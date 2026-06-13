De dónde viene la electricidad en cada país del mundo, contado en un mapa imprescindible

Para frenar el cambio climático es esencial "limpiar" la electricidad, es decir, descarbonizarla para reducir emisiones globales de dióxido de carbono. El motivo es claro: el sector eléctrico tiene la culpa de aproximadamente un tercio de las emisiones mundiales, según datos de la IEA para 2025. Lo que este mapamundi hace es arrojar luz sobre cuál es el origen de la luz que nos llega al apretar el enchufe porque saber de dónde viene la electricidad en cada país es el primer paso para saber qué hay que cambiar y cuánto falta para lograrlo.

Este mapa de Our World in Data muestra para cada estado cuál es la fuente principal para obtener energía eléctrica para el periodo 2024/25. Detrás de esta iniciativa de visualización de datos está la Universidad de Oxford y para su elaboración emplea información del Global Electricity Review de Ember. En su base de datos hay 215 países, si bien para esta representación usan 91 estados que representan el 93% de la demanda eléctrica mundial.

La visualización y comprensión del mapa es simple: un color para cada tecnología dominante: naranja es gas, gris es carbón, azul es agua, morado es nuclear, amarillo es solar. Además, ofrece el porcentaje de esa tecnología dominante para saber cuánto representa dicha fuente sobre el total estatal. Este punto es importante porque un estado puede estar coloreado en naranja porque el gas copa un 40% del total aunque tenga un 35% de renovables en total. Es un mapa del presente, no de cómo queremos que sea o hacia dónde va la tendencia.

Lo primero que vemos en el mapa es que el carbón sigue siendo la mayor fuente individual de generación eléctrica en el mundo, un ranking que lleva liderando durante más de medio siglo y que en esta visualización representa el 35% de la generación global. Eso sí, es el porcentaje más bajo desde la fundación del IEA en 1974. Una de las razones por las que el sector eléctrico mundial sigue teniendo tanto peso en las emisiones es precisamente por el liderato del carbón. Otra razón es el gas. De hecho, en 2024 los combustibles fósiles todavía generaron casi el 60% de la electricidad mundial.

A grandes rasgos, el mapa muestra cómo el gas es hegemónico en países ricos del hemisferio norte mientras que el carbón domina en Asia. En América del Sur y zonas de África, la hidroeléctrica es históricamente es la que marca la diferencia. Sin embargo, Europa es un auténtico arcoíris resultado de décadas de estrategias políticas e inversiones.

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De hecho, el gran brote verde para la descarbonización de la electricidad pasa por las energías renovables, que en 2025 superaron al carbón por primera vez en la historia: solar, eólica, hidroeléctrica y otras juntas produjeron más de un tercio de la electricidad mundial. La buena noticia es que casi todo el aumento de la demanda eléctrica en 2024 fue cubierto por fuentes limpias. Pero hay una que brilla con luz propia: la energía solar, que en 2024 superó a la eólica por primera vez a nivel global. Dos estados que son auténticas potencias en generación a partir de solar son España con un 22% y Chile con el 25%.

Cuál es la fuente principal de electricidad de los países del mundo. Our World in Data

Lo que el mapa no dice

El mapa de Our World in data tiene letra pequeña: si bien es cierto que las renovables han crecido, también lo han hecho el carbón y el gas. Así, en 2024 los países asiáticos en desarrollo consumían el 80% de todo el carbón usado para electricidad en el mundo, cuando en el año 2000 suponía el 40%.

Y hay un problema que el mapa se deja en el tintero: hay cientos de millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Más concretamente, 730 millones en 2024. De todas ellas, África concentra el 80%. Esos países tendrán que construir su red desde cero y la pregunta del millón será si tendrán financiación para hacerlo con renovables o tirarán de los clásicos fósiles, más baratos y de fácil disponibilidad.

Otro dato importante que este mapamundi omite es de dónde viene el combustible. Es decir, un país coloreado en naranja puede depender de un vecino con el que tiene una relación tirante. Sin ir más lejos, en 2021 el 45% del gas importado por la UE provenía de Rusia. Cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, esa dependencia encareció la electricidad de la noche a la mañana. Europa reaccionó, pero a qué precio: ahora el GNL importado es más caro. No es la única: el sudeste asiático también sufre de dependencia energética del carbón que importa.





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