores convencionales, lo que Brun plantea es una estructura ligera fabricada con tubos de aluminio y lonas de plástico, lo que tiene dos grandes ventajas. Primero, simplifica y agiliza el montaje. Segundo, evita que antes de instalarla deban preparase bases de hormigón o alterar el terreno.

"Silencioso y mínimo impacto". Los responsables de Wind to Watt reivindican además que al utilizar tubos y lonas reduce los costes, facilita el transporte y se fabrica con materiales reciclables. También argumentan que el generador puede adaptarse a cualquier tipo de contexto, tanto en tierra como en parques marinos, y que no genera contaminación acústica. "Su funcionamiento es silencioso y tiene un mínimo impacto visual", zanjan desde la empresa.

¿Qué hay de la potencia? El equipo asegura que su turbina es escalable y ofrecen seis modelos distintos. El más básico y de menor tamaño mide 1x2 m, genera 0,3 kW y está pensado sobre todo para uso residencial y autoconsumo.

El de mayor tamaño mide 10x20 m, tiene una potencia de 62,4 kW (más de 1.500 kWh/día) y sus responsables aseguran que sirve para abastecer redes energéticas. Por supuesto, en su catálogo incluyen modelos más pequeños, de 10,4 kW o 20,8 kW, diseñados en teoría para la industria ligera o los centros de datos.

En lo que se refiere a precios, la empresa asegura que el coste por kW instalado ronda los 2.500 euros y su mantenimiento sale en unos 50 euros anuales. Según los cálculos de sus responsables, permite ahorrar 500 euros al año y la inversión se recupera al cabo de un lustro, la quinta parte de su vida útil (25 años).

¿En qué fase está? Todavía le queda camino por delante para convertirse en una solución extendida, pero sus responsables defienden el camino que ya han recorrido. "La empresa, que ha sido validada técnica y comercialmente a nivel internacional, está entrando en la fase de industrialización y de estructuración comercial", señala Brun, quien insiste en que la turbina está diseñada "para la producción en masa y el despliegue global sin infraestructuras pesadas".

Su meta es empezar con su despliegue piloto ya este año.

Imágenes | Wind to Watt

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