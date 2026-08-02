"Colocaré raíles allí donde andan las llamas": el tren que atraviesa 68 túneles y 55 puentes hasta casi 5.000 metros en los Andes

Para llegar del punto A al B el camino más corto es la línea recta, pero cuando tienes un terreno salpicado de montañas, la cosa cambia y las comunicaciones se convierten en un auténtico desafío. Un buen ejemplo lo tenemos en la larguísima carretera Panamericana que recorre el continente americano de arriba abajo... menos por un sitio, una selva inexpugnable. No hace falta salir del continente para encontrar otro medio de transporte que es todo un quebradero de cabeza: el Ferrocarril Central del Perú.

Un ferrocarril en el corazón de los Andes. El Ferrocarril Central del Perú tiene un trazado de 490 kilómetros con 34 estaciones. Inicia su ruta en el puerto del Pacífico del Callao, pasa por Lima y, gracias a dos bifurcaciones que tienen lugar en La Oroya, conecta la capital con ciudades situadas en los Andes como Cerro de Pasco o Huancayo. Atraviesa desiertos y paisajes nivales desplazándose por 68 túneles, 55 puentes y 9 zigzags, según el concesionario oficial del ferrocarril.

De los ferrocarriles con ancho de vía estándar de 1.435 mm, es el único en Sudamérica que se mueve a altitud de aproximadamente 4.782 metros sobre el nivel del mar, concretamente en el túnel de Galera. Alcanza su punto más alto en "La Cima", a 4.835 metros, apenas 27 metros más que el ferrocarril minero de de Antofagasta, en Chile. Durante décadas ha sido el ferrocarril con más altura del mundo, pero 2006 le arrebató el título el ferrocarril Qinghai-Tíbet en China, que alcanza los 5.072 metros.

Mapa del trazado del Ferrocarril Central Andino. Las líneas en negro están abandonadas. Aldebarán vía Wikimedia

Esencial para la minería. Esta infraestructura solucionó uno de los grandes problemas del Perú del siglo XIX (y antes): estaba partido en dos por su geografía y sin una vía de comunicación eficiente, los recursos mineros del interior andino eran inaccesibles para la industria y la economía del país.

A día de hoy y dejando a un lado las carreteras de montaña, el Ferrocarril Central del Perú es la única ruta posible para acceder al interior andino, lo que permite el traslado de personas y mercancías, este último punto esencial para explotar los recursos de la zona. En la práctica, se emplea para el transporte de minerales, cemento y combustible para la industria minera y además opera la ruta turística Lima-Huancayo, bajo concesión de Ferrocarril Central Andino S.A. desde 1999 y de uso testimonial: según el diario peruano La República, la travesía dura 14 horas y tiene un calendario limitado.

Una obra verdaderamente faraónica. En 1851 el ingeniero civil polaco Ernest Malinowski, formado en la École Polytechnique y la École des Ponts ParisTech y exiliado en Perú, propuso extender el ferrocarril Lima - Callao hasta el valle de Jauja: el reto que tenía por delante era subir 4.800 metros en 500 kilómetros. Malinowski elaboró el trazado y de su ejecución se encargó el estadounidense Henry Meiggs, que debía concluir la obra en seis años. Spoiler: no. A Meiggs se le atribuye esta cita grandilocuente: "Colocaré rieles allí donde caminan las llamas"

En 1870 comenzaron las obras, donde 10.000 hombres, la mayoría procedentes de la costa o chinos procedentes de Macao. Las infraestructuras y medios de por aquel entonces no eran las de ahora y la orografía no ayudaba, así que trasladar material, hierro, carbón, maquinarias, madera y puentes construidos e importados de Inglaterra, Francia y Estados Unidos fue una auténtica odisea. Por si fuera poco, hubo una epidemia de verruga (benigna) y una epidemia de fiebre que se cobró 700 vidas. En 1878, la obra se paralizó por problemas administrativos y después llegaría la guerra del Pacífico, que trajo consigo retrasos y el cambio de manos en la gestión del proyecto. En 1893 el ferrocarril llegó a La Oroya y la última estación, la de Huancayo, terminó de construirse en 1908.

La experiencia de viajar a 4.800 metros. Cuando cojo un vuelo largo acostumbro a llevar ropa cómoda, un cojín para dormir y una chaqueta por si el aire acondicionado causa estragos, pero en un avión la cabina está presurizada, algo que no hay en los trenes. Lo que sí que puede haber es mal de altura. Según el Manual Merck, el mal de altura afecta al 25% de las personas que ascienden a 2.500 metros, pero ese porcentaje sube hasta el 70% por encima de los 4.500 metros.

Este trastorno se produce por falta de oxígeno y puede manifestarse con síntomas que van desde dolor de cabeza, náuseas, cansancio, dificultad respiratoria y puede llegar a edemas pulmonares. No obstante, el ascenso lento y la medicación puede mitigarlo. Según La República, la compañía explotadora del servicio garantiza "oxígeno a bordo" y soporte médico especializado si los síntomas del mal de altura empeoran.

Un futuro incierto. El valor estratégico e histórico del Ferrocarril Central Andino es indudable, pero su concesionaria actual (RDC) se encuentra ante una situación complicada: es demasiado valioso para abandonarlo y modernizarlo resulta demasiado costoso. Sobre el papel hay proyectos para construir un túnel de 23,2 kilómetros y 2.000 millones de dólares de presupuesto en los Andes para reducir el viaje de Lima a Huancayo de 12 horas a menos de cinco, aunque lleva años sin materializarse.

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