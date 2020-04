Qué auriculares gaming comprar: mejores consejos de compra y 12 modelos recomendados en función de tu juego

Jugar es una experiencia cada vez más inmersiva. Y aunque los juegos y las consolas y PC gaming tienen buena parte de culpa de ello, periféricos como los auriculares gaming ayudan a exprimir al máximo las virtudes de los títulos más ambiciosos.

Si estás pensando en hacerte con unos cascos gaming para sumergirte de pleno en tu juego favorito – y en algunos casos, aprovechar para ir comentando la partida con tus compañeros – , en esta guía de compra de auriculares gaming encontrarás qué, más allá de esa estética llamativa y colorida, hay modelos que entregan un gran sonido capaz de marcar una diferencia competitiva.

Más allá de la estética: cómo elegir unos auriculares gaming

Como ya os anticipábamos unas líneas más arriba, los auriculares gaming no dejan de ser unos cascos, por lo que el factor clave va a ser la calidad de sonido que ofrecen.

En este sentido, si consiguen entregar un sonido que respete el timbre de los instrumentos, el detalle de la composición y cubren el rango de frecuencias audible por nuestro oído – aproximadamente entre 20 Hz y 20 kHz –, serán unos buenos cascos, tanto para gaming como para otros propósitos. Vamos, que unos buenos auriculares para propósitos generales nos podrían servir.

No obstante, es habitual que los auriculares para jugar aporten un punch a los graves para que el sonido sea más espectacular (pero menos equilibrado si los usamos para otras tareas). Aunque no es la única diferencia: los rasgos característicos de los modelos gaming radican esencialmente en su construcción y el micrófono integrado.

Diseño y ergonomía: buscando que nos envuelvan cómodamente

Pero vayamos por partes: han de ser capaces de aislarnos del entorno para que estemos concentrados en lo que sucede en nuestra partida y han de resultar ergonómicos. Y aquí el tipo de auricular tiene mucho que decir. Así, el diseño de los auriculares gaming que mejor logra envolver el oído para aislarlo es el circumaural, por eso es el más frecuente.

Si a esto le unimos que probablemente vamos a pasar horas con ellos puestos, es fundamental que resulten cómodos, algo que esta arquitectura que cubre nuestros pabellones auditivos resuelve. En estos modelos se busca que la presión se distribuya homogéneamente en la diadema y las almohadillas.

Que sean en general contundentes en su diseño tiene también una explicación lógica, ya que vamos a usarlos estando en tensión, por lo que están expuestos a sufrir caídas y golpes.

Envolver o no envolver, una cuestión de títulos

Un diseño circumaural ayuda a entregar un sonido envolvente, pero lograrlo no siempre va a ser tan importante. Y es que hay géneros como los shooters en los que cobra especial importancia y otros como los títulos indie o los de plataformas 2D en los que el sonido envolvente es secundario.

En general, los de acción y aventura son los candidatos perfectos para disfrutar un sonido envolvente, y en ellos solemos encontrar alguna tecnología de codificación de sonido multicananal en tiempo real como el Dolby Atmos como es el caso de 'Gears of War 4', 'For Honor', 'Overwatch' o 'Final Fantasy XV'. Como veis, son títulos top – y no son los únicos –, pero con el tiempo cada vez más juegos van apostando por ofrecer estos sistemas de sonido.

Un micrófono funcional

En los auriculares gaming vamos encontrarnos con un micrófono. En este escenario de uso la claridad y calidad del sonido no es tan importante como en los micrófonos musicales o de estudio, pero sí que es esencial que el sonido llegue al receptor.

Por este motivo, hay que exigirles que capten el sonido, si bien en los modelos más top integran una cancelación de ruido activa que mejora considerablemente la recogida. Y algo que no tiene nada que ver con el sonido pero sí con la funcionalidad: que pueda recoferse o incluso desmontarlo.

¿Con o sin cables?

Aunque es previsible que vayamos a usar nuestros cascos gaming sentados en el sofá o en algún tipo de silla de oficina, hay jugones que nos movemos mucho y aquí se agradece enormemente contar con unos auriculares sin cables. Eso sí, esa comodidad se paga, ya que para unas características similares, el precio va a ser más alto.

No obstante, tanto si apostamos por auriculares gaming con cable y puerto USB o por unos inalámbricos, el DAC – Digital to Analog Converter – va a ser el encargado de convertir la señal de audio de lo digital a lo analógico, algo esencial en la calidad del sonido.

En este sentido, son claves la relación entre señal y ruido, que en los modelos más ambiciosos puede alcanzar los 130 dB en estéreo, y la distorsión armónica total, que ha de ser cuanto más baja, mejor.

Desgraciadamente los fabricantes no suelen aportar estos datos – si lo hacen, buena señal – , pero en este artículo se profundiza en cómo estos parámetros afectan a la calidad sonora.

Modelos destacados

HyperX Cloud Stinger

Si buscas unos cascos gaming asequibles con un buen diseño, que resulten ligeros y cómodos y que entreguen buen sonido – especialmente si no lo llevas a volúmenes altos –, los HyperX Cloud Stinger (43,51 euros) son un modelo a tener en cuenta. Con cuero de imitación, controles sencillos ubicados en sus copa abatibles y micrófono con tecnología de cancelación de ruido.

HyperX Cloud Stinger Características Recinto Cerrado por la parte trasera Acoplamiento Circumaural Driver 50 mm Respuesta en frecuencia 18 Hz - 23 000 Hz Impedancia de entrada 30 Ohmios Conectividad Jack Funciona con PS4, Xbox one, Switch, móvil, PC Precio 43,51 euros

Corsair HS50 Stereo

Los Corsair HS50 Stereo (64,99 euros) es de lo mejor que se puede encontrar dentro de un presupuesto contenido. Son sencillos a nivel de diseño, ajustes o conectividad, pero integran un driver grande que proporciona buen sonido, sus controles aunque básicos son suficientes para un usuario no muy exigente, están bien construidos y son multiplataforma. Y un punto más a su favor: su micrófono cuenta con la certificación Discord

Corsair HS50 Stereo Características Recinto Semiabierto Acoplamiento Circumaural Driver 50 mm Respuesta en frecuencia 20 a 20.000 Hz Impedancia de entrada 32 Ohmios Conectividad Jack 3.5 mm Funciona con PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch y dispositivos móviles Precio 64,99 euros

HyperX Cloud Alpha Pro

Con una construcción, acabados y materiales poco común en este rango de precios que emplea aluminio para lograr una estructura resistente y ligera, los HyperX Cloud Alpha Pro (79,99 euros) disponen de almohadillas con cámara doble para más comodidad que además reducen la distorsión, entregando un sonido más limpio.

El micrófono está certificado por Discord y TeamSpeak, es extraíble y cuenta con tecnología de cancelación de ruido. Podrás conectarlo a cualquier dispositivo que tenga toma jack.

HyperX Cloud Alpha Pro, Cascos de Gaming con Cable Trenzado Extraíble, Compatibles con PS4, Xbox One y Plataformas de 3.5 mm, Alámbrico, Negro Hoy en Amazon por 86,99€ PVP en PcComponentes 86,99€

HyperX Cloud Alpha Pro Características Recinto Cerrado por la parte trasera Acoplamiento Circumaural Driver 50 mm Respuesta en frecuencia 13 - 27000 Hz Impedancia de entrada 65 Ohmios Conectividad Jack Funciona con PC, PS 4, Xbox One, Switch Precio 79,99 euros

Razer Kraken Tournament Edition

Por su diseño, los Razer Kraken Tournament Edition (89,99 euros) no son un modelo para los más discretos. Si el color verde neon no es un problema, su diseño es compacto y ergonómico, con confortables almohadillas de gel que favorecen la refrigeración y piel sintética, así como con diadema acolchada.

No obstante, su punto fuerte es el sonido – especialmente en los bajos –, muy aceptable dentro de su rango de precios gracias a su DAC y su driver. Aunque no son multicanal, cuentan con la tecnología THX Spatial Audio para emular el sonido espacial.

Razer Kraken Tournament Edition - Auriculares para juegos, con cable para deportes, con control total de audio y THX Spatial Sound Hoy en Amazon por 89,99€ PVP en PcComponentes 99,98€

Características Recinto Semiabierto Acoplamiento Supraaural Driver 50 mm Respuesta en frecuencia 12 - 28000 Hz Impedancia de entrada 32 Ohmios Conectividad Jack, USB Funciona con PC, Mac, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Precio 89,99 euros

Logitech G Pro X

Si que tenga cable no supone un problema, los Logitech G Pro X (105 euros) constituyen una gran propuesta en cuanto a comodidad y calidad de sonido.

Con un diseño premium muy robusto con espuma viscoelástica, piel sintética, acero y aluminio, dispone de micrófono extraíble y entrega un sonido envolvente 7.1 para juegos ambiciosos en este terreno. Además, dispone de software ecualizador para ajustar las características de sonido a nuestro gusto.

Logitech G Pro X Características Recinto Cerrado Acoplamiento Circumaural Driver 50 mm Respuesta en frecuencia 20 - 20000 Hz Impedancia de entrada 35 Ohmios Conectividad Jack 3.5 mm Funciona con PS4, Xbox One, PC, Switch Precio 105 euros

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Con los mismos divers que su hermano mayor, el popular Arctis 7, los SteelSeries Arctis 1 Wireless (111 euros) constituyen una opción para aquellos que busquen un modelo inalámbrico que sea versátil y multiplataforma sin que se vayan mucho de precio. Con micrófono extraíble y diadema reforzada con acero.

SteelSeries Arctis 1 Wireless – Auriculares inalámbricos para juegos – USB-C Inalámbrico – PC / PS4 / Nintendo Switch / Android – Negro Hoy en Amazon por 110,69€ PVP en FNAC 119,99€

SteelSeries Arctis 1 Wireless Características Recinto Cerrado Acoplamiento Circumaural Driver 40 mm Respuesta en frecuencia 20–20000 Hz Impedancia de entrada 32 Ohmios Conectividad Jack 3.5mm, Wireless (USB-C/USB) Funciona con PC (Wireless USB, USB-C), PlayStation (Wireless USB), XBox (Entrada 3.5mm), Switch (Wireless USB-C, Wireless USB) y Android (Wireless USB-C) Precio 111,56 euros

Turtle Beach Elite Atlas Aero

Con una construcción muy cómoda con almohadillas de gel y muy adaptables, estos Turtle Beach Elite Atlas Aero (143 euros) nos sirven prácticamente para cualquier plataforma en la que queramos jugar.

Destacan por integrar un software ecualizador para ajustar el sonido a nuestro gusto y tampoco están nada mal en cuanto a batería, con hasta 30 horas de autonomía. Un detalle a agradecer para aquellos que lleven gafas: integra un pequeño canal en la almohadilla para ajustarlas.

Turtle Beach Elite Atlas Aero Auriculares inalámbricos de juego para PC Hoy en Amazon por 143,90€

Turtle Beach Elite Atlas Aero Características Recinto Semiabierto Acoplamiento Circumaural Driver 50 mm Respuesta en frecuencia 12 - 20.000 Hz Impedancia de entrada - Conectividad Inalámbrico (dongle USB), jack 3.5 mm Funciona con PC(inalámbrico); PS4, Xbox One, Nintendo Switch, móvil (con cable) Precio 143 euros

Beyerdynamic Custom Game

Si tu objetivo principal es elegir un modelo que proporcione una gran calidad de sonido en riguroso estéreo, dejando al margen el sonido multicanal, la propuesta de la firma alemana es una gran opción. Los Beyerdynamic Custom Game (195 euros) son unos auriculares sobrios que destacan por su extensa respuesta en frecuencia, baja impedancia y un recinto cerrado para aislarnos mejor.

Beyerdynamic Custom Game Características Recinto Cerrado Acoplamiento Circumaural Driver n.d. Respuesta en frecuencia 5 Hz a 35 kHz Impedancia de entrada 16 ohmios Conectividad Jack de 3,5 mm Funciona con PS4, Xbox One, PC, Switch Precio 144 euros

SteelSeries Arctis 7

Con una diadema con suspensión acolchada emulando las gafas de esquí muy ligera, los SteelSeries Arctis 7 (151 euros) son un modelo muy interesante para aquellos que busquen un modelo completo y versátil dentro de un precio moderado.

Y es que estos cascos no escatiman en detalles a nivel acústico como el micrófono plegable con tecnología de cancelación de ruido activa y certificación Discord o el sonido envolvente de 7.1 canales.

Además, son un modelo todoterreno, no solo por su diseño moderadamente discreto, sino porque funcionan con o sin cables – en este caso su autonomía es de hasta 24 horas – y su uso multiplataforma, pudiéndolos usar hasta con el móvil.

SteelSeries Arctis 7 - Auriculares de Juego, inalámbricos sin pérdidas, DTS Headphone:X v2.0 Surround para PC y PlayStation 4, Negro PVP en PcComponentes 151€ Hoy en Amazon por 156,82€

Características Recinto Abierto Acoplamiento Circumaural Driver 40 mm Respuesta en frecuencia 20 - 20000 Hz Impedancia de entrada 42 Ohmios Conectividad Inalámbrica (2,4 GHz) USB, jack Funciona con PS4, Xbox one, Switch,móvil, PC Precio 151 euros

Steelseries Arctis Pro + GameDAC

El combo de Steelseries Arctis Pro + GameDAC (243 euros) tiene entre sus bazas ser de los primeros en contar con la certificación de audio de alta resolución, ofreciendo soporte nativo de GameDAC 96 kHz de 24 bits, así como una amplio rango de frecuencias, sonido envolvente DTS: X v2.0 y ecualizador.

Así pues, estamos ante unos auriculares gaming premium acústicamente hablando, eso sí, siempre que juguemos a títulos – o escuchemos una fuente – ambiciosa en su propuesta sonora. La escucha tampoco se queda atrás, gracias a un micro retráctil con cancelación de sonido.

Su construcción y materiales están también a la altura, con acero pulido y aluminio para ofrecer resistencia y ligereza en un formato cómodo y de aspecto premium con una sutil iluminación RGB.

SteelSeries Arctis Pro GameDAC - Auriculares de juego, sonido de alta resolución certificado, chip ESS Sabre DAC PVP en SteelSeries 279€ Hoy en Amazon por 298,09€

Steelseries Arctis Pro + GameDAC Características Recinto Cerrado Acoplamiento Circumaural Driver 40 mm Respuesta en frecuencia 10Hz - 40.000Hz Impedancia de entrada 32 Ohmios Conectividad USB y óptico Funciona con PS4, PC Precio 243 euros

Astro A50 Wireless

Los Astro A50 Wireless (267 euros) son uno de los auriculares más premium y completos de nuestra selección: con una buenas construcción, calidad de sonido convincente, su micrófono implementa cancelación activa del ruido y son compatibles con la tecnología de sonido envolvente Dolby Headphone 7.1.

Aunque para gustos, los colores, su diseño es bastante llamativo y contundente. En este sentido, probablemente su mayor hándicap sea el precio.

Astro A50 Wireless Características Recinto Abierto Acoplamiento Circumaural Driver 40 mm Respuesta en frecuencia 10 Hz a 20 kHz Impedancia de entrada 48 ohmios Conectividad Inalámbrica (5 GHz), USB, pass-through óptico y auxiliar/micrófono Funciona con Xbox One, PC, Mac Precio 267 euros

Sennheiser GSP 670

Los Sennheiser GSP670 (289 euros) son un modelo premium, también en el precio, para los que busquen alto confort y sean exigentes en lo relativo al sonido.

Comodidad extrema – tanto por la construcción y materiales como por su condición inalámbrica – en un diseño envolvente para entregar un sonido rico y claro marca de la casa. Disponen de un completo ecualizador para personalizar el sonido y controles en la copa, micrófono con tecnología de cancelación de ruido.

En cuanto a su batería, ofrecen hasta 20 horas en modo normal y de 16 con el modo especial de baja latencia. Además, se carga en unas dos horas y dispone de carga rápida.

Sennheiser GSP 670 Auricolares con micrófono para Gaming, Negros Hoy en Amazon por 284,39€

Sennheiser GSP 670 Características Recinto Cerrado Acoplamiento Circumaural Driver n.d. Respuesta en frecuencia 10– 23.000 Hz Impedancia de entrada n.d. Conectividad USB y Bluetooth Funciona con PC, PS4 y dispositivos móviles Precio 289 euros

