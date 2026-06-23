Mejores portátiles gaming baratos 2026. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En los tiempos que corren con el precio de las memorias RAM desbocado, no resulta nada fácil encontrar un portátil gaming barato. De ahí que muchos jugadores estén posponiendo el momento de renovar sus equipos. Si tu portátil ya no da más de sí y tu presupuesto es limitado, no te preocupes, aún hay algunas opciones interesantes. Te las presentamos a continuación. Como anticipo, ya te aviso que nuestro portátil gaming barato recomendado es el Gigabyte A16 CVH.





El Gigabyte A16 CVH es un portátil gaming de gama media económica con una configuración de hardware realmente muy equilibrada. Es un equipo ideal para jugar a 1080p sin grandes compromisos y sin tener que llevar a cabo a una gran inversión económica.

Para ello, cuenta con una gráfica Nvidia GeForce RTX 5060, es decir, de última generación, con un procesador Intel Core i7-13620H, de antepenúltima generación, y con 32 GB de memoria RAM.

Eso sí, la RTX 5060 del Gigabyte A16 CVH opera con un TGP de 85 W, que según algunas reviews le hacen rendir por debajo de otros portátiles con RTX 5050.

Su panel IPS de 16" con una resolución Full-HD y 165 Hz de tasa de refresco te asegura una buena calidad de imagen y una importante ventaja competitiva en partidas multijugador en línea.

Además, para ser un equipo gaming, su autonomía es realmente buena. Según el fabricante llega hasta las 12 horas. Por supuesto, este valor es un escenario de uso de bajo consumo, por lo que nunca va a ofrecer tal autonomía jugando a videojuegos.

Y, por último, si bien está fabricado completamente en plástico (no se puede pedir más por este precio), lo cierto es que presenta un diseño gaming, pero sin grandes estridencias, por lo que vas a poder llevarlo a la oficina sin que llame mucho la atención.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Gigabyte A16 CVH Si buscas un portátil gaming barato, equilibrado y con una buena relación calidad-precio. Su equilibrada configuración de hardware y que para ser un equipo gaming ofrece una buena autonomía. Está fabricado en plástico. 990,90 € Medion Erazer Major 15 X1 MD62708 Si quieres un equipo con un buen procesador y una gráfica de penúltima generación. Viene con Windows instalado, cuenta con una pantalla de 240 Hz y con un buen procesador. Solo cuenta con 16 GB de RAM y no destaca especialmente por su gran autonomía. 999,96 € ASUS V16 V3607VM-RP011 Si buscas un portátil gaming barato para jugar y para creación de contenido. Muy buena autonomía para ser un portátil gaming. Su procesador está basado en un chip Raptor Lake de hace tres años y la gráfica está limitada a 75 W lo que penaliza considerablemente el rendimiento. 924,79 € Medion Erazer Scout 17 E1 MD62759 Si tienes un presupuesto muy ajustado y quieres un portátil con una pantalla con una gran diagonal. Su precio está por debajo de los 800 euros. Su pantalla no está a la altura del resto de componentes. 779,95 € HP Victus 15-fa2001ns Si buscas un portátil gaming barato con una gráfica preparada para rendir durante varios años. Es muy económico y presenta una completa propuesta de conectividad. Una capacidad de almacenamiento de solo 512 GB actualmente se queda muy corta. 849 € ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN006 Si quieres un equipo barato con un procesador AMD y no te importa comprar un equipo reacondicionado. Te asegura un buen rendimiento en 1080p por menos de 750 euros. No es un portátil nuevo. 749,99 € Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Si quieres un portátil gaming barato con un buen rendimiento térmico. Se mantiene realmente frío durante el juego sostenido. Su gráfica está limitada a solo 60 W, lo que reduce el rendimiento en juegos. 949 €

Por qué destacan

Si quieres comprar un portátil gaming y tienes un presupuesto ajustado, te conviene conocer bien los principales componentes de estos equipos. De este modo, podrás sacarle el máximo partido a tu dinero. Te los resumimos a continuación.

Procesador. Junto con la tarjeta gráfica, el procesador es el componente más importante de un equipo gaming. La CPU es la encargada de la física, la inteligencia artificial y la resolución de los juegos.

Dado que muchos de los juegos no aprovechan todos los hilos de ejecución ni todos los núcleos de los chips actuales, si quieres el portátil principalmente para jugar te conviene más un procesador más rápido que de uno que pueda manejar más hilos de ejecución de forma simultánea.

Un caso diferente es si también vas a usar el equipo para creación de contenido (edición de foto y/o vídeo), en cuyo caso te conviene un chip que sea rápido, y que puede gestionar más hilos y núcleos.

A día de hoy, el mercado de procesadores está dominado por dos fabricantes, AMD e Intel. En particular, en la generación actual, destacan especialmente los chips de AMD por su mejorada eficiencia energética.

En los que equipos gaming económicos, es habitual encontrar procesadores Intel Core i5 o Core i7 de decimotercera o decimocuarta generación, o con chips AMD Ryzen 5 o Ryzen 7 de séptima u octava generación.

Memoria RAM. Actualmente, se considera que 16 GB de memoria RAM el estándar mínimo o al menos el punto de partida razonable en los equipos gaming. Y es que, con 16 GB de RAM, normalmente es posible jugar y mantener otros programas abiertos al mismo tiempo.

En cualquier caso, si bien no es tan frecuente en el rango de precios en el que nos movemos en esta guía, lo cierto es que cada vez es más común encontrar portátiles gaming con 32 GB. Un buen ejemplo de ello es el Gigabyte A16 CVH.

En cuanto al tipo de memoria, lo suyo es apostar por las del tipo DDR5, que son las que garantizan velocidades de transferencia más altas, lo que, en última instancia, facilita ganar algunos fotogramas por segundo. A no ser que no te quede más remedio, nuestro consejo es que evites las memorias del tipo DDR4 en un portátil gaming nuevo. Te lo contamos con más detalle en esta publicación.

Por lo demás, contar con más memoria RAM permite que los juegos se carguen más rápidamente, una mayor estabilidad cuando juegas partidas largas y además ayuda a evitar, o al menos reducir, la aparición de tirones o stuttering.

Tarjeta gráfica. Si hay un componente importante en un equipo gaming, ese es la tarjeta gráfica.

En la actualidad, el mercado de las GPUs está claramente dominado por Nvidia tanto en los portátiles gaming de gama alta como en los de gama media y gama baja. En ese sentido, su serie RTX 4000 es la mejor opción si no quieres o no puedes invertir mucho en tu nuevo equipo.

En todo caso, si puedes estirar un poco el presupuesto, te puede convenir optar por una GPU de la serie RTX 5000, la última generación de gráficas del fabricante de Santa Clara. Ya es posible encontrarlas en algunos portátiles con precios realmente ajustados. Así, te aseguras de disfrutar de lo último en tecnología de trazado de rayos e inteligencia artificial.

Pantalla. Las dimensiones más habituales en los portátiles gaming están entre 15" y 17". El valor más común es 15,6". Normalmente, es el que suele asegurar mejor relación calidad precio. Además, ofrece un buen equilibrio entre movilidad y una pantalla lo suficientemente grande como para disfrutar de una mejor experiencia de juego.

En cuanto a la resolución, en esta gama de precios principalmente vamos a encontrar equipos con resoluciones Full HD y solo en contadas ocasiones QHD+. La tasa de refresco debería ser por lo menos de 144 Hz para disfrutar de una mayor fluidez y un input lag menor. Además, de este modo, también te aseguras cierta ventaja competitiva, sobre todo en el caso de shooters o MOBAs. Una mayor tasa de refresco también ayuda a reducir la fatiga visual.

En este rango de precios, no vas a encontrar equipos con pantallas con resolución 4K. No obstante, si quieres disfrutar de una mejor calidad de imagen, te conviene asegurarte de que el panel tiene soporte para HDR.

Asimismo, en el caso de que puedas optar por portátiles más ambiciosos, lo aconsejable es que apuestes por uno cuyo panel implemente tecnologías como Nvidia G-Sync y AMD FreeSync, ya que sincronizan la pantalla con las GPUs para eliminar el tearing y el ghosting.

Otras opciones a considerar

Medion Erazer Major 15 X1 MD62708. Una alternativa muy interesante si quieres un equipo con un procesador y una gráfica más actuales, es este Medion Erazer Major 15 X1 MD62708.

Viene con un chip Intel Core i7 14700HX y una gráfica Nvidia RTX 4070, pero eso sí con solo 16 GB de RAM. Además, su pantalla es más pequeña de solo 15 pulgadas, si bien a cambio presenta una resolución 2560 x 1600 QHD+ y una tasa de refresco de 240 Hz.

Además, cuenta con una unidad SSD de 1 TB para que no tengas limitaciones de espacio para guardar tus juegos favoritos. Y viene con Windows 11 Home instalado, por lo que te ahorras tener que instalarlo tú.

Eso sí, no es la mejor opción si quieres un equipo con una buena autonomía y la verdad es que tampoco es que sea un portátil precisamente ligero.

En cualquier caso, por este precio, es difícil encontrar equipos con una configuración más interesante.

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ASUS V16 V3607VM-RP011. Vamos con un equipo un poco más barato, el ASUS V16 V3607VM-RP011, un portátil muy equilibrado pensado para jugadores y creativos.

Entre sus puntos fuertes, hay que destacar que asegura un buen rendimiento en juegos con resoluciones Full HD y que para ser un equipo gaming tiene una muy buena autonomía.

En el debe, hay que anotar que viene con un procesador Intel Core 7 240H basado en la arquitectura Meteor Lake que, aunque es más reciente que el Raptor Lake (una arquitectura de hace ya tres años), no supone una mejora sustancial en rendimiento gaming. Además, la gráfica RTX 5060 opera con un TGP de solo 75 W, lo que reduce significativamente su rendimiento respecto a otros portátiles con la misma GPU a 100-115 W.

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Medion Erazer Scout 17 E1 MD62759. Una alternativa muy económica (con un precio por debajo de los 800 euros) es el Medion Erazer Scout 17 E1 MD62759.

Es una excelente opción si priorizas rendimiento (su tarjeta gráfica es realmente buena para lo que cuesta el portátil) a buen precio, siempre y cuando estés dispuesto a aceptar algunos compromisos. Y es que su pantalla Full HD de 17 pulgadas no está a la altura y su autonomía es realmente baja (incluso para lo que se puede llegar a esperar de un equipo gaming).

Por lo demás, viene con una unidad SSD de 1 TB, un procesador Intel Core i5-13420H y con 16 GB de RAM.

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HP Victus 15-fa2001ns. Y seguimos con otra propuesta muy económica, el HP Victus 15-fa2001ns, un equipo que por menos de 850 euros se presenta con un procesador Intel Core 5 210H, 16 GB y una gráfica Nvidia RTX 5050.

Por tanto, es un equipo menos potente que el modelo recomendado de Gigabyte A16 CVH, sobre todo porque cuenta con la mitad de memoria RAM y con un procesador menos capaz. No en vano, el i7-13620H ofrece un mayor margen para mantener FPS más altos, especialmente en juegos competitivos.

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Por lo demás, hay que destacar que a nivel de conectividad, presenta una propuesta muy completa, que su batería ofrece una autonomía superior a la de otros equipos gaming y que su gráfica asegura una buena experiencia de juego durante varios años.

Con todo esto, la conclusión es clara: no resulta fácil encontrar equipos mejores que el HP Victus 15-fa2001ns por un precio similar.

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ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN006. Una alternativa muy económica con un chip AMD si no te importa optar por un equipo reacondicionado es el ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN006.

Con él, te aseguras un rendimiento sólido en 1080p, gracias a su solvente procesador AMD Ryzen 7 7435HS (asegura un buen rendimiento tanto en gaming como en multitarea) y a su gráfica NVIDIA RTX 3050.

En su debe, principalmente, hay que anotar que su batería no ofrece una muy buena autonomía (algo por otra parte habitual en los portátiles gaming) y que solo cuenta con 512 GB de capacidad de almacenamiento.

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Lenovo LOQ Essential 15IRX11. Y volvemos a Intel con un equipo cuyo principal punto fuerte es su excelente rendimiento térmico.

Otro de sus grandes atractivos es su diseño limpio y resistente a las manchas que además presenta una bisagra de 180 grados, algo no muy habitual en este tipo de portátiles.

No es el modelo más potente de nuestra selección, ya que cuenta con un procesador Intel Core i5-13450HX y una gráfica GeForce RTX 5050 limitada a solo 60 W.

Configuraciones y extras

Además de las características que hemos mencionado anteriormente, tienes que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Capacidad de almacenamiento. A día de hoy, dado lo que ocupan los juegos actuales (títulos como el Call of Duty: Black Ops 6 ya piden 102 GB en el momento de su lanzamiento), una unidad SSD de 1 TB está empezando a ser el estándar mínimo recomendable.

Es cierto que aún es posible encontrar algunos equipos gaming con 512 GB de capacidad de almacenamiento, pero también lo es que a nada que instales Windows y dos o tres juegos AAA, puedes empezar a verte limitado de en este aspecto.

Conectividad. Lo primero que deberías comprobar es si dispone de puertos USB-C con Thunderbolt 4, ya que este tipo de conexiones permiten (según el equipo y la implementación concreta del puerto) transferencias ultrarrápidas, así como conectar pantallas externas con resoluciones y tasas de refresco de hasta 8K a 60 fps o 4K a 120 fps.

Además, si estás pensando conectar el portátil a monitores gaming o televisores inteligentes de última generación, es fundamental que el equipo cuenta con puertos HDMI 2.1. Afortunadamente, cada vez son más habituales.

Algunos equipos también vienen con puertos DisplayPort 1.4, que están considerados como la mejor opción para conectar monitores de altas prestaciones.

En cuanto a las distintas conexiones inalámbricas, idealmente debería disponer de conectividad Wi-Fi 7, ya que reduce la latencia y mejora la estabilidad, un aspecto fundamental si vas a jugar partidas multijugador en línea competitivas. Y en lo que respecta a la conexión Bluetooth, que puedes necesitar para conectar auriculares, ratones o incluso teclados externos, te conviene que sea Bluetooth 5.4 o superior.

Batería. Desgraciadamente, este es un aspecto en el que los portátiles gaming flojean casi sin excepción. De hecho, tan solo, cuando el equipo está conectado a una toma de corriente eléctrica, la GPU puede llegar a funcionar a su máximo rendimiento. Únicamente, así pueden ofrecer una experiencia de juego más fluida.

Si buscas un equipo que te sirva también para trabajar, y eres de los que viajan a menudo o de los que trabajan con frecuencia fuera de casa (especialmente en lugares en los que no es fácil acceder a una toma de corriente), te conviene elegir uno con una buena autonomía.

Refrigeración. Una de las quejas más habituales sobre los portátiles gaming es su tendencia a sobrecalentarse y los ruidosos que llegan a ser algunos sistemas de refrigeración con ventiladores. Por eso, es importante que compruebes qué sistema de refrigeración integra el portátil que quieres comprar.

En ese sentido, te puede ayudar leer las reviews de anteriores compradores, ya que es un aspecto en el que muchos usuarios suelen incidir.

Teclado. En un portátil gaming, el teclado resulta fundamental porque tiene una gran influencia en tu experiencia de juego. El teclado afecta a tu precisión, velocidad de reacción y comodidad durante las partidas.

Las principales aspectos que tienes que tener en cuenta son si es un teclado más o menos completo, con tipo de retroiluminación RGB cuenta, qué macros permite programar y con qué materiales están fabricadas las teclas, así como si es ergonómico o no. Y, por supuesto, no te olvides de comprobar que el layout sea español.

¿Con o sin Windows? Optar por un equipo sin Windows te da más control sobre tu equipo, ya que te permite elegir qué sistema operativo instalar.

Puede ser también que ya tengas una licencia de Windows, en cuyo caso comprar un portátil sin Windows es una forma de ahorrar dinero.

Es más, es posible que no quieras instalar Windows como sistema operativo. Así, te puede merecer la pena instalar una distro de Linux adaptada para gaming para disfrutar así de un sistema ligero, sin bloatware y más respetuoso con tu privacidad.

Por otra parte, si no quieres complicarte mucho la vida, apostar por un equipo con el sistema operativo ya instalado resulta mucho más cómodo.

Preguntas frecuentes sobre el mejor portátil gaming barato

¿Es más importante el procesador (CPU) o la tarjeta gráfica (GPU)?

En verdad, para gaming tanto la CPU como la GPU resultan fundamentales. Al final, el componente cuyas prestaciones sean inferiores es el que va a hacer de cuello de botella. Un procesador y una tarjeta gráfica bien equilibrados evitan que uno limite el potencial de la otra o viceversa.

En general, se puede decir que la GPU suele tener un papel más protagonista por su gran impacto en los gráficos y FPS. Sin embargo, la CPU es igualmente importante por su papel fundamental en la lógica, física e IA.

¿Se pueden actualizar los portátiles gaming?

Sí, es posible actualizar los portátiles gaming. Sin embargo, por desgracia, las opciones para hacerlo son bastante más limitadas que en otro tipo de equipos, como los ordenadores de sobremesa.

Por lo general, los dos componentes que se pueden actualizar más fácilmente son la memoria RAM y la unidad SSD. Por el contrario, no suele ser posible actualizar el procesador y la tarjeta gráfica.

¿Es normal que un portátil gaming se caliente mucho?

Sí, es completamente normal. Los componentes de los portátiles gaming, como el procesador y la tarjeta gráfica, producen mucho calor en un espacio muy reducido. Para reducir las temperaturas, los sistemas de refrigeración tienen que trabajar a altas velocidades, lo que produce ruido.

¿Son ruidosos los portátiles gaming?

Los portátiles gaming pueden ser ruidosos porque los sistemas de refrigeración emplean potentes ventiladores para reducir la temperatura de los componentes del equipo. Esto suele ocurrir cuando juegas a juegos exigentes o realizas tareas que exigen altas cargas de trabajo al procesador o a la tarjeta gráfica.

¿Cuántos años dura un portátil gaming?

Es difícil establecer el tiempo que puede llegar a durar un portátil gaming. En primer lugar, depende de los componentes del equipo, ya que un equipo gaming con componentes última generación y de gama alta, siempre va a tener una vida útil más prolongada.

Además, depende del uso que quieras hacer del equipo. Si lo quieres para jugar a juegos muy exigentes gráficamente con nivel de detalle alto y con un valor de FPS alto, como es lógico, te va a tocar renovar el portátil mucho antes que si lo quieres para jugar a juegos menos exigentes.

También influye el nivel de exigencia al que lo sometas, ya que los componentes se pueden acabar dañando por el efecto de las altas temperaturas a las que a menudo se ven sometidos.

Algunas estimaciones hablan de que los portátiles de gama alta pueden llegar a durar hasta entre cuatro y seis años con un buen mantenimiento y un buen sistema de ventilación.

Recomendación final

Realmente no resulta nada fácil elegir un portátil gaming barato. Por diferentes motivos, los precios de los equipos informáticos se han disparado. Aun así, hay algunas opciones interesantes en el mercado. De entre todas ellas, en Xataka nos quedamos con el Gigabyte A16 CVH, un equipo que por menos de 1.000 euros, te ofrece una gráfica Nvidia GeForce RTX 5060 de última generación, un procesador Intel Core i7-13620H y 32 GB de RAM.

Lógicamente, es posible que por el motivo que sea este no sea el equipo que mejor se adapta a tus necesidades. De ahí que te hayamos preparado algunas alternativas.

Así, si buscas un equipo más económico, tienes el Medion Erazer Scout 17 E1 MD62759, un equipo que te asegura un buen rendimiento general, pero cuya pantalla no está a la altura.

Un poco por encima de este último, pero igualmente mucho más económico que nuestro modelo recomendado es el HP Victus 15-fa2001ns. Con él, te aseguras un buen rendimiento durante varios años sin tener que hacer una gran inversión económica.

Si lo que quieres es un equipo para jugar y para creación de contenido, una interesante alternativa es el ASUS V16 V3607VM-RP011.

Si prefieres un portátil con un procesador AMD y no te importa apostar por un equipo reacondicionado, por menos de 750 euros, tienes el ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN006.

Volvemos a Intel con el Lenovo LOQ Essential 15IRX11, un equipo con un buen diseño y buen rendimiento térmico, pero que no destaca por ser especialmente potente.

Y si quieres un portátil equilibrado por menos de 1.000 euros, con una buena autonomía y una pantalla con una altísima tasa de refresco de 240 Hz, el Medion Erazer Major 15 X1 MD62708 es una excelente opción.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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