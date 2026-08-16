Cómo saber si tu televisor es compatible con los nuevos canales TDT en 4K a partir del 5 de noviembre

Vamos a decirte cómo saber si tu Smart TV es compatible con los nuevos cambios que llegarán a la TDT el próximo 5 de noviembre. Ese día supondrá uno de los mayores cambios técnicos de la Televisión Digital Terrestre en más de una década, con la llegada de los primeros canales en 4K (UHD) a través de la tecnología DVB-T2.

Con estos cambios, llegan algunos canales nuevos que requerirán este estándar, alguno que no la va a necesitar, y será necesario que resintonices la TDT para poder recibirlos todos. Es todo un poco confuso, o sea que vamos a intentar explicártelo de forma fácil de entender.

Qué cambia exactamente el 5 de noviembre

El próximo gran cambio de la TDT tendrá lugar el 5 de noviembre a partir de las 8:00. A partir de esa hora, se producen los siguientes cambios:

Nuevos canales 4K : Se estrenan los canales La 1 UHD, La 2 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. Estos llegarán a través del estándar DVB-T2.

: Se estrenan los canales La 1 UHD, La 2 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. Estos llegarán a través del estándar DVB-T2. Nuevo canal La Séptima : Se estrena el nuevo canal La Séptima. Se trata de una cadena generalista con una parrilla enfocada a la producción propia nacional, la actualidad y los programas en directo. Este canal emite en HD, no en 4K, o sea que no necesita que tengas tele con DVB-T2, aunque sí tienes que resintonizar.

: Se estrena el nuevo canal La Séptima. Se trata de una cadena generalista con una parrilla enfocada a la producción propia nacional, la actualidad y los programas en directo. Este canal emite en HD, no en 4K, o sea que no necesita que tengas tele con DVB-T2, aunque sí tienes que resintonizar. Cambios de posición: Varias cadenas cambian de posición dentro del dial. Tendrás que volver a buscar canales resintonizando para que ninguna te desaparezca.

Por lo tanto, el cambio técnico que podría dejar tu tele desactualizada sólo te afectará a la hora de ver los canales en 4K. Pero el hecho de que La1, La2, Antena 3 y Telecinco emitan en esta resolución no significa que vayan a desaparecer los canales en HD, por lo que no los perderás. Simplemente no podrás verlos en máxima resolución.

Cómo saber si tu tele es compatible

Que tu televisor sea una Smart TV o tenga resolución 4K no te garantiza que sea compatible con los nuevos canales que van a llegar en ella. Para poder verlos necesitas que tu tele soporte el estándar DVB-T2. También debe ser compatible con el códec HEVC o H.265.

Para saber si tu tele es compatible, puedes empezar comprobando su ficha técnica. Es una opción un poco engorrosa. Tienes que mirar la etiqueta o la configuración de tu tele para buscar el modelo exacto que es, y luego busca manualmente en Internet el modelo junto a los términos "DVB-T2" y "HEVC" para ver los resultados o las especificaciones del fabricante.

Lo normal es que si tu tele tiene menos de 9 años sea compatible, ya que desde 2017 los principales fabricantes ya incorporan DVB-T2 con HEVC, aunque siempre puede haber fabricantes o modelos donde no se haya hecho. Sin embargo, podemos decir que cuanto más nueva sea más posibilidades hay de su compatibilidad.

La prueba definitiva es buscar si tu televisor tiene el canal La 1 UHD, que ya está emitiendo de forma regular en casi todo el país. Si tienes este canal o te aparece tras resintonizar la TDT, entonces no debes preocuparte, el resto de canales en resolución UHD 4K también llegarán.

Tras hacer las comprobaciones, si tu tele no es compatible con DVB-T2 con HEVC tendrás dos opciones. Será una excusa para comprar una tele nueva, o tendrás que comprar un descodificador de TDT que sí sea compatible, algo que te saldrá mucho más económico.

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