Los arqueólogos creían que era un templo a Mitra en Córdoba, pero no: es la biblioteca romana más antigua de la Península Ibérica

En el montaje de la imagen que ves sobre estas líneas, a la izquierda está la Biblioteca de Celso, un edificio de la época romana construido en el siglo II y que albergó unos 12.000 rollos. A la derecha, la planta de una "nueva" biblioteca del Imperio Romano, la de la villa romana de Fuente Álamo en Córdoba. Las comillas llegan por partida doble porque de "nueva", nada: aparte de la antigüedad evidente de la civilización romana, es que es la más antigua documentada de toda la península Ibérica y además, una de las mejores conservadas.

Nunca fue mitreo, sino una biblioteca. No es el hallazgo de un yacimiento arqueológico nuevo, sino la reidentificación de una sala de la villa romana de Fuente Álamo, en Puente Genil. Hasta ahora, esa estancia se interpretaba como un mitreo, pero un equipo de la Universidad de Granada, dentro del proyecto Exploratio Territorii Antiquae Ecclesiae Cordubensis, ha descubierto que de templo dedicado al culto de Mitra, nada.

La sala conserva un ábside, nichos rectangulares que pudieron sostener estanterías, nichos semicirculares, un podio y salas auxiliares anexas que probablemente servían como espacios de trabajo o almacenamiento. Esta estructura es típica de las bibliotecas romanas documentadas en otros puntos del Imperio Romano, lo que ha permitido al equipo de la UGR descartar esa hipótesis inicial y apuntar que ese espacio se usaba para la lectura y el estudio.

Por qué importa. Los materiales típicos que delatarían una biblioteca, como los libros (en esa época, rollos o códices), difícilmente resisten tanto tiempo, lo que convierte la identificación en un reto donde hay que fijarse en otros elementos. Pero es que además no se trata de una biblioteca cualquiera: es la biblioteca privada mejor conservada del mundo romano conocido, dejando a un lado la Villa de los Papiros de Herculano (de la que sí se conserva el contenido, los papiros, pero no la estructura que los albergaba). Es también la más occidental registrada en todo el Imperio.

Planta de la biblioteca de la villa romana de Fuente Álamo. Antonio López García

Contexto. La villa romana de Fuente Álamo se erigió junto a una vía que unía la costa mediterránea con Corduba, capital de la Bética durante el Imperio romano, lo que explica el nivel de lujo de sus estancias y la calidad de sus mosaicos. La biblioteca se construyó en los siglos III-IV d.C., en el periodo tardoantiguo, cuando las villas rurales de la Bética vivieron su época de mayor esplendor.

Cómo la "descubrieron". Como no había restos de "consumibles" el equipo empleó la metodología de gramática de formas, que analiza cómo se combinan los elementos arquitectónicos de un espacio para deducir su función original. Después, aplicaron el mismo método en la Sala 7 del Palacio Teodosiano de Stobi en Macedonia del Norte (también de la misma época) y compararon para confirmar que había coherencia arquitectónica. Eso sí, más allá de esta primera comparativa, es necesario que la comunidad académica aplique este método en futuros estudios.

Hay un posible dueño. Además, el equipo plantea una hipótesis: ¿de quién era la biblioteca? En el siglo XIX se encontró el sarcófago de la Declamatio en Villares del Carril, que hoy se conserva en el Museo de Málaga. Su iconografía (un hombre con barba, un rollo y un códice) recuerda a una figura de un mosaico de Fuente Álamo identificada en estudios previos como el propietario de la villa. Aunque no hay evidencias definitivas, los autores apuntan que el morador del sarcófago podría ser el dueño de la biblioteca.









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Portada | Benh LIEU SONG y Antonio López García



