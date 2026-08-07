Ocho episodios y ya está en el top ten de Prime Video: la nueva serie veraniega con más de un 90% en Rotten Tomatoes

El verano está en su apogeo y las plataformas no aflojan el ritmo a la hora de estrenar historias veraniegas, fresquitas, fáciles de ver y maratonear, enfocadas al público joven. Hay quien espera con impaciencia el regreso de 'Outer Banks' a Netflix, así que, mientras llega y para tapar el hueco, Amazon ha movido ficha con su última novedad: 'Sterling Point'.

De qué va. La protagonista de este drama de apenas ocho episodios es Annie Jacobson (Ella Rubin), de 17 años. La adolescente se cría en Nueva York junto a su hermano gemelo y un padre cariñoso. El giro viene cuando su ordenada vida se pone patas arriba al heredar una isla remota de Canadá de un abuelo misterioso al que nunca llegó a conocer. Intentar reconstruir la historia del lugar la acaba arrastrando a un mundo de relaciones nuevas y de secretos familiares un poco turbios guardados durante años.

Quién la firma. A los mandos está la directora y guionista Megan Park ('My Old Ass'). En la serie participan Ella Rubin, Keen Ruffalo, Jay Duplass, Amélie Hoeferle y Bo Bragason, una actriz de la que pronto se hablará mucho por la inminente adaptación en imagen real de 'The Legend of Zelda'. De momento, la serie ha conseguido colocarse en el top diez de Amazon Prime Video, que no ha estrenado la serie ahora por casualidad, y acumula un 92% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

¿Por qué ahora? Prime Video no parece haber elegido el 5 de agosto para su estreno por casualidad. El 20, quince días después, Netflix se despedirá de 'Outer Banks' con una quinta temporada que cierra la serie, quedándose así sin una de las franquicias juveniles que más alegrías le ha dado estos últimos años. En su propia casa, el hueco viene de más atrás: 'El verano en que me enamoré' se despidió el 17 de septiembre de 2025 y la película que remata la historia de Belly empezó a rodarse el 27 de abril, todavía sin fecha de estreno.

Este tipo de dramas juveniles están traccionando muy bien últimamente. 'Off Campus' se estrenó el 13 de mayo y sumó 36 millones de espectadores en doce días, el tercer mejor lanzamiento de la historia de Prime Video junto a 'Los anillos de poder' y 'Fallout'. Con ese precedente, que una serie de una isla, en verano y con secretos familiares funcione tiene poco de sorpresa. Netflix tampoco piensa ceder el hueco: soltó la tercera temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' el 6 de agosto, un día después de 'Sterling Point', y ya tiene renovada la cuarta.

Vía | GRYOnline.pl

Imagen de portada | Prime Video

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