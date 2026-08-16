Un satélite europeo tomó una foto al sobrevolar Marruecos. La pregunta es qué diablos es la enorme mancha roja que muestra

A primera vista la imagen resulta impactante, casi casi aterradora. Cuando a comienzos de año los satélites de la misión Copernicus Sentinel-2 pasaron por encima de la región de Draa-Tafilatet, en Marruecos, fotografiaron una amplia mancha rojiza que se extiende a lo largo de kilómetros y kilómetros. Su color es tan brillante que parece artificial. Por si eso no fuera suficiente, está cortada por otra mancha de contornos irregulares, igual de grande y casi negra.

La pregunta es obvia: ¿Qué diablos es eso?

Un manchurrón granate. Cuando uno observa fotos tomadas por un satélite espera encontrarse tonos marrones, verdes, azulados… La gama de colores puede variar en función de si estamos observando la imagen de una zona desértica, un océano, el Ártico, una gran ciudad europea o la Amazonía, pero más o menos se mueve entre ciertos parámetros cromáticos que nos resultan 'naturales'.

Cuando el pasado enero la Agencia Espacial Europea (ESA) tomó una foto satelital cerca de Ouarzazate, Marruecos, captó una imagen que parece escaparse de esa categoría 'natural': lo que vemos es una mancha de un rojo brillante.

La imagen publicada por la ESA.

¿Qué estamos viendo? Esa es la gran pregunta, como recogía hace unas semanas El Confidencial. ¿Qué nos indica esa mancha? ¿Muestra una zona contaminada? ¿Edificios? ¿Un vertido? La respuesta es algo más complicada, pero mucho más tranquilizadora. Para entenderlo, eso sí, primero tenemos que ubicarnos: lo que retrató en enero Copernicus Sentinel-2 es un territorio próximo a la ciudad de Ouarzazate, en el entorno de las montañas del Anti Atlas.

Los satélites de la ESA centraron el foco en una zona de abundante vegetación que se favorece de los ríos que atraviesan la zona. De hecho, la región está lejos de ser un área desértica e inhóspita: acoge la población de Ouarzazate, el embalse de El Mansour Eddahbi y la Central Eléctrica Noor, una instalación solar que se construyó en cuatro fases y abarca más de 3.000 h. Todo eso (y algo más) puede verse perfectamente en la imagen publicada por la ESA, aunque no lo parezca.

La clave: el infrarrojo cercano. Si los colores que vemos resultan tan extraños es porque no es una foto convencional. Como aclara la propia agencia, se trata de una "imagen en falso color procesada utilizando el canal de infrarrojo cercano de Sentinel-2". ¿Qué significa eso? Que en ella las zonas de cultivos y con abundante vegetación no aparecen con el tono verde que estamos habituados, sino con la coloración rojiza que muestra la imagen de Ouarzazate.

Ampliación de la mancha roja.

Y eso, ¿por qué? "Las plantas reflejan la luz del infrarrojo cercano y la luz verde, mientras que absorben la luz roja. Dado que las plantas reflejan más luz del infrarrojo cercano que luz verde, las zonas con vegetación densa aparecen en rojo brillante", explica la agencia. No se trata de un ejercicio caprichoso. Aunque a primera vista resulte chocante, es la combinación que usan habitualmente los expertos cuando quieren evaluar la densidad y estado de la vegetación.

Despejando el misterio. Lo que en la imagen de la ESA parece una gran mancha de color granate es por lo tanto una amplia zona de vegetación que se extiende a lo largo de las riberas de los ríos que surcan una zona semiárida.

Que su tonalidad resulte tan brillante tampoco tiene demasiado misterio. La fotografía se tomó en enero, durante la temporada de lluvias, por lo que el cauce de los ríos transportaba probablemente más agua de lo habitual. Lo que vemos con un color casi negro es El Mansour Eddahbi, un estanque que también acumulaba agua y tiene una profundidad media de cerca de 30 metros.

La misma zona en una captura de Google Earth.

Una zona especial. Si la foto de la ESA ha generado tanta expectación no es solo por su coloración. Ayuda también el lugar en el que se tomó. El valle del río Ouarzatate quizás no muestre tonos de un rojo rabioso, pero sí ofrece paisajes áridos y arquitectura tradicional, lo que lo ha convertido en un espacio de rodaje codiciado para directores que quieren rodar escenas en desiertos.

Allí se filmaron, entre otras producciones, cuatro películas emblemáticas: 'Lawrence de Arabia' (1962), 'La última tentación de Cristo' (1988), 'La momia' (1999) y 'Gladiator' (2000), además de parte de la serie 'Juego de Tronos'.

Imágenes | ESA y Google Earth

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