Mejores teclados gaming 2026. Cuál comprar en función del uso y 8 modelos recomendados

El teclado es sin duda alguna uno de los periféricos más importantes dentro de cualquier setup gaming. Contar con un modelo a la altura puede marcar mucho la diferencia en tus partidas, razón por la que es indispensable que conozcas lo que hace falta para elegir un buen teclado gaming. Nosotros vamos a daros unas recomendaciones a continuación, pero si tuviéramos que quedarnos con un modelo, ese sería sin lugar a dudas el Razer Huntsman V3 Pro.

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El Razer Huntsman V3 Pro es un teclado espectacular, pensado tanto para jugadores exigentes como para profesionales. La razón no es otra que sus switches ópticos analógicos Razer de 2ª generación, que ofrecen una activación rápida y un rango de accionamiento regulable de 0,1 a 4 mm. Es decir, que podemos personalizar el rango exacto en el que se activa la tecla. Esto permite que la respuesta sea inmediata al pulsar la tecla, sin esperar el recorrido completo de vuelta, lo que se conoce como Rapid Trigger. Además, tiene un HyperPolling real a 8.000 MHz.

Estos switches se pueden regular de forma manual gracias al indicador de matriz LED que incluye, con el que podemos ajustar tanto la altura de accionamiento como la sensibilidad. Al tenerlo de manera tan visual, será realmente fácil y cómodo ir cambiando este tipo de ajustes.

También destaca por la calidad y resistencia de su diseño, ya que cuenta con una carcasa fabricada en aluminio cepillado de calidad aeronáutica, y viene acompañado de teclas PBT de doble inyección texturizadas, para así evitar el desgaste. Además, cuenta con iluminación RGB en todas y cada una de sus teclas.

Los destacados

Modelo Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Razer Huntsman V3 Pro Si buscas el mejor teclado completo que puedas comprar. Es un teclado rapidísimo gracias a su accionamiento regulable, rapid triggere HyperPolling a 8.000 Hz No viene con layout español. 209,99€ SteelSeries Apex Pro TKL Si buscas un modelo inalámbrico y compacto muy rápido. La alternativa inalámbrica más rápida del mercado. No tiene layout español. 219,99€ Royal Kludge R87 Pro Si buscas una opción Hot-Swappable económica. Su diseño Hot-Swappable permite cambiar entre los switch que deseemos. Personalización inferior a otros modelos. 39,95€ Keychron K2 HE Si buscas el mejor teclado magnético relación calidad-precio. Es un teclado magnético con teclas Hall Effect. Tiene un polling rate inferior a otras opciones similares. 129,99€ Razer BlackWidow V4 Low Profile Si buscas un teclado Low Profile de gran calidad. Su diseño Low Profile y su formato Tenkeyless. No permite intercambiar switches. 159,99€ Corsair Galleon 100 SD Si buscas el mejor teclado para la creación de contenido y productividad. Integra un "Stream Deck" en el lateral del dispositivo. Requiere un perfil muy concreto para sacarle partido. 349,99€ Logitech G512 X 98 Si buscas la experiencia de un teclado tradicional y de un teclado Low Profile. La tecnología Dual Swap permite elegir entre perfil estándar y perfil bajo. Ausencia de conectividad inalámbrica. 201,82€ Razer Ornata V3 X Si buscas un teclado híbrido. Los switches de membrana de bajo perfil. Su durabilidad es menor a la de los modelos mecánicos. 39,90€

Por qué destacan

Antes de decantarnos por un teclado u otro, hay varias características que debemos tener en consideración. La mayoría de ellas afectarán tanto a la experiencia propiamente in game como a la relacionada con nuestro propio gusto personal. A continuación hablamos de ellas con profundidad.

Tipo de teclado. Hoy en día podemos encontrar dos tipos fundamentales de teclados: los de membrana y los mecánicos. Durante mucho tiempo, los teclados de membrana fueron la opción favorita de los jugadores, aunque hace ya años que la elección más popular pasa por los mecánicos. Para elegir entre uno y otro, debemos entender bien sus diferencias.

Cuando hablamos del tipo de teclado, realmente nos estamos refiriendo al mecanismo de accionamiento de sus teclas. Los teclados de membrana no cuentan con piezas mecánicas individuales, sino con tres capas de plástico con pistas conductoras a lo largo de todo su chasis. Al presionar cada tecla, empujamos una pequeña silicona que hace que la capa superior toque la inferior, lo que cierra el circuito y la activa. Esto implica que tengamos que pulsar la tecla hasta el fondo para que el dispositivo sepa cuál hemos pulsado. Además, tiene un efecto "esponjoso", consecuencia de esa goma de su interior.

La gran ventaja que ofrecen es que se suele tratar de teclados muy económicos. Esto los hace ideales para aquellos con presupuestos muy bajos o para los que vayan a echar partidas muy esporádicas. No obstante, tienen la contra de que son menos duraderos y que la experiencia es menos precisa.

Los teclados mecánicos, por su parte, funcionan de manera diferente. Cada tecla cuenta con su propio interruptor individual e independiente, conocido como switch. Estos interruptores cuentan con un muelle de metal y varios componentes de plástico rígido que se activan a mitad del recorrido. Al no tener que hacer el recorrido entero, la tecla no solo se activa más rápido, sino que también permite acumular menos fatiga.

Al contrario que los teclados de membrana, estos destacan por ofrecer una durabilidad realmente elevada. Además, al contar con mecanismos individuales, permite que podamos pulsar varias teclas a la vez, lo que mejora considerablemente la experiencia de juego. Si bien es cierto que son más caros, hoy en día también podemos encontrar modelos asequibles. Lo que sí es cierto es que son dispositivos mucho más ruidosos que los teclados de membrana.

Finalmente, también hay un tercer tipo que no suele ser conocido por mucha gente: los teclados híbridos. En este caso, son teclados en los que, en lugar de que la tecla de plástico empuje directamente la goma, se añade un mecanismo físico intermedio dentro de cada tecla. De este modo ofrece una experiencia parecida a la de un teclado mecánico, aunque realmente sean de membrana. Son una opción interesante si tenemos un presupuesto ajustado y buscamos algo un poco más premium que un modelo de membrana clásico.

Switches. Como hemos dicho, los teclados mecánicos funcionan mediante los interruptores mecánicos. Estos interruptores son los que determinan el ruido del teclado, la fuerza que debemos ejercer para accionarlo o la rapidez con la que se activa la tecla. Hoy en día hay tres grandes categorías de switches:

Switches lineales. Se caracterizan por ofrecer un recorrido fluido. Cuando pulsamos la tecla, el recorrido es uniforme desde el principio hasta el final. Suelen tener un tacto suave y una activación rápida. Además, suelen ser más silenciosos. Estos son los favoritos para los jugadores, ya que al no presentar resistencia, permiten que podamos activar las teclas de manera más rápida.

Switches táctiles. Este tipo de interruptores cuentan con una pequeña resistencia a mitad de recorrido. Esto sirve para hacernos saber que la pulsación ya ha sido registrada. Esa resistencia los hace ideales para escribir, aunque también son perfectos para jugar. Suelen ofrecer un sonido más elevado que los lineales, debido a ese "salto" intermedio.

Switches clicky. En esencia, son muy similares a los interruptores lineales. Sin embargo, incluyen un mecanismo interno móvil que produce un sonido de "clic" metálico y agudo al momento de activarlo. El tacto es aún más marcado que el de los táctiles y destacan por ser más ruidosos. Básicamente, están pensados para entusiastas de la escritura que buscan una experiencia parecida a la que ofrecían las máquinas de escribir.

Cherry mx / gATERON /oUTEMU Razer Logitech Kalih Lineal Red, white, black, silver Yellow GX Red Red, white, black, silver Táctil Brown Orange GX Brown Brown Clicky Blue, green Green GX Blue Blue, green Silencioso Silent Red (Pink) Silent Pink / Brown - -

En cada tipo de switch hay algunos elementos que debemos conocer para saber qué tipo de experiencia podemos esperar. La primera es la fuerza de actuación (g/cN), que básicamente determina la presión que debemos ejercer para que la tecla registre la pulsación. Se mide en gramos (g) o centinewtons (cN). Un switch ligero ronda los 45g (fácil de pulsar, menos fatiga), mientras que uno pesado ronda los 60g - 80g (evita pulsaciones accidentales, pero cansa más el dedo).

Otro factor importante es el punto de actuación. Es la distancia que debe bajar la tecla para enviar la señal al PC. El estándar suele estar en los 2.0 mm, pero si buscamos una experiencia más enfocada al gaming hay modelos que reducen la distancia hasta los 1.1 mm. Además, a ello también hay que sumar el recorrido total, que es la distancia máxima hasta que la tecla choca con el fondo. En este caso el estándar está en 4.0 mm, aunque hay opciones más cortas, como los teclados de bajo perfil.

Con cable o inalámbrico. Durante mucho tiempo, los teclados con cable han sido los únicos recomendados para jugar a videojuegos. La razón es simple: no ofrecen ningún tipo de latencia. En entornos competitivos, donde un milisegundo puede marcar la diferencia, la ausencia de latencia es fundamental para tener una buena experiencia.

No obstante, en los últimos años la aparición de la banda de 2,4 GHz ha cambiado un poco la situación. Aunque sigue contando con más latencia que la de un teclado con cable, esta es mínima, ofreciendo una experiencia casi idéntica sin necesidad de tener cables en nuestro escritorio. Suelen funcionar mediante doongles, y aunque cada compañía tiene su propio nombre (HyperSpeed, LightSpeed, etc.) la experiencia es la misma para todos.

Materiales. Los materiales empleados en la construcción del teclado también son un factor importante. Por regla general, podemos encontrarnos con teclados fabricados en plástico o en aluminio. Lógicamente, los segundos suelen ser más pesados que los primeros, pero también mucho más duraderos.

El material de las teclas también es importante. Por un lado tenemos las keycaps ABS, que es un plástico más básico. Suelen ser muy baratas de fabricar, y suelen ofrecer una sensación más suave y lisa. Sin embargo, su principal inconveniente es que se desgastan con el tiempo, produciendo ese "efecto brillante" que aparece en las teclas. Por otro lado, tenemos las keycaps PBT. Estas se fabrican en un plástico más duro y grueso, lo que las hace más caras de fabricar. Su sensación al tacto es más densa y rugosa, y son más resistentes al desgaste.

Otras opciones a considerar

SteelSeries Apex Pro TKL. Uno de los mejores teclados inalámbricos del mercado.

Este modelo destaca por ofrecer una experiencia increíble con un formato tenkeyless y de manera totalmente inalámbrica. También se puede utilizar con cable, aunque con la conectividad 2.4 GHz no será algo necesario para tener una buena experiencia.

Donde realmente destaca es con sus switches OmniPoint 2.0, que hacen uso de sensores magnéticos de última generación. Esto permite tener una activación instantánea, similar a la que ofrece el teclado de Razer. Además, incorpora una pantalla OLED para cambiar entre los perfiles o controlar determinada información.

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Royal Kludge R87 Pro. La mejor alternativa económica que puedes encontrar en la lista.

Este teclado de Royal destaca, sobre todo, por su precio. Por apenas 40 euros tenemos un teclado mecánico con diseño tenkeyless, que además es Hot-Swappable. Por tanto, podremos cambiar los interruptores cuando lo deseemos, siempre que sean compatibles.

El teclado también cuenta con un sistema que reduce tanto las vibraciones como el ruido, así como unas teclas fabricadas en PBT, lo que evitará el desgaste con el uso.

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Keychron K2 HE. El mejor teclado magnético relación calidad-precio.

Se trata de uno de los teclados más versátiles de la lista. Estamos ante otro modelo tenkeyless, con un formato del 75%, pero cuya principal característica es el uso de los switches Gateron Double-Rail magnéticos. Estos interruptores cuentan con el conocido Hall-Effect, y permiten ajustar el punto de actuación entre 0,2 a 3,8 mm en cada tecla.

Es un teclado que también aprovecha la conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a 1.000 Hz. Además, cuenta con teclas extras para que podamos personalizarlo tanto para utilizarlo en ordenadores con Windows como con MacOS.

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Razer BlackWidow V4 Low Profile. Un teclado Low Profile realmente completo.

Razer también tiene teclados para personas que busquen una experiencia diferente. Este modelo destaca sobre todo por los interruptores Orange de Razer de bajo perfil, que tienen un recorrido de activación de 1,6 mm y 45 g de fuerza. Además, la compañía incluye botones adicionales, como uno dedicado a la IA.

De nuevo, estamos ante un modelo totalmente inalámbrico que se beneficia de la conectividad HyperSpeed 2,4 GHz. Un elemento importante de este modelo es su batería, ya que ofrece hasta 980 horas de autonomía, según el fabricante.

Corsair Galleon 100 SD. Un teclado pensado para los creadores de contenido o los que busquen mejorar la productividad.

El principal punto diferenciador de este teclado es la integración de un Stream Deck en su lateral derecho. En lugar de tener un teclado numérico, Corsair ha apostado por incorporar este periférico directamente en su chasis. Esto lo convierte en una opción ideal para controlar un streaming o incluso para mejorar cualquier actividad de productividad.

En cuanto al resto de elementos que ofrece, es un teclado mecánico que opta por los interruptores MLX Pulse Prelubricados. Además, ofrece un Polling Rate de 8.000 Hz, por lo que ofrece una activación inmediata. Y a ello hay que sumar que también cuenta con un diseño Hot-Swappable.

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Logitech G512 X 98. Una de las mejores opciones del mercado con interruptores Hall Effect.

Logitech ha optado en esta ocasión por unos interruptores Hall Effect magnéticos. No obstante, lo interesante es que ha introducido unos switches Dual Swap. Esto permite que podamos cambiar entre teclas con una altura estándar o una de perfil bajo.

También es un modelo que, además de la iluminación RGB en todas sus teclas, incluye una barra retroiluminada en la parte inferior. También incluye anillos SAPP que permiten reducir el ruido de las teclas.

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Razer Ornata V3 X. La opción de membrana más recomendada.

En el caso de estar buscando un teclado de membrana, el Razer Ornata V3 X es probablemente la mejor opción del mercado. Al contrario que otros modelos, incluye interruptores individuales (de membrana) de bajo perfil en cada tecla.

Cuenta con un chasis resistente a salpicaduras y que incluye un reposamuñecas duro que se alinea a la perfección con el teclado. No sacrifica la iluminación RGB, aunque en este caso es general para todo el dispositivo. Además, incluye una opción de enrutamiento de cable.

Configuraciones y extras

Aunque ya hemos hablado de las características fundamentales que debemos tener en cuenta antes de escoger un modelo u otro, hay otros elementos que también pueden ser importantes al tratar de decantar la balanza hacia un lado u otro. Especialmente, porque cuando nos movemos en una serie de presupuestos, tenemos que buscar esa opción que ofrezca un factor diferencial.

Distribución de teclado. Esta es la forma en la que están dispuestas físicamente las teclas y cómo el ordenador interpreta el carácter que estamos pulsando. Hoy en día hay podemos escoger entre dos distribuciones: ISO y ANSI. La primera es el estándar europeo y la que tenemos en España, y destaca por tener un total de 105 teclas, con una tecla "Enter" en forma de L invertida y una tecla "Shift" en la zona izquierda más corta. La segunda corresponde al estándar americano, y cuenta con 104 teclas, apostando por una tecla "Enter" rectangular y una tecla "Shift" en la zona izquierda también rectangular. Ambas opciones son válidas, aunque la opción más recomendable es optar por el formato ISO.

Hot-Swappable. Tradicionalmente, optar por un teclado mecánico implicaba optar por los switches que el fabricante hubiera elegido para ese determinado modelo. No obstante, en los últimos años se han vuelto muy populares los teclados hot-swappable, cuyos switches no están soldados a la placa, lo que permite que los intercambiemos por los que nosotros deseemos (siempre que sean compatibles). Esto nos permite que podamos escoger a nuestro gusto entre tener una experiencia lineal o táctil, e incluso híbrida, cuando nosotros lo deseemos. Además, ofrece un factor de reparabilidad mucho más elevado que el de un teclado tradicional.

Anti-Ghosting. Una de las opciones que todo jugador busca a la hora de comprar un teclado es que sea capaz de pulsar varias teclas al mismo tiempo. El ghosting es un efecto que impide al teclado procesar esto, provocando que ciertas pulsaciones no se registren y, por tanto, no se procesen en nuestras partidas. La solución es optar por un dispositivo Anti-Ghosting o Key Rollover. El primer tipo está optimizado para permitir la combinación de teclas más usadas en videojuegos (como el bloque WASD, Shift, Control y Espacio). El segundo, en cambio, cuenta con un número determinado de teclas (indicado en las especificaciones) que podemos pulsar al mismo tiempo. Lo más recomendado es el nuevo sistema NKRO, ya que es compatible con la 105 teclas del teclado.

Reposamuñecas. Estar cómodo a la hora de jugar es algo mucho más importante de lo que muchos piensan. Si somos de estar frente a la pantalla en largas sesiones, es imprescindible que el teclado cuente con un reposamuñecas. Hay muchas opciones: de plástico, acolchados e incluso de madera. Esto depende un poco de gustos, aunque la opción que más se recomienda son los de madera o duros, ya que acaban ofreciendo una mejor ergonomía.

Preguntas frecuentes

¿Todos los teclados mecánicos son muy ruidosos?

No. El ruido depende casi por completo del tipo de switch (interruptor) que elijas. Los switches de tipo Clicky (como los Azules) sí son muy ruidosos. Sin embargo, los switches Lineales (Rojos) o los Táctiles (Marrones) son moderados. Además, existen los llamados Switches Silent (como los Cherry MX Silent Red), que llevan amortiguadores internos de goma y son tan silenciosos o más que un teclado de membrana convencional.

¿Qué significa que un teclado sea 60%, 75% o TKL?

Estos porcentajes hacen referencia al tamaño físico y al número de teclas que tiene el teclado:

Full-size (100%): El teclado tradicional completo, con la zona numérica a la derecha.

El teclado tradicional completo, con la zona numérica a la derecha. TKL (TenKeyLess / 80%): Elimina por completo el teclado numérico derecho. Es el favorito para jugar porque deja más espacio libre para mover el ratón.

Elimina por completo el teclado numérico derecho. Es el favorito para jugar porque deja más espacio libre para mover el ratón. 75%: Mantiene las teclas de función (F1-F12) y las flechas de dirección, pero todo compactado en un bloque sin espacios vacíos.

Mantiene las teclas de función (F1-F12) y las flechas de dirección, pero todo compactado en un bloque sin espacios vacíos. 60%: Ultra compacto. Elimina el teclado numérico, las flechas y la fila de las F. Para usarlas, debes presionar combinaciones con la tecla Fn.

¿Realmente me va a hacer jugar mejor o escribir más rápido?

Te da las herramientas para ello, pero no hace milagros. Un teclado mecánico ofrece una consistencia y una respuesta física que no tienes en uno de membrana. Sabes exactamente cuándo se activa una tecla, no se pierden pulsaciones (anti-ghosting) y la velocidad de retorno es instantánea. Esto se traduce en mayor precisión al jugar y menos errores al escribir, pero requiere un pequeño periodo de adaptación. Sin embargo, no va a convertirte en un jugador profesional por sí solo.

¿Qué significa "Hot-Swappable" o intercambiable en caliente?

Significa que los switches no están soldados a la placa de circuitos del teclado. Si un switch se estropea, o simplemente te apetece cambiar los switches Rojos por unos Marrones, puedes extraerlos con una pequeña pinza (incluida en estos teclados) y colocar los nuevos sin necesidad de soldar y con el teclado encendido. Es una característica casi imprescindible hoy en día si quieres que tu teclado dure muchos años.

¿Se pueden usar teclados mecánicos en Mac?

Sí, perfectamente. La inmensa mayoría de los teclados mecánicos actuales son compatibles con macOS. Muchos de ellos incluyen un interruptor físico para cambiar entre el modo Windows y Mac, y traen en la caja las teclas de intercambio de Cmd ($\⌘$) y Opt ($\⌥$). Incluso si compras uno que no lo detalla, macOS te permite remapear las teclas en los ajustes del sistema en un par de clics.

¿Por qué algunos teclados mecánicos son tan caros?

A diferencia de los de membrana (que usan una sola lámina de plástico para todo el teclado), un teclado mecánico tiene un componente móvil individual con muelles y piezas de precisión debajo de cada tecla. Si sumas el coste de más de 80 o 100 switches independientes, materiales más premium como carcasas de aluminio, placas de absorción de sonido internas y teclas de plástico PBT, el coste de fabricación es mucho más elevado, aunque a cambio te llevas un producto que puede durar más de una década.

Recomendación final

Como hemos visto, hay una buena cantidad de opciones a escoger dentro del mercado de teclados gaming. Sin embargo, nuestra favorita es sin duda alguna el Razer Huntsman V3 Pro.

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El teclado de Razer destaca especialmente por la posibilidad de configurar al milímetro el rango de accionamiento. Esto ofrece una ventaja competitiva enorme en comparación con otros teclados. Además, incluye unos switches ópticos analógicos propios de Razer de 2ª generación, que son de los mejores del mercado. Y lo mejor es que se puede ajustar directamente desde el mismo teclado gracias a su matriz LED.

El resto de opciones que hemos comentado también serán capaces de ofreceros una experiencia fantástica, y son capaces de adaptarse a cualquier tipo de necesidad o presupuesto.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Razer, Corsair, Logitech, Royal Kludge, Keychron, SteelSeries, Michelle Ding en Unsplash

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