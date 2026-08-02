Alemania vs. Rumanía: el mapa de la vivienda en propiedad que cuenta la historia de las dos Europas

Hace casi un año, cuando compré un piso, tuve la sensación de quitarme un tremendo peso de encima. Tras años prefiriendo el alquiler por su flexibilidad, la vertiginosa subida de los precios por un lado y mi mudanza a Madrid por otro hicieron el resto: alquilar ya no me rentaba. Y eso que el precio de la vivienda en España está roto. El acceso a la vivienda en propiedad es uno de los indicadores para cuantificar el bienestar, la seguridad económica y la desigualdad del patrimonio, y en Europa sucede algo curioso: los países más ricos son los que menos viviendas en propiedad tienen. Spoiler: hay (mucha) letra pequeña.

Este mapa de Europa se llama «Cuántos europeos son dueños de sus hogares» y está hecho por "The World in Maps", si bien los datos subyacentes pertenecen a Eurostat, la oficina estadística de la UE. Cada año, Eurostat pregunta a los hogares si son propietarios o inquilinos con la encuesta EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), que elabora tanto para los estados miembros como para los candidatos a la adhesión. Sus últimos datos muestran dos Europas: la de los dueños y la de los inquilinos.

La vivienda constituye la principal forma de patrimonio de los hogares europeos y, por tanto, es esencial para entender la desigualdad de riqueza. Es cierto que la propiedad frena a la hora de moverse por cuestiones laborales, pero también funciona como una suerte de colchón en momentos de inestabilidad y crisis. En cualquier caso, el mapa es una simplificación: reduce a un único porcentaje realidades muy distintas según la edad, la renta, la nacionalidad, la región o si se vive en una gran ciudad o en un pueblo.

Cuántos europeos son dueños de sus hogares

Cuántos europeos son propietarios de sus hogares. The World in Maps con datos de Eurostat

La última encuesta sobre la situación de la vivienda en los hogares de la UE revela que Rumanía, Eslovaquia y Hungría son los países con más propietarios, todos ellos con un porcentaje por encima del 90%, y que, en general, poseer el inmueble en el que vives es lo más habitual... menos en un par de países. Pero qué países: Suiza, con un 42%, y Alemania, con un 47%. Sin embargo, que en un país predomine el alquiler no implica que este sea necesariamente más pobre.

De hecho, tanto Alemania como Suiza destacan por su PIB, pero también tienen algo que explica buena parte de esta realidad: un mercado de alquiler regulado, estable y con protección legal. Lo mismo sucede en Austria, que tiene un 54,5% de propietarios. El centro de Europa es el territorio de los inquilinos; para encontrar más propietarios hay que mirar al este, donde la propiedad es un vestigio de la era comunista.

Cuando cayó el Muro de Berlín, los gobiernos privatizaron en masa el parque de vivienda pública y vendieron los pisos a precios bajos, lo que disparó la tasa de propiedad en los años 90. En el caso de Alemania, desde la posguerra el alquiler privado y el cooperativo han gozado de un mercado sólido y protegido, con una fiscalidad que no penaliza el alquiler frente a la compra. España, Portugal e Italia se mueven en la horquilla de propiedad media-alta, lo que encaja con el modelo mediterráneo, donde la vivienda actúa como colchón económico y cultural.





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