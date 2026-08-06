Ya es oficial: Corsair estrena dos nuevos teclados y un ratón gaming para entrar en el mundo del gaming sin gastar demasiado

Corsair tiene nuevos periféricos gaming y esta vez, pensados para presupuestos ajustados o para usuarios que se estén iniciando en el mundo del gaming. El principal es el teclado Skiff 100, disponible por 59,99 euros. Este llega junto al Skiff 100 Plus (disponible por 69,99 euros), idéntico en casi todo al anterior, pero con la diferencia de que agrega a la fórmula seis teclas de macros programables.

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Un teclado económico para jugar que viene hasta con reposamuñecas

¿Qué ofrece este nuevo teclado de Corsair? Estamos ante un periférico con formato completo, lo que quiere decir que trae teclado numérico (ideal si eres de los que trabaja con cifras a diario). No cuenta con pantalla como otros modelos más modernos, pero sí trae un dial giratorio y controles multimedia que nos permitirán controlar el volumen sin necesidad de tocar nada en Windows.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta que se trata de un teclado de membrana. Estos no tienen interruptores para cada tecla, sino que comparten una membrana que registra las pulsaciones. Son periféricos mucho más silenciosos que los mecánicos, por lo que son perfectos si sueles jugar por la noche y no quieres hacer ruido en casa.

El Skiff 100 (y el modelo Plus) tienen, junto a todo lo anterior, clasificación IP53 frente al polvo y a los líquidos, así como iluminación RGB de 10 zonas. Para terminar, no podemos olvidarnos de su reposamuñecas extraíble, una pieza que ayuda a estar más cómodo cuando se trata de sesiones largas de trabajo o de juego.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Un teclado silencioso: Al ser de membrana, es una opción que apenas hace ruido al teclear (y más, si lo comparamos con un teclado mecánico).

Al ser de membrana, es una opción que apenas hace ruido al teclear (y más, si lo comparamos con un teclado mecánico). Viene con reposamuñecas: El reposamuñecas es un elemento que suele estar incluido en teclados caros. Además, es extraíble. ❌ LO PEOR Las teclas macro, solo en la versión más cara: Si nos gusta tener teclas que poder programar, no nos queda más remedio que pagar más.

Si nos gusta tener teclas que poder programar, no nos queda más remedio que pagar más. El cable USB no es extraíble: El cable del teclado es fijo, lo que puede ser incómodo si en algún momento tienes pensado viajar con él. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teclado para jugar que sea económico y quieres que sea silencioso porque sueles jugar por la noche. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con formato TKL o directamente quieres un teclado mecánico.

Y además, tenemos un ratón Corsair nuevo

Además de estos dos nuevos teclados, también ha presentado Corsair un ratón inalámbrico para jugar con un precio bastante atractivo: se llama Harpoon V2 Wireless y cuesta 69,99 euros. A destacar del mismo, cuenta con un sensor de 26.000 PPP (preciso y muy configurable), seis botones programables, hasta 140 horas de autonomía y con tres opciones de conectividad diferentes.

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Imágenes | Corsair

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