El kit de supervivencia para la gran masificación que habrá con el eclipse en España: neveras termoeléctricas, sillas de camping y más

Quedan muy pocos días para que podamos ver el eclipse, por lo que si has decidido ir a verlo a algún descampado, a una playa o a algún campo, vamos a repasar algunos de los dispositivos y accesorios que te pueden ser de ayuda para tener una buena experiencia.

Sillas Amazon Basics por 28,95 euros, un pack de dos sillas de acampada que se pueden plegar.

por 28,95 euros, un pack de dos sillas de acampada que se pueden plegar. Mobicool Mirabelle MM24 DC por 29,99 euros, ideal para llevar bebidas frías.

por 29,99 euros, ideal para llevar bebidas frías. Anker Prime Powerbank por 82,99 euros, para no quedarte sin batería en el móvil u otro dispositivo.

por 82,99 euros, para no quedarte sin batería en el móvil u otro dispositivo. Repelente Halley por 15,95 euros, para no acabar con picaduras de insectos.

por 15,95 euros, para no acabar con picaduras de insectos. Carro Magic Select por 98,85 euros, con tablero y bolsas de almacenaje.

Halley - Repelente mosquitos e insectos Hoy en Amazon — 15,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sillas Amazon Basics

Si quieres llegar pronto y vas a pasar mucho tiempo en la playa, campo o descampado, tener a mano una o varias sillas puede hacerte la experiencia mucho más cómoda. Amazon tiene bajo su propia marca (Amazon Basics) por 28,95 euros un pack que incluye dos sillas plegables de acampada. Incluye funda de transporte, reposabrazos y portavasos.

Amazon Basics - Pack de dos sillas de acampada Hoy en Amazon — 28,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mobicool Mirabelle MM24 DC

De la misma forma, si vas a pasar mucho tiempo viene bien contar con una nevera termoeléctrica que te permita llevar bebida fría. No hace falta gastarse mucho dinero: Amazon tiene la Mobicool Mirabelle por 29,99 euros. Tiene capacidad de 21 litros, incluye asa y pesa tan solo 2,5 kg.

Mobicool Mirabelle MM24 DC - Nevera termoeléctrica de 21L Hoy en Amazon — 49,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Anker Prime Powerbank

Las powerbank son especialmente útiles para aquellos momentos en los que vamos a pasar mucho tiempo fuera de casa. Si quieres tener la batería de tu móvil recargada, la Anker Prime Powerbank se encuentra ahora mismo por 82,99 euros. Tiene capacidad de 20.000 mAh (da para recargar varias veces un móvil), incluye pantalla y viene con tres puertos USB: dos USB-C y un USB-A.

Repelente Halley

Un repelente es, quizás, lo más práctico si vas a ver el eclipse en un campo, descampado o playa. El de Halley tiene un precio de 15,95 euros y es en spray. Además, es un repelente de mosquitos e insectos y se puede aplicar en la ropa (la marca menciona que no mancha ni destiñe los tejidos).

Halley - Repelente mosquitos e insectos Hoy en Amazon — 15,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Carro Magic Select

Si, además, vas a pasar un buen rato viendo el eclipse y quieres aprovechar para reunirte con amigos y familiares, el carro de Magic Select, que se encuentra por 98,85 euros, se puede convertir en mesa con el tablero que viene incluido, viene con ruedas grandes con giro de 360º, tiene un asa de transporte y viene con bolsas de almacenaje. Además, se puede plegar.

Magic Select - Carro plegable para playa y camping Hoy en Amazon — 98,85 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Jongsun Lee en Unsplash, Amazon, Mobicool, Anker, Halley, Magic Select

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