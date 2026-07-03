Las mejores tarjetas gráficas en relación calidad precio de 2026

Sabemos que montar un PC Gaming al completo es algo complicado dadas las circunstancias actuales. A día de hoy, la opción más sensata es renovar algunas piezas de nuestro ordenador, y la tarjeta gráfica es el componente más importante a la hora de jugar. Hay varias opciones si buscamos una buena tarjeta gráfica relación calidad-precio, aunque nuestra opción favorita es la Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF.
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G Tarjeta Gráfica - 12GB GDDR7, 192 bits, PCI-E 5.0, 2542 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070WF3OC-12GD
A día de hoy, la NVIDIA GeForce RTX 5070 es la tarjeta gráfica que mejor relación calidad-precio ofrece. Es una GPU que está pensada para jugar en 1440p a cualquier juego actual, con una configuración de gráficos al máximo y una tasa de FPS bastante elevada. De hecho, es la tarjeta gráfica que más cuota de mercado ha conseguido en Steam dentro de la gama RTX 5000, superando incluso a la RTX 5060.
Uno de los puntos fuertes de esta tarjeta gráfica es que cuenta con 12 GB de VRAM GDDR7. Esto es más que suficiente para jugar en 1080p y 1440p, pero también será ideal para jugar en 4K a un buen número de juegos. Y a todas las configuraciones debemos sumarle su compatibilidad con NVIDIA DLSS 4.5. La técnica de reconstrucción de imagen de NVIDIA no tiene rival a día de hoy, y es capaz de ofrecer una calidad de imagen casi nativa.
Índice de Contenidos (12)
- Los destacados
- Por qué destacan
- Otras opciones a considerar
- Configuraciones y extras
- Preguntas frecuentes
- ¿En qué resolución voy a jugar y cómo afecta a mi presupuesto?
- ¿Cuánta memoria VRAM necesito realmente para que mi compra dure años?
- ¿Qué es más importante: el rendimiento bruto o las tecnologías de escalado (DLSS / FSR)?
- ¿NVIDIA o AMD? ¿Cuál ofrece mejor relación calidad-precio?
- ¿Tengo que cambiar mi fuente de alimentación al comprar una gráfica nueva?
- ¿Merece la pena pagar más por un modelo con tres ventiladores u Overclock (OC) de fábrica?
- Recomendación final
Los destacados
|
Modelos
|
Perfecta para ti
|
Lo mejor
|
Lo peor
|
Precio desde
|
Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC SFF
|
Si buscas una tarjeta gráfica con la que jugar en 1440p e incluso en 4K.
|
Es la mejor tarjeta relación calidad-precio del mercado.
|
Sus 12 GB de VRAM se quedarán algo cortos para 4K en los juegos más punteros.
|
PNY GeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan
|
Si tu objetivo es jugar en 1080p, pero también quieres aprovechar los 1440p.
|
Su compatibilidad con DLSS 4.5 le permite brillar incluso en 1440p.
|
"Solo" tiene 8 GB de VRAM.
|
Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC
|
Si quieres una tarjeta gráfica con la que jugar en 4K.
|
Es la tarjeta gráfica con la potencia bruta más elevada de la lista.
|
Su precio implica un desembolso más elevado.
|
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT
|
Si buscas una GPU para 1080p y 1440p que no dependa tanto de técnicas de reconstrucción.
|
Ofrece un gran equilibrio entre precio y rendimiento bruto.
|
Pese a sus mejoras, el AMD FSR 4 sigue por detrás del DLSS.
|
Palit Infinity 2 OC GeForce RTX 5060
|
Si buscas una tarjeta gráfica económica de nueva generación.
|
Es el modelo más económico.
|
Su potencia la limita a jugar a 1080p en los juegos más punteros.
Por qué destacan
A la hora de buscar una tarjeta gráfica para jugar son varios los aspectos que debemos tener en cuenta. A continuación vamos a tratar de hablaros de los más importantes, aquellos a los que siempre deberéis echar un ojo antes de decantaros por un modelo u otro.
Potencia. El elemento fundamental para cualquier tarjeta gráfica dedicada a videojuegos. Dependiendo de la potencia de la GPU, seremos capaces de disfrutar de los títulos a una determinada calidad gráfica (bajo, medio, alto o ultra) y a menor o mayor resolución (1080p, 1440p o 4K). Además, dependiendo de la potencia también podremos jugar a más o menos fotogramas por segundo (FPS).
Históricamente, comparábamos la potencia de las tarjetas gráficas con los Teraflops (TFLOP). Sin embargo, esta medida ha quedado algo anticuada, hasta el punto que muchas veces ni se comparte. Hoy en día hay dos elementos para calcular la potencia de las tarjetas gráficas: la arquitectura del chip y las frecuencias de reloj.
Por lo que respecta a la arquitectura del chip de las GPU, NVIDIA opta por los núcleos CUDA, mientras que AMD lo hace por las unidades de cómputo. Son esos números los que debemos tener presentes a la hora de tratar de determinar la potencia de un dispositivo u otro.
Memoria. La VRAM de una tarjeta gráfica va muy ligada al aspecto de la potencia. Se trata del espacio donde la tarjeta almacena temporalmente las texturas, sombras o los datos geométricos de un juego. Por tanto, tienen un papel fundamental en el desempeño del rendimiento. De hecho, si nos quedamos cortos de memoria podemos sufrir de stuttering (tirones) o las texturas pueden tardar en cargar.
Hoy en día podemos hablar de tres cantidades de memoria que serán inherentes a la resolución a la que pretendamos jugar:
- 8 GB de VRAM: A día de hoy es el mínimo recomendado para jugar en 1080p. Con ellos podrás jugar a todos los juegos en esta resolución con una buena configuración gráfica. De hecho, podrás incluso disfrutar de juegos en 1440p, pero sacrificando opciones gráficas.
- 12 GB de VRAM: El estándar para los 1440p. Es el punto dulce para jugar a la resolución que poco a poco va camino de ser la referencia en el mundo del PC Gaming.
- 16 GB de VRAM: Esta es la cantidad mínima que debemos buscar a la hora de jugar en 4K. A día de hoy es suficiente para jugar a todos los juegos que han llegado al mercado en configuración ultra.
Otro detalle a valorar es el tipo de memoria. Actualmente podemos encontrar modelos con memoria GDDR6 o GDDR7. La principal diferencia es que la segunda es más rápida que la primera. No obstante, no supone una diferencia tan importante como para descartar una por la otra. De hecho las GPUs de AMD siguen apostando por la memoria GDDR6 y, dependiendo del caso, ofrecen mejor rendimiento bruto que las tarjetas de NVIDIA.
NVIDIA DLSS o AMD FSR. Desde hace años las técnicas de reconstrucción de imagen se han vuelto un factor indispensable en el mundo del PC Gaming. Tanto que la potencia bruta de las GPUs puede no ser el factor diferencial a la hora de decantarse por un modelo u otro.
El NVIDIA DLSS es a día de hoy la mejor tecnología que existe en este ámbito. Aunque con FSR 4.1 AMD ha avanzado muchísimo, la calidad de imagen y el rendimiento que ofrece el modelo de NVIDIA no tiene rival en estos momentos. A igualdad de precio, nuestra recomendación siempre será apostar por un modelo de dicha marca. No solo porque tendremos mejor experiencia, sino también porque es la que más soporte recibe por parte de los desarrolladores.
Consumo. No son pocas las ocasiones en las que los usuarios pasan por alto el consumo de los componentes de su PC. Es un factor diferencial que debemos tener en cuenta a la hora de decantarnos por un modelo u otro. Básicamente porque optar por una tarjeta gráfica que supere la potencia que brinda nuestra fuente de alimentación puede provocar que tengamos que hacer un desembolso extra en un modelo de mayor potencia energética.
Precio. Independientemente de todo lo anterior, al final lo que determina qué tarjeta gráfica compramos es nuestro presupuesto. Con esto en mente, debemos tener presente la regla del rendimiento por euro invertido. Lo importante no es tanto la calidad gráfica a la que podamos jugar, sino la calidad que alcanzaremos dependiendo de la cantidad de dinero que invirtamos.
Esto es importante porque habrá ocasiones en las que pueda sobrevolar esa idea intrusiva de "por un poco más me compro ese modelo". En este caso deberíamos valorar bien si esa diferencia de precio merece realmente la pena, ya que podríamos estar pagando de más por algo que no se traduciría en un mejor rendimiento.
Otras opciones a considerar
PNY GeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan. Una opción intermedia para el que busca jugar entre 1080p y 1440p.
La RTX 5060 Ti es una tarjeta gráfica perfecta para el que busque un modelo con el que jugar en Full HD a una alta tasa de fotogramas, o incluso en 1440p. El modelo de 16 GB de VRAM es más recomendado para ese segundo escenario, pero la diferencia de precio con respecto a la RTX 5070 no merece la pena.
Este ensamble de PNY además cuenta con overclock de fábrica, por lo que ofrece un rendimiento superior a los modelos base. Además, cuenta con un tamaño ideal para todo tipo de configuraciones.
PNY GeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
Gigabyte Radeon RX 9070 XT. La alternativa perfecta para llegar incluso a los 4K.
La tarjeta de AMD cuenta con una potencia bruta superior a la RTX 5070 de NVIDIA, por lo que es una opción perfecta si buscáis el modelo más potente. Aunque eso sí, es una opción si tenemos un presupuesto algo más holgado.
La gran ventaja de este modelo con respecto a la tarjeta de NVIDIA son sus 16 GB de VRAM. Esto la convierten en una opción muy interesante para jugar en 4K. De hecho, es la tarjeta gráfica más económica para tratar de disfrutar de dicha resolución.
Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB GDDR6 FSR 4
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT. La alternativa de la gama media de AMD.
La Radeon RX 9060 XT se coloca como la alternativa de AMD para la NVIDIA GeForce RTX 5060. Por tanto, es una opción ideal para jugar en Full HD a todo, e incluso para hacer algún que otro periplo en los 1440p. Sobre todo gracias al FSR 4.1, que permite mejorar el rendimiento de manera considerable.
La conectividad cambia un poco, ya que este modelo cuenta con dos puertos DisplayPort y un puerto HDMI. Además, también volvemos a estar ante un ensamble compacto de dos ventiladores.
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8 GB GDDR6 - Tarjeta gráfica (PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a, diseño de 2.5 Ranuras, Ventilador Axial-Tech, tecnología 0dB)
Palit Infinity 2 OC GeForce RTX 5060. Es la reina absoluta de la gama media.
La familia XX60 de NVIDIA siempre se ha posicionado como la tarjeta más popular de cada generación. No es para menos, ya que es una tarjeta que ofrece un rendimiento fantástico para jugar en Full HD. Y lo hace siendo el modelo más económico de toda la lista.
La principal ventaja de este modelo con respecto a la alternativa de AMD es la compatibilidad con DLSS 4.5. Como ya hemos dicho, es la tecnología más puntera que existe en su segmento, por lo que será la que mejor experiencia nos ofrezca al jugar. Además, es una tarjeta con un consumo y una eficiencia fantástica.
Tarjeta Gráfica Palit Infinity 2 OC GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
Configuraciones y extras
Los puntos que os hemos mencionado más arriba son los fundamentales que hay que considerar a la hora de decantarse por una tarjeta gráfica u otra. No obstante, también hay otros factores que pueden ser determinantes dependiendo del tipo de usuario que seamos.
Refrigeración. Aunque es algo que no se suele tener presente a la hora de escoger una GPU, es importante que el ensamble que compremos cuente con una buena refrigeración. Por regla general no es algo que nos deba preocupar en exceso, ya que todas las tarjetas suelen pasar exhaustivos test de durabilidad. Sin embargo, si vivimos en entornos muy calurosos lo recomendable es optar por modelos con un sistema de refrigeración más potente.
Lo más habitual es encontrar tarjetas de 2 y 3 ventiladores. No recomendamos modelos de 1 ventilador, salvo que sea para configuraciones microATX, es decir, similares a una Steam Machine. Como comentábamos anteriormente, si vivís en zonas donde el calor apriete mucho, lo más recomendado será optar por modelos de 3 ventiladores.
Cable de 8 pines o de 16 pines. Antes hablábamos de que el consumo era un factor importante. En la época actual, el tipo de cable que emplee la tarjeta gráfica también lo es. Aunque existen adaptadores, lo mejor es contar con cables "nativos" que correspondan a nuestra GPU. En el caso de optar por un modelo de 16 pines, es posible que sea recomendable acompañarla de una nueva fuente de alimentación compatible con dichos cables. Para así evitar posibles problemas de quemados.
Overclock. Algunos modelos de tarjetas gráficas cuentan con overclock de fábrica. Esto permite contar con una pequeña dosis extra de potencia, mejorando la cantidad de fotogramas por segundo en todos los juegos. No obstante, no estamos hablando de una mejora enorme. Por regla general estos modelos ofrecen un rendimiento entre un 2% y un 3% con respecto a los modelos base.
Diseño. Aunque no es necesario, muchos usuarios buscan que su PC Gaming también destaque en lo visual. Es bastante común que los jugadores busquen tarjetas gráficas con iluminación RGB o backplates traseros estéticos, con los que mejorar la apariencia de su ordenador. Como decimos, no es algo ni mucho menos fundamental, pero también es algo que considerarás si te encuentras en ese grupo de personas.
Preguntas frecuentes
¿En qué resolución voy a jugar y cómo afecta a mi presupuesto?
Para jugar en 1080p (Full HD), las tarjetas de entrada actuales ofrecen tasas de FPS excelentes de forma económica. Si tu objetivo es el 1440p (QHD), tendrás que dar el salto a la gama media, que exige una inversión un poco más elevada. Pero si tu objetivo es jugar en 4K nativo, deberás tener un presupuesto bastante alto.
¿Cuánta memoria VRAM necesito realmente para que mi compra dure años?
Actualmente, el estándar mínimo para asegurar una buena vida útil son los 8 GB o 12 GB de VRAM. Los modelos de 8 GB siguen siendo muy capaces y económicos para exprimir la resolución 1080p hoy en día, pero si queremos dar el salto a una resolución mayor, necesitamos un poco más de memoria.
¿Qué es más importante: el rendimiento bruto o las tecnologías de escalado (DLSS / FSR)?
Ambas suman. El rendimiento bruto (la potencia pura del chip) es la base, pero hoy en día las tecnologías de reescalado por IA como NVIDIA DLSS 4.5 o AMD FSR 4.1 son vitales en la relación calidad-precio. Te permiten duplicar o triplicar la fluidez en juegos exigentes sin necesidad de haber pagado por una tarjeta gráfica el doble de cara.
¿NVIDIA o AMD? ¿Cuál ofrece mejor relación calidad-precio?
Depende de tus prioridades. Históricamente, AMD suele ofrecer una mayor cantidad de memoria VRAM y mejor rendimiento bruto por cada euro invertido, lo que las hace atractivas para presupuestos más ajustados. Por su parte, NVIDIA suele justificar su precio con un ecosistema tecnológico superior, liderando tanto en el rendimiento general como en las técnicas de reescalado.
¿Tengo que cambiar mi fuente de alimentación al comprar una gráfica nueva?
No siempre, pero es importante revisarlo. Las tarjetas gráficas de gama media y entrada actuales son bastante eficientes y suelen funcionar perfectamente con fuentes de calidad de entre 550W y 650W. Sin embargo, debes prestar atención a los conectores: algunos modelos modernos exigen el nuevo cable PCIe de 16 pines, mientras que otros siguen usando los clásicos conectores de 8 pines.
¿Merece la pena pagar más por un modelo con tres ventiladores u Overclock (OC) de fábrica?
En el terreno de la calidad-precio, generalmente no. Los modelos con overclock de fábrica o disipadores de tres ventiladores suelen costar entre un 10% y un 20% más, pero a cambio solo ofrecen una mejora de rendimiento de apenas el 2% o 3%. Si encuentras este tipo de modelos a igualdad de precios, adelante, pero si la diferencia es importante, no es un factor diferencial.
Recomendación final
Teniendo todo en cuenta, nuestra recomendación final es sin duda alguna la Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF. A nivel de calidad-precio, es la tarjeta gráfica más versátil de todas las que encontramos en la lista. La inversión de más con respecto a otros modelos más económicos merece la pena si buscamos algo con lo que aguantar varios años
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G Tarjeta Gráfica - 12GB GDDR7, 192 bits, PCI-E 5.0, 2542 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070WF3OC-12GD
No solo merece la pena por su potencia bruta, sino sobre todo por su compatibilidad con DLSS 4.5. Este es el factor más diferencial de esta tarjeta, ya que gracias a las tecnologías de NVIDIA tendremos más que garantizado el poder seguir jugando en 1440p durante muchos años.
Además, el ensamble de Gigabyte ofrece casi todo lo que podemos pedirle a una tarjeta de este tipo. Sus tres ventiladores permitirán que el calor se disipe de manera muy eficiente, y tiene un diseño bastante sobrio. Quizás alguien eche en falta luces RGB, pero es de las pocas contras que podemos sacarle.
Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.
Imágenes | NVIDIA, AMD, Gigabyte, PNY, Asus, Palit, GAMERCOMP.RU en Unsplash,
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